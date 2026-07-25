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Dünya Kupası'nın Sosyal Medya Fenomeni Olan Yıldızları Kupa Sonrası Transfer Oldu

Dünya Kupası'nın Sosyal Medya Fenomeni Olan Yıldızları Kupa Sonrası Transfer Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2026 - 17:13
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Dünya Kupası tam anlamıyla bir futbol festivali şeklinde geçti. Trump'a rağmen farklı renklerin ortaya çıktığı kupada bazı isimler de hem sahada hem sosyal medyada parladı. 

Tim Payne ve Vozinha da sosyal medyanın öne çıkan isimleriydi. İki isim de kupadan sonra transfer yaptı.

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Kupanın en az bilinen ismiydi.

Kupanın en az bilinen ismiydi.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Arjantinli sosyal medya içerik üreticisi El Scarso, turnuvadaki tüm futbolcuların sosyal medya hesaplarını inceleyerek en az takipçiye sahip ismi belirledi ve Yeni Zelanda Milli Takımı'nın savunmacısı Tim Payne'i 'Dünya Kupası'nın en az tanınan oyuncusu' olarak gösterdi. O dönemde Instagram'da 5 binin altında takipçisi bulunan Payne, kısa sürede futbolseverlerin ilgi odağı haline geldi. Milyonlarca kullanıcı Payne'i takip ederek ona destek verirken, savunmacının takipçi sayısı birkaç hafta içinde 5 milyonun üzerine çıktı. Sonrasında El Scarso ile bir araya gelen Payne, kendisine forma hediye ederek teşekkür etti ve sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaşadığı ilginin hem kendisi hem de Yeni Zelanda futbolu için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kaderi bir maçla değişti.

Kaderi bir maçla değişti.

Dünya Kupası öncesinde Portekiz 2. Lig ekibi Chaves'ten ayrılan 40 yaşındaki kaleci Vozinha, turnuvaya ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları'nın en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. İspanya karşısında kalesini gole kapatarak takımına tarihi bir puan kazandıran, son 32 turunda ise Arjantin'i uzatmalara kadar zorlayan tecrübeli file bekçisi performansıyla dünya çapında ilgi gördü. Turnuva öncesinde Instagram'da yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan Vozinha'nın hesabı, sergilediği performansın ardından kısa sürede yaklaşık 30 milyon takipçiye ulaştı.

İki isim de kupa sonrası transfer oldu.

İki isim de kupa sonrası transfer oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansı ve sosyal medyada yakaladığı büyük ilgiyle adından söz ettiren Vozinha'nın yeni takımı belli oldu. FIFA taraftarlarının oylarıyla Dünya Kupası rüya takımına seçilen 40 yaşındaki kaleci, kariyerini Şili'de sürdürecek.

Serbest statüde bulunan Yeşil Burun Adalı file bekçisi, Şili ekibi Colo Colo ile anlaşma sağladı. Kulüp, transferi sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Vozinha, seni Monumental Stadyumu'nda bekliyoruz.' mesajıyla duyurdu.

Tim Payne de Paraguay'a transfer oldu.

Tim Payne de Paraguay'a transfer oldu.

Dünya Kupası sürecinde milyonlarca takipçiye ulaşarak fenomene dönüşen 32 yaşındaki futbolcu, Paraguay'ın köklü kulüplerinden Olimpia ile sözleşme imzaladı. Kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından duyururken, Payne kariyerine Güney Amerika'da devam edecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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