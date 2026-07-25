Voleybol Tutkusuyla İlham Kaynağı Olan Filenin Sultanı Melissa Vargas'ın Filmleri Aratmayacak Hayat Hikayesi!
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Türk voleybolunun son yıllardaki yükselişinde hiç şüphesiz en büyük pay sahiplerinden biri, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın göz bebeği Melissa Vargas. Sahadaki agresif oyunu, yüksek smaçları ve sempatik tavırlarıyla milyonların sevgilisi haline gelen Küba asıllı Türk milli voleybolcu, bugün dünyanın en iyi pasör çaprazları arasında gösteriliyor. Ancak Vargas’ın bugünkü parlak kariyerinin ardında, Küba sokaklarından İsviçre’ye uzanan, cezalarla ve büyük fedakarlıklarla dolu, filmleri aratmayan bir hayat hikayesi yatıyor.
Dünyanın en iyi pasör çaprazlarından birisi olan Melissa Vargas'ı birlikte yakından tanıyalım!
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Melissa Vargas 1999 yılında Küba'da doğdu. 12 yaşında Küba Milli Takım'da forma giydi. "Küba’nın geleceği" olarak gösterildi.
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Küba Milli Takımı'ndan 4 yıl men edildi.
İsviçre'de sığınmacı oldu.
Türk vatandaşlığına geçti. 'Filenin Sultanı' oldu. Milyonların sevgilisi haline geldi...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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