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66 Ülkede Yapılan Araştırmaya Göre Mutluluk İçin 5 Faktör Çok Önemli

66 Ülkede Yapılan Araştırmaya Göre Mutluluk İçin 5 Faktör Çok Önemli

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2026 - 18:49
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Yeni yayımlanan bir araştırma, toplum genelindeki mutluluğun yalnızca bireylerin kendi yaşam doyumunu artırma çabasına değil, karşılıklı dayanışmayı ve yardımlaşmayı güçlendiren sosyal yapılarla daha fazla ilişki içinde olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, başkalarına destek olmayı önceleyen toplumcu yaklaşım, ülkelerin genel mutluluk düzeyini yükseltmede bireyci anlayışa kıyasla daha etkili sonuçlar veriyor.

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200'den fazla değişken analiz edildi.

200'den fazla değişken analiz edildi.

Bilimsel dergi The Journal of Positive Psychology'de yayımlanan araştırmada, Dünya Değerler Araştırması'nın (World Values Survey) verileri kullanılarak 66 ülkeden 97 bin 220 kişinin mutluluk düzeyi incelendi. Araştırmacılar, mutluluğu hem bireylerin hissettiği olumlu duygular hem de yaşam memnuniyeti açısından değerlendirirken, 200'den fazla sosyal ve psikolojik değişkeni analiz etti. Yaş, cinsiyet, eğitim, sosyal statü ve ülkelerin ekonomik refah düzeyi gibi faktörlerin de hesaba katıldığı çalışma, bireysel mutluluğu artıran etkenlerle toplumun genel mutluluğunu yükselten unsurların her zaman örtüşmediğini ortaya koydu.

1. Bireysel özgürleşme ve eşitlik

1. Bireysel özgürleşme ve eşitlik

Araştırma, eşit hakların güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve göçmenler gibi azınlık gruplarına yönelik kapsayıcı politikaların toplumun genel mutluluk düzeyini artırdığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu etkinin temelinde toplumcu yaklaşım yer alıyor. Eşitlik için çaba gösteren bireyler her zaman daha mutlu olmasa da, daha kapsayıcı ve adil bir toplumda yaşamak toplumun genelinde mutluluk seviyesini yükseltiyor.

2. Aydınlanma değerleri ve kurumları

2. Aydınlanma değerleri ve kurumları

Araştırmaya göre bilimi, insan haklarını ve demokratik katılımı önceleyen toplumlarda hem bireylerin yaşam memnuniyeti hem de toplumun genel mutluluk düzeyi daha yüksek oluyor. Araştırmacılar, akılcı düşünceyi ve eleştirel bakış açısını benimseyen kültürlerin yalnızca bireysel refahı değil, toplumsal mutluluğu da olumlu yönde etkilediğini vurguluyor.

3. Temel ihtiyaçların karşılanması

3. Temel ihtiyaçların karşılanması

Araştırma, gıda, barınma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının bireylerin mutluluğu üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Ancak bu etkinin ağırlıklı olarak bireysel düzeyde kaldığı belirtildi. Buna göre, kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanması yaşam memnuniyetini artırsa da, tek başına toplumun genel mutluluk seviyesini yükseltmek için yeterli olmuyor.

4. Güçlü kurumlar ve güvenlik

4. Güçlü kurumlar ve güvenlik

Araştırmaya göre polis, adalet sistemi ve bankalar gibi kurumlara duyulan güven de bireysel mutluluğu artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor. İnsanlar, yaşadıkları toplumdaki kurumların adil ve güvenilir şekilde işlediğine inandıklarında kendilerini daha güvende hissediyor ve yaşam memnuniyetleri yükseliyor. Ancak araştırmacılar, bu etkinin büyük ölçüde bireysel düzeyde kaldığını ve tek başına toplumun genel mutluluğunu artırmadığını belirtiyor.

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5. Yakın çevreye bağlılık

5. Yakın çevreye bağlılık

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de yakın çevreyle kurulan güçlü ilişkilerin bireysel ve toplumsal mutluluk üzerinde farklı etkiler yaratması oldu. Araştırmanın yazarı Ewa Palikot, mahallesi ve yakın çevresiyle güçlü bağlar kuran kişilerin bireysel olarak daha mutlu olduğunu, ancak yalnızca dar sosyal çevreye bağlılığın öne çıktığı toplumlarda genel mutluluk seviyesinin daha düşük seyrettiğini belirtti. Araştırmacılara göre bunun nedeni, insanların yalnızca ailelerine veya yakın çevrelerine güvenmeye başlamasının dış gruplara yönelik önyargıları artırabilmesi ve bunun da toplum genelindeki güven duygusunu zayıflatarak ulusal mutluluğu olumsuz etkilemesi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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