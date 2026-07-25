Voleybol Tutkusuyla İlham Kaynağı Olan Filenin Sultanı Melissa Vargas'ın Filmleri Aratmayacak Hayat Hikayesi!

Kariyerinin ilk yurt dışı deneyimini 2016-2017 sezonunda Çekya kulübü Agel Prostejov ile yaşayan Vargas, henüz 16 yaşındayken Eczacıbaşı karşısında ürettiği 32 sayıyla gelecekte nasıl bir dünya yıldızına dönüşeceğinin sinyallerini vermişti.

Ancak Çekya’da yaşadığı şanssız bir sakatlık, genç oyuncunun hayatında dönüm noktası oldu. Tedavi süreci için ülkesi Küba’ya dönen Vargas’ın ailesi, devletin sunduğu sağlık koşullarını yetersiz bularak kızlarını özel bir klinikte tedavi ettirmek istedi. Bu karar, Küba Voleybol Federasyonu ile ilişkilerin kopmasına yol açtı. Federasyon, bu tutumu 'disiplinsiz davranış ve ülkeye hakaret' sayarak Vargas’a 2017 yılında milli takımdan 4 yıl men cezası verdi.