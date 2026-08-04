Kilometresi Yükselse de Otomatik Vitesiyle Üzmeyen Otomobiller

Land Cruiser, yüksek kilometre araştırmalarında uzun kullanım ömrüyle öne çıkan modellerden biri. Üretim yılına ve motora bağlı olarak 5, 6 veya 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanlarla sunulan araç, ağır koşullara uygun biçimde geliştiriliyor.
Ancak dayanıklı olması, bütün Land Cruiser’ların sorunsuz olduğu anlamına gelmiyor. Arazi kullanımı, ağır römork çekilmesi ve uzun süre yüksek sıcaklıkta çalıştırılması şanzıman yağının daha hızlı yıpranmasına neden olabiliyor. Bu nedenle kullanım geçmişi bilinmeyen araçlara temkinli yaklaşılmalı.
Lexus RX 350 6AT
2010-2015 yılları arasında üretilen üçüncü nesil Lexus RX 350, 3.5 litrelik atmosferik V6 motorunu 6 ileri otomatik şanzımanla birleştiriyor. Toyota altyapısı üzerine geliştirilen bu kombinasyon, yüksek kilometreli lüks SUV arayanların karşısına çıkabilecek seçeneklerden biri.
RX 350 ile hibrit RX 450h’nin şanzıman yapıları aynı değil. RX 450h’de e-CVT bulunurken RX 350 klasik kademeli otomatik kullanıyor. Şanzıman dayanıklı olsa bile süspansiyon, elektronik donanımlar ve dört tekerlekten çekiş sistemi nedeniyle bakım giderleri sıradan bir Toyota’dan daha yüksek olabiliyor.
Peugeot 3008 ve 5008 EAT6/EAT8
İkinci nesil Peugeot 3008 ve 5008’in EAT6 ile EAT8 kodlu versiyonlarında tork konvertörlü otomatik şanzıman kullanılıyor. Akıcı geçişleriyle tanınan bu şanzımanlar, Peugeot’nun daha eski bazı modellerinde bulunan robotize ETG şanzımanlardan tamamen farklı.
İkinci elde özellikle 'EAT6' veya 'EAT8' ibaresinin doğrulanması gerekiyor. Yeni nesil hibrit modellerde kullanılan e-DCS6 ise çift kavramalı farklı bir sistem. Ayrıca şanzımanın güvenilir olması, motorun bakım geçmişinin göz ardı edilebileceği anlamına gelmiyor.
BMW F30 3 Serisi ve F10 5 Serisi ZF 8HP
F30 kasa BMW 3 Serisi ile F10 kasa 5 Serisi’nin birçok versiyonunda ZF tarafından üretilen 8HP otomatik şanzıman bulunuyor. Hızlı ve yumuşak geçişleriyle tanınan bu şanzıman, farklı güç seviyelerine uyarlanabilmesi sayesinde çok sayıda otomobilde kullanıldı.
ZF, ağır kullanım ve yüksek sıcaklık gibi koşulların şanzıman yağını daha hızlı yıpratabileceğini belirtiyor. Üreticinin güncel bakım önerisinde genel yağ değişim sınırı 150 bin kilometre olarak verilirken kullanım geçmişi bilinmeyen araçlarda daha kısa aralıkların değerlendirilmesi tavsiye ediliyor. 'Ömürlük yağ' söylemi nedeniyle hiç bakım yapılmamış araçlara özellikle dikkat edilmeli.
Kia Ceed JD 1.6 GDI 6AT
2012 yılında satışa çıkan JD kasa Kia Ceed’in 1.6 GDI motorlu bazı versiyonlarında 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman bulunuyor. Daha sonraki yıllarda kullanılan 7 ileri çift kavramalı DCT’den farklı olan bu şanzıman, sade yapısıyla yüksek kilometreli kullanım için değerlendirilebilecek seçeneklerden biri.
İlanlarda yalnızca 'otomatik' yazması yeterli değil. Aracın 6AT mi yoksa 7DCT mi olduğu üretim yılı, donanım bilgisi veya şasi numarası üzerinden doğrulanmalı. Şanzıman iyi durumda olsa bile doğrudan enjeksiyonlu motorun bakım geçmişi ayrıca incelenmeli.
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