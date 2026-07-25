Filenin Sultanları Finalde! Milletler Ligi Finalinde Rakip Belli Oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Voleybol Milletler Ligi’nde finale çıktı. Yarı final maçında Çin’i mağlup eden Filenin Sultanları’nın finaldeki rakibi ise Brezilya.
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Filenin Sultanları finalde!
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Milletler Ligi finalinde rakip belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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