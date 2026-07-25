66 Ülkede Yapılan Araştırmaya Göre Mutluluk İçin 5 Faktör Çok Önemli
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Yeni yayımlanan bir araştırma, toplum genelindeki mutluluğun yalnızca bireylerin kendi yaşam doyumunu artırma çabasına değil, karşılıklı dayanışmayı ve yardımlaşmayı güçlendiren sosyal yapılarla daha fazla ilişki içinde olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, başkalarına destek olmayı önceleyen toplumcu yaklaşım, ülkelerin genel mutluluk düzeyini yükseltmede bireyci anlayışa kıyasla daha etkili sonuçlar veriyor.
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200'den fazla değişken analiz edildi.
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1. Bireysel özgürleşme ve eşitlik
2. Aydınlanma değerleri ve kurumları
3. Temel ihtiyaçların karşılanması
4. Güçlü kurumlar ve güvenlik
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5. Yakın çevreye bağlılık
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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