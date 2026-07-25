66 Ülkede Yapılan Araştırmaya Göre Mutluluk İçin 5 Faktör Çok Önemli

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de yakın çevreyle kurulan güçlü ilişkilerin bireysel ve toplumsal mutluluk üzerinde farklı etkiler yaratması oldu. Araştırmanın yazarı Ewa Palikot, mahallesi ve yakın çevresiyle güçlü bağlar kuran kişilerin bireysel olarak daha mutlu olduğunu, ancak yalnızca dar sosyal çevreye bağlılığın öne çıktığı toplumlarda genel mutluluk seviyesinin daha düşük seyrettiğini belirtti. Araştırmacılara göre bunun nedeni, insanların yalnızca ailelerine veya yakın çevrelerine güvenmeye başlamasının dış gruplara yönelik önyargıları artırabilmesi ve bunun da toplum genelindeki güven duygusunu zayıflatarak ulusal mutluluğu olumsuz etkilemesi.