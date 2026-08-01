Bolivya’da 1000 Nüfuslu Gizli Bir Ülke: Cumhurbaşkanı Henüz 13 Yaşında ve Samsun’da Yaşıyor

Sınıftaki arkadaşlarının derslerde aldığı notları okumaması için şifreleme sistemi oluşturan Aras, hayali ülkesini nasıl yarattığını şu sözlerle anlattı:

“Bazı arkadaşlarım sınıfta aldığım notları okuyordu. O yüzden ben de notlarımı şifrelemek istedim. Şifreleyince de bu dil oluştu. Buna ‘Sufi’ adını verdim. Sufi, tamamen benim uydurduğum bir dil. Anlamına baktığımda da Rabbinin rızasını kazanmaya çalışan kul olduğunu gördüm. Anlamı da güzel, yani güzel bir dil oldu. Sonrasında alfabesini yaptım. Ülke bayrağını tasarladım. 18 tane anayasa yazdım. Para birimini tasarladım. Yaklaşık 1000 kişilik bir ülkem var. Ülkemin cumhurbaşkanı benim. Bakanlar Kurulum var. Hastaneler, berberler, esnaflar var. Ülkemi bütün dünyaya tanıtmak istiyorum. Bayrağımı herkesin tanımasını istiyorum. Hedefim Sufi ülkesini en gelişmiş, en tanınmış ülkeler arasına sokmak istiyorum.”