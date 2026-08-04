Kilometresi Yükselse de Otomatik Vitesiyle Üzmeyen Otomobiller

Toyota Corolla Hybrid ve Prius

Toyota’nın hibrit modellerinde kullandığı e-CVT, kayış ve kasnaklarla çalışan geleneksel CVT şanzımanlardan farklı bir yapıya sahip. Benzinli motor ile iki elektrik motoru arasındaki güç dağılımı, planet dişli sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Özellikle 2019 ve sonrasında üretilen Corolla Hybrid ile farklı nesillerdeki Prius modelleri, düzenli bakım gördüklerinde yüksek kilometrelere ulaşabilen seçenekler arasında gösteriliyor. Ancak ikinci elde şanzımanın yanı sıra hibrit bataryanın durumu ve batarya soğutma sisteminin temizliği de kontrol edilmeli.

Honda Civic FD6 1.6 i-VTEC 5AT

Türkiye’de oldukça yaygın olan 2006-2011 model Honda Civic FD6’nın 1.6 i-VTEC motorla sunulan 5 ileri otomatik versiyonu, klasik tork konvertörlü bir şanzımana sahip. Karmaşık bir çift kavrama sistemi kullanmaması, bu versiyonu yüksek kilometreli ikinci el seçenekleri arasında öne çıkarıyor.

Burada sedan FD6 ile Avrupa’da satılan robotize i-SHIFT şanzımanlı Civic hatchback modellerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Satın alma öncesinde şanzımanın soğuk ve sıcak durumdaki geçişleri, D ve R konumlarına geçerken yaşanan gecikme ve kullanılan yağın doğru özellikte olup olmadığı kontrol edilmeli.

Honda CR-V 2.0 i-VTEC 5AT

Üçüncü nesil Honda CR-V’nin 2007-2012 yılları arasında satılan 2.0 i-VTEC benzinli versiyonunda 5 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman bulunuyor. Sade motor-şanzıman ikilisi, CR-V’nin yüksek kilometrede tercih edilen SUV’lardan biri olmasını sağlıyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip örneklerde yalnızca otomatik şanzımanın değil, arka diferansiyel yağının da zamanında değiştirilmiş olması önem taşıyor. Bakımsız bir dört çeker sistemi, sağlam şanzımana rağmen masraf çıkarabiliyor.

Mazda3, Mazda6 ve Mazda CX-5 Skyactiv 6AT

Mazda’nın Skyactiv-G benzinli motorlarla birlikte kullandığı 6 ileri Skyactiv-Drive, tork konvertörlü bir otomatik şanzıman. Sistem, yakıt tüketimini azaltmak için birçok sürüş koşulunda tork konvertörünü kilitliyor ancak çift kavramalı veya kayışlı CVT yapısı kullanmıyor.

BM kasa Mazda3, GJ kasa Mazda6 ve ilk nesil CX-5’in benzinli Skyactiv versiyonları bu şanzımanla bulunabiliyor. Türkiye’de sayıları bazı rakiplerinden az olduğu için servis ve parça imkanlarının da satın alma öncesinde araştırılması gerekiyor.

Toyota Camry XV50 2.5 6AT

2012-2017 yılları arasında üretilen XV50 kasa Toyota Camry’nin 2.5 litrelik benzinli versiyonu, 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla sunuldu. Türkiye’de çok yaygın olmasa da uzun süreli kullanım hedefleyenlerin değerlendirebileceği modeller arasında yer alıyor.

Camry’nin mekanik dayanıklılığı kadar geçmişte nasıl kullanıldığı da önemli. Filo veya makam aracı olarak yüksek yıllık kilometre yapan örneklerde kilometrenin doğruluğu, bakım kayıtları ve şanzıman geçişleri ayrıntılı biçimde incelenmeli.