Dünya Kupası'nın Sosyal Medya Fenomeni Olan Yıldızları Kupa Sonrası Transfer Oldu

Dünya Kupası tam anlamıyla bir futbol festivali şeklinde geçti. Trump'a rağmen farklı renklerin ortaya çıktığı kupada bazı isimler de hem sahada hem sosyal medyada parladı.

Tim Payne ve Vozinha da sosyal medyanın öne çıkan isimleriydi. İki isim de kupadan sonra transfer yaptı.