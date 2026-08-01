Kitapseverlerin Temmuz Ayında En Çok Okuduğu 17 Kitap
Sıcak temmuz günlerinde plajda, seyahatte veya evinin serin köşesinde okuma keyfi yaşayanların sepetlere en çok eklediği eserler belli oldu! Dünya edebiyatının ölümsüz klasiklerinden felsefi derinliği yüksek metinlere, polisiye bulmaca fenomenlerinden psikolojik farkındalık kitaplarına ve soluksuz okunan romanlara kadar temmuz ayına damga vuran en popüler kitapları bir araya getirdik. Yeni bir okuma serüvenine başlamadan önce bu listeye göz atmayı unutmayın.
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1. İlyada - Homeros | Temmuz ayının en çok okunan klasiklerinden!
2. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl | Geçen ayın en çok satan psikoloji kitabı!
3. Bülbül - Kristin Hannah | Temmuz ayında listelerden düşmeyen roman!
4. Murdle 1 - G.T. Karber
5. Her Şeyle Savaşamazsın - Özgür Bacaksız | Temmuz ayında çok okunan kişisel gelişim kitabı!
6. Anna Karenina - Lev Nikolayeviç Tolstoy | Geçen ay sepetleri dolduran ölümsüz eser!
7. Yürümenin Felsefesi - Frédéric Gros | Temmuzun en çok okunan felsefe kitabı!
8. Her Şeyi Düşünme - Anne Bogel | Geçen ayın zihinsel arınma rehberi!
9. Gerçek - Saul Bellow | Temmuz ayının öne çıkan Nobel ödüllü eseri!
10. Bodrum Katı / Tünelden Önceki Beyaz Ev - Işıl Işık
11. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai | Temmuz ayında kütüphanelere giren Japon klasiği!
12. Yere Yakın Yıldızlara Uzak - Emine Tavuz
13. Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara
14. Çöl Çiçeği - Waris Dirie
15. Kinyas ve Kayra - Hakan Günday
16. İnsancıklar - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
17. Yabancı - Albert Camus
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