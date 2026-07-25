Dünya Kupası'nın Sosyal Medya Fenomeni Olan Yıldızları Kupa Sonrası Transfer Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kupanın en az bilinen ismiydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaderi bir maçla değişti.
İki isim de kupa sonrası transfer oldu.
Tim Payne de Paraguay'a transfer oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın