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Kilometresi Yükselse de Otomatik Vitesiyle Üzmeyen Otomobiller

Kilometresi Yükselse de Otomatik Vitesiyle Üzmeyen Otomobiller

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 17:17
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İkinci el otomatik otomobil ararken yalnızca marka ve model adına bakmak yeterli olmuyor. Aynı otomobilin farklı yıllarında tork konvertörlü, çift kavramalı, robotize veya CVT şanzıman kullanılabiliyor. Bu nedenle uzun yıllar kullanılabilecek bir araç seçerken model kadar üretim yılına ve şanzıman türüne de dikkat etmek gerekiyor. 

İşte doğru versiyonu ve düzenli bakım görmüş örnekleri tercih edildiğinde yüksek kilometrede öne çıkan otomobiller...

Kaynak: Webtekno

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Yüksek kilometrede otomatik şanzımanıyla öne çıkan modeller

Yüksek kilometrede otomatik şanzımanıyla öne çıkan modeller

Toyota Corolla Hybrid ve Prius

Toyota’nın hibrit modellerinde kullandığı e-CVT, kayış ve kasnaklarla çalışan geleneksel CVT şanzımanlardan farklı bir yapıya sahip. Benzinli motor ile iki elektrik motoru arasındaki güç dağılımı, planet dişli sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Özellikle 2019 ve sonrasında üretilen Corolla Hybrid ile farklı nesillerdeki Prius modelleri, düzenli bakım gördüklerinde yüksek kilometrelere ulaşabilen seçenekler arasında gösteriliyor. Ancak ikinci elde şanzımanın yanı sıra hibrit bataryanın durumu ve batarya soğutma sisteminin temizliği de kontrol edilmeli.

Honda Civic FD6 1.6 i-VTEC 5AT

Türkiye’de oldukça yaygın olan 2006-2011 model Honda Civic FD6’nın 1.6 i-VTEC motorla sunulan 5 ileri otomatik versiyonu, klasik tork konvertörlü bir şanzımana sahip. Karmaşık bir çift kavrama sistemi kullanmaması, bu versiyonu yüksek kilometreli ikinci el seçenekleri arasında öne çıkarıyor.

Burada sedan FD6 ile Avrupa’da satılan robotize i-SHIFT şanzımanlı Civic hatchback modellerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Satın alma öncesinde şanzımanın soğuk ve sıcak durumdaki geçişleri, D ve R konumlarına geçerken yaşanan gecikme ve kullanılan yağın doğru özellikte olup olmadığı kontrol edilmeli.

Honda CR-V 2.0 i-VTEC 5AT

Üçüncü nesil Honda CR-V’nin 2007-2012 yılları arasında satılan 2.0 i-VTEC benzinli versiyonunda 5 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman bulunuyor. Sade motor-şanzıman ikilisi, CR-V’nin yüksek kilometrede tercih edilen SUV’lardan biri olmasını sağlıyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip örneklerde yalnızca otomatik şanzımanın değil, arka diferansiyel yağının da zamanında değiştirilmiş olması önem taşıyor. Bakımsız bir dört çeker sistemi, sağlam şanzımana rağmen masraf çıkarabiliyor.

Mazda3, Mazda6 ve Mazda CX-5 Skyactiv 6AT

Mazda’nın Skyactiv-G benzinli motorlarla birlikte kullandığı 6 ileri Skyactiv-Drive, tork konvertörlü bir otomatik şanzıman. Sistem, yakıt tüketimini azaltmak için birçok sürüş koşulunda tork konvertörünü kilitliyor ancak çift kavramalı veya kayışlı CVT yapısı kullanmıyor.

BM kasa Mazda3, GJ kasa Mazda6 ve ilk nesil CX-5’in benzinli Skyactiv versiyonları bu şanzımanla bulunabiliyor. Türkiye’de sayıları bazı rakiplerinden az olduğu için servis ve parça imkanlarının da satın alma öncesinde araştırılması gerekiyor.

Toyota Camry XV50 2.5 6AT

2012-2017 yılları arasında üretilen XV50 kasa Toyota Camry’nin 2.5 litrelik benzinli versiyonu, 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla sunuldu. Türkiye’de çok yaygın olmasa da uzun süreli kullanım hedefleyenlerin değerlendirebileceği modeller arasında yer alıyor.

Camry’nin mekanik dayanıklılığı kadar geçmişte nasıl kullanıldığı da önemli. Filo veya makam aracı olarak yüksek yıllık kilometre yapan örneklerde kilometrenin doğruluğu, bakım kayıtları ve şanzıman geçişleri ayrıntılı biçimde incelenmeli.

Toyota Land Cruiser ve Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser ve Land Cruiser Prado

Land Cruiser, yüksek kilometre araştırmalarında uzun kullanım ömrüyle öne çıkan modellerden biri. Üretim yılına ve motora bağlı olarak 5, 6 veya 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanlarla sunulan araç, ağır koşullara uygun biçimde geliştiriliyor.

Ancak dayanıklı olması, bütün Land Cruiser’ların sorunsuz olduğu anlamına gelmiyor. Arazi kullanımı, ağır römork çekilmesi ve uzun süre yüksek sıcaklıkta çalıştırılması şanzıman yağının daha hızlı yıpranmasına neden olabiliyor. Bu nedenle kullanım geçmişi bilinmeyen araçlara temkinli yaklaşılmalı.

Lexus RX 350 6AT

2010-2015 yılları arasında üretilen üçüncü nesil Lexus RX 350, 3.5 litrelik atmosferik V6 motorunu 6 ileri otomatik şanzımanla birleştiriyor. Toyota altyapısı üzerine geliştirilen bu kombinasyon, yüksek kilometreli lüks SUV arayanların karşısına çıkabilecek seçeneklerden biri.

RX 350 ile hibrit RX 450h’nin şanzıman yapıları aynı değil. RX 450h’de e-CVT bulunurken RX 350 klasik kademeli otomatik kullanıyor. Şanzıman dayanıklı olsa bile süspansiyon, elektronik donanımlar ve dört tekerlekten çekiş sistemi nedeniyle bakım giderleri sıradan bir Toyota’dan daha yüksek olabiliyor.

Peugeot 3008 ve 5008 EAT6/EAT8

İkinci nesil Peugeot 3008 ve 5008’in EAT6 ile EAT8 kodlu versiyonlarında tork konvertörlü otomatik şanzıman kullanılıyor. Akıcı geçişleriyle tanınan bu şanzımanlar, Peugeot’nun daha eski bazı modellerinde bulunan robotize ETG şanzımanlardan tamamen farklı.

İkinci elde özellikle 'EAT6' veya 'EAT8' ibaresinin doğrulanması gerekiyor. Yeni nesil hibrit modellerde kullanılan e-DCS6 ise çift kavramalı farklı bir sistem. Ayrıca şanzımanın güvenilir olması, motorun bakım geçmişinin göz ardı edilebileceği anlamına gelmiyor.

BMW F30 3 Serisi ve F10 5 Serisi ZF 8HP

F30 kasa BMW 3 Serisi ile F10 kasa 5 Serisi’nin birçok versiyonunda ZF tarafından üretilen 8HP otomatik şanzıman bulunuyor. Hızlı ve yumuşak geçişleriyle tanınan bu şanzıman, farklı güç seviyelerine uyarlanabilmesi sayesinde çok sayıda otomobilde kullanıldı.

ZF, ağır kullanım ve yüksek sıcaklık gibi koşulların şanzıman yağını daha hızlı yıpratabileceğini belirtiyor. Üreticinin güncel bakım önerisinde genel yağ değişim sınırı 150 bin kilometre olarak verilirken kullanım geçmişi bilinmeyen araçlarda daha kısa aralıkların değerlendirilmesi tavsiye ediliyor. 'Ömürlük yağ' söylemi nedeniyle hiç bakım yapılmamış araçlara özellikle dikkat edilmeli.

Kia Ceed JD 1.6 GDI 6AT

2012 yılında satışa çıkan JD kasa Kia Ceed’in 1.6 GDI motorlu bazı versiyonlarında 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman bulunuyor. Daha sonraki yıllarda kullanılan 7 ileri çift kavramalı DCT’den farklı olan bu şanzıman, sade yapısıyla yüksek kilometreli kullanım için değerlendirilebilecek seçeneklerden biri.

İlanlarda yalnızca 'otomatik' yazması yeterli değil. Aracın 6AT mi yoksa 7DCT mi olduğu üretim yılı, donanım bilgisi veya şasi numarası üzerinden doğrulanmalı. Şanzıman iyi durumda olsa bile doğrudan enjeksiyonlu motorun bakım geçmişi ayrıca incelenmeli.

Model adından önce şanzıman türüne bakılmalı

Model adından önce şanzıman türüne bakılmalı

Bir otomobilin yüksek kilometrede güven vermesi için yalnızca dayanıklı olarak bilinen bir şanzımana sahip olması yeterli değil. Şanzıman yağının doğru ürünle değiştirilmesi, soğutma sisteminin sağlıklı çalışması ve aracın geçmişte aşırı yük altında kullanılmamış olması da kullanım ömrünü doğrudan etkiliyor.

Satın alma öncesinde araç ilk çalıştırıldığında ve tamamen ısındıktan sonra ayrı ayrı denenmeli. D ile R konumlarına geçerken bekleme, vites yükseltirken motor devrinin aniden boşalması, sabit hızda titreme, sert vuruntu ve yağ kaçağı gibi belirtiler araştırılmalı. Arıza kaydı bulunup bulunmadığı cihazla kontrol edilmeli.

Bakımlı ve doğru kullanılmış 200 bin kilometrelik bir otomobil, geçmişi belirsiz 100 bin kilometrelik başka bir araçtan daha iyi durumda olabilir. Bu yüzden listedeki modeller birer garanti olarak değil, doğru motor ve şanzıman eşleşmesi arayanlar için başlangıç noktası olarak değerlendirilmeli.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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