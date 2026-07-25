TÜİK, Türkiye'de En Çok Satılan Araç Marka ve Rengi Açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2026'nın ilk altı ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a düştü. Bu dönemde trafiğe kaydı gerçekleştirilen araçların 456 bin 50'sini ise otomobiller oluşturdu.
TÜİK yaptığı açıklamada en çok satan araç markasını ve rengini de duyurdu.
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Renault ve gri renk piyasaya damga vurdu.
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Renk renk sayılar açıklandı.
Renault açık ara önde.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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