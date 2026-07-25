Filenin Sultanları Finalde! Milletler Ligi Finalinde Rakip Belli Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) yarı final mücadelesinde turnuvanın ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Dev turnuvanın en kritik virajında sergilediği üstün performansla izleyenleri büyüleyen Filenin Sultanları, güçlü rakibini net bir skorla mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, Çinli oyunculara parkede göz açtırmadı. Tribün avantajını arkasına alan ev sahibi ekip karşısında oyun disiplininden kopmayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, maçı set vermeden 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk setinden itibaren ağırlığını koyan ay-yıldızlı ekip, çekişmeli geçen bu bölümü 25-21 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İlk setin moraliyle ikinci sete adeta fırtına gibi başlayan Filenin Sultanları, hem savunmada hem de hücumda kusursuz bir grafik çizdi. Rakibine organize olma şansı tanımayan milliler, ikinci seti 25-15 gibi ezici bir skor farkıyla hanesine yazdırdı.