Kitapseverlerin Temmuz Ayında En Çok Okuduğu 17 Kitap

Sıcak temmuz günlerinde plajda, seyahatte veya evinin serin köşesinde okuma keyfi yaşayanların sepetlere en çok eklediği eserler belli oldu! Dünya edebiyatının ölümsüz klasiklerinden felsefi derinliği yüksek metinlere, polisiye bulmaca fenomenlerinden psikolojik farkındalık kitaplarına ve soluksuz okunan romanlara kadar temmuz ayına damga vuran en popüler kitapları bir araya getirdik. Yeni bir okuma serüvenine başlamadan önce bu listeye göz atmayı unutmayın.

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