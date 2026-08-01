Bolivya’da 1000 Nüfuslu Gizli Bir Ülke: Cumhurbaşkanı Henüz 13 Yaşında ve Samsun’da Yaşıyor
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Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Aras Talha Çağlayan, hayal dünyasının genişliğiyle kendisini gizli bir ülke kurdu. , 2023 yılında geliştirdiği dili temel alarak Bolivya’da konumlandırdığı hayali bir ülke kuran Aras, ayrıca kendi ülkesinin de cumhurbaşkanı. Aras, “Yaklaşık 1000 kişilik bir ülkem var. Ülkemin cumhurbaşkanı benim. Bakanlar kurulum var. Hastaneler, berberler, esnaf var. Ülkemi bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Hedefim Sufi ülkesini en gelişmiş, en tanınmış ülkeler arasına sokmak” dedi.
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Dil oluşturdu, yeni alfabe kurdu: Bolivya’da konumlandırdığı ülkesinin cumhurbaşkanı oldu. 18 maddelik yasa hazırladı.
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Ülkesinin adını 'Sufi' koydu. Yaklaşık 1000 kişilik ülkenin bayrağını, para birimini tasarladı.
İşte Aras Talha Çağlayan'ın açıklamaları:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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