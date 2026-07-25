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Filenin Sultanları Finalde! Milletler Ligi Finalinde Rakip Belli Oldu

Filenin Sultanları Finalde! Milletler Ligi Finalinde Rakip Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.07.2026 - 15:58
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi’nde finale çıktı. Yarı final maçında Çin’i mağlup eden Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi ise Brezilya.

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Filenin Sultanları finalde!

Filenin Sultanları finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) yarı final mücadelesinde turnuvanın ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Dev turnuvanın en kritik virajında sergilediği üstün performansla izleyenleri büyüleyen Filenin Sultanları, güçlü rakibini net bir skorla mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, Çinli oyunculara parkede göz açtırmadı. Tribün avantajını arkasına alan ev sahibi ekip karşısında oyun disiplininden kopmayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, maçı set vermeden 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk setinden itibaren ağırlığını koyan ay-yıldızlı ekip, çekişmeli geçen bu bölümü 25-21 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İlk setin moraliyle ikinci sete adeta fırtına gibi başlayan Filenin Sultanları, hem savunmada hem de hücumda kusursuz bir grafik çizdi. Rakibine organize olma şansı tanımayan milliler, ikinci seti 25-15 gibi ezici bir skor farkıyla hanesine yazdırdı.

Milletler Ligi finalinde rakip belli oldu.

Milletler Ligi finalinde rakip belli oldu.

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi Brezilya oldu. 

Voleybol final maçı ne zaman?

Türkiye-Brezilya final maçı 26 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da oynanacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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