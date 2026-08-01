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Bolivya’da 1000 Nüfuslu Gizli Bir Ülke: Cumhurbaşkanı Henüz 13 Yaşında ve Samsun’da Yaşıyor

Bolivya’da 1000 Nüfuslu Gizli Bir Ülke: Cumhurbaşkanı Henüz 13 Yaşında ve Samsun’da Yaşıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.08.2026 - 11:59
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Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Aras Talha Çağlayan, hayal dünyasının genişliğiyle kendisini gizli bir ülke kurdu. , 2023 yılında geliştirdiği dili temel alarak Bolivya’da konumlandırdığı hayali bir ülke kuran Aras, ayrıca kendi ülkesinin de cumhurbaşkanı. Aras, “Yaklaşık 1000 kişilik bir ülkem var. Ülkemin cumhurbaşkanı benim. Bakanlar kurulum var. Hastaneler, berberler, esnaf var. Ülkemi bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Hedefim Sufi ülkesini en gelişmiş, en tanınmış ülkeler arasına sokmak” dedi.

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Dil oluşturdu, yeni alfabe kurdu: Bolivya’da konumlandırdığı ülkesinin cumhurbaşkanı oldu. 18 maddelik yasa hazırladı.

Dil oluşturdu, yeni alfabe kurdu: Bolivya’da konumlandırdığı ülkesinin cumhurbaşkanı oldu. 18 maddelik yasa hazırladı.

13 yaşındaki Aras Talha Çağlayan, dillere ve ülkelere duyduğu merakıyla kendi hayali ülkesini kurdu. Samsun’un Canik ilçesinde yaşayan Aras, 2023 yılında yeni bir dil oluşturdu. Dili geliştiren Aras, kendine özgür bir alfabe kurdu. Bolivya’da konumlandırdığı gizli ülkesini kuran Aras, bu ülkeye “Sufi” adını verdi. 

‘Sufi’ isimli ülke için aynı zamanda bayrak, para birimi ve resmi semboller tasarlayan Aras, bugüne kadar 18 maddelik anayasa hazırladı. 

Hazırladığı alfabeyi, anayasayı, bayrağı defterine not etti. Yaklaşık 1000 kişilik nüfusa sahip olduğunu ifade ettiği ülkesinde cumhurbaşkanlığı sistemini kuran Aras, bakanlar kurulunun yanı sıra hastaneler ve çeşitli esnafın da bulunduğunu belirtti.

Ülkesinin adını 'Sufi' koydu. Yaklaşık 1000 kişilik ülkenin bayrağını, para birimini tasarladı.

Ülkesinin adını 'Sufi' koydu. Yaklaşık 1000 kişilik ülkenin bayrağını, para birimini tasarladı.

Sınıftaki arkadaşlarının derslerde aldığı notları okumaması için şifreleme sistemi oluşturan Aras, hayali ülkesini nasıl yarattığını şu sözlerle anlattı:

“Bazı arkadaşlarım sınıfta aldığım notları okuyordu. O yüzden ben de notlarımı şifrelemek istedim. Şifreleyince de bu dil oluştu. Buna ‘Sufi’ adını verdim. Sufi, tamamen benim uydurduğum bir dil. Anlamına baktığımda da Rabbinin rızasını kazanmaya çalışan kul olduğunu gördüm. Anlamı da güzel, yani güzel bir dil oldu. Sonrasında alfabesini yaptım. Ülke bayrağını tasarladım. 18 tane anayasa yazdım. Para birimini tasarladım. Yaklaşık 1000 kişilik bir ülkem var. Ülkemin cumhurbaşkanı benim. Bakanlar Kurulum var. Hastaneler, berberler, esnaflar var. Ülkemi bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Bayrağımı herkesin tanımasını istiyorum. Hedefim Sufi ülkesini en gelişmiş, en tanınmış ülkeler arasına sokmak istiyorum.”

İşte Aras Talha Çağlayan'ın açıklamaları:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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