TÜİK, Türkiye'de En Çok Satılan Araç Marka ve Rengi Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2026'nın ilk altı ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a düştü. Bu dönemde trafiğe kaydı gerçekleştirilen araçların 456 bin 50'sini ise otomobiller oluşturdu.

TÜİK yaptığı açıklamada en çok satan araç markasını ve rengini de duyurdu.