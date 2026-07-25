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TÜİK, Türkiye'de En Çok Satılan Araç Marka ve Rengi Açıkladı

TÜİK, Türkiye'de En Çok Satılan Araç Marka ve Rengi Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2026 - 20:11
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2026'nın ilk altı ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a düştü. Bu dönemde trafiğe kaydı gerçekleştirilen araçların 456 bin 50'sini ise otomobiller oluşturdu.

TÜİK yaptığı açıklamada en çok satan araç markasını ve rengini de duyurdu.

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Renault ve gri renk piyasaya damga vurdu.

Renault ve gri renk piyasaya damga vurdu.

Türkiye'de 2026'nın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en çok tercih edilen renk gri olurken, beyaz ikinci sırada yer aldı. Marka tercihinde ise Renault zirvede yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Bu araçların 456 bin 50'sını otomobiller oluşturdu.

Renk renk sayılar açıklandı.

Renk renk sayılar açıklandı.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 otomobil arasında gri açık ara en çok tercih edilen renk oldu. Gri renkli otomobil sayısı 190 bin 529 olarak kayıtlara geçerken, bunu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah ve 44 bin 877 ile mavi izledi. Yeşil renkli otomobillerin sayısı 25 bin 379, kırmızıların 14 bin 634, kahverengilerin 5 bin 988, turuncuların 1.576 ve sarıların 1.370 olarak kaydedilirken, 549 otomobilin rengi ise 'bilinmiyor' olarak sınıflandırıldı.

Renault açık ara önde.

Renault açık ara önde.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında Renault, 15 bin 136 adetle ilk sırada yer aldı. Renault'u 5 bin 248 ile Hyundai, 4 bin 908 ile Volkswagen ve 4 bin 791 ile Fiat takip etti. Listenin devamında Toyota (3 bin 825), Peugeot (3 bin 695), Mercedes-Benz (3 bin 22), Citroen (2 bin 272), BMW (2 bin 77) ve Togg (2 bin 73) yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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