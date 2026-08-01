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Kitapseverlerin Temmuz Ayında En Çok Okuduğu 17 Kitap

etiket Kitapseverlerin Temmuz Ayında En Çok Okuduğu 17 Kitap

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
01.08.2026 - 12:46
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Sıcak temmuz günlerinde plajda, seyahatte veya evinin serin köşesinde okuma keyfi yaşayanların sepetlere en çok eklediği eserler belli oldu! Dünya edebiyatının ölümsüz klasiklerinden felsefi derinliği yüksek metinlere, polisiye bulmaca fenomenlerinden psikolojik farkındalık kitaplarına ve soluksuz okunan romanlara kadar temmuz ayına damga vuran en popüler kitapları bir araya getirdik. Yeni bir okuma serüvenine başlamadan önce bu listeye göz atmayı unutmayın.

Bu içerik 01.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. İlyada - Homeros | Temmuz ayının en çok okunan klasiklerinden!

1. İlyada - Homeros | Temmuz ayının en çok okunan klasiklerinden!

Truva Savaşı'nın en çetin günlerini, tanrıların ile kahramanların amansız mücadelesini usta çevirmen Azra Erhat'ın eşsiz Türkçesiyle edebiyatseverlere sunan antik çağ efsanesi.

İlyada

2. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl | Geçen ayın en çok satan psikoloji kitabı!

2. İnsanın Anlam Arayışı - Viktor Emil Frankl | Geçen ayın en çok satan psikoloji kitabı!

Toplama kampındaki ağır deneyimlerden yola çıkarak insanın en zor koşullarda bile hayata nasıl tutunabileceğini gösteren, varoluşçu psikolojinin başyapıtı.

İnsanın Anlam Arayışı Viktor Emil Frankl

3. Bülbül - Kristin Hannah | Temmuz ayında listelerden düşmeyen roman!

3. Bülbül - Kristin Hannah | Temmuz ayında listelerden düşmeyen roman!

İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da direniş gösteren iki kız kardeşin cesaret, sevgi ve fedakarlık dolu sürükleyici hikayesini anlatan duygusal roman.

Bülbül Kristin Hannah

4. Murdle 1 - G.T. Karber

4. Murdle 1 - G.T. Karber

Zekasını test etmek isteyen polisiye tutkunları için dedektiflik mantığını bulmacalarla birleştiren, temmuz ayının en eğlenceli ve popüler etkileşimli kitabı.

Murdle 1 G.T Karber

5. Her Şeyle Savaşamazsın - Özgür Bacaksız | Temmuz ayında çok okunan kişisel gelişim kitabı!

5. Her Şeyle Savaşamazsın - Özgür Bacaksız | Temmuz ayında çok okunan kişisel gelişim kitabı!

Hayatın getirdiği zorlukları kabullenme, içsel huzuru bulma ve gereksiz zihinsel yüklerden arınma üzerine derin farkındalık kazandıran etkileyici rehber.

Her Şeyle Savaşamazsın Özgür Bacaksız

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6. Anna Karenina - Lev Nikolayeviç Tolstoy | Geçen ay sepetleri dolduran ölümsüz eser!

6. Anna Karenina - Lev Nikolayeviç Tolstoy | Geçen ay sepetleri dolduran ölümsüz eser!

Aşk, sadakat, toplum baskısı ve vicdan kavramlarını aristokrat Rus toplumunun arka planında muazzam bir edebi derinlikle işleyen efsanevi klasik.

Anna Karenina Lev Nikolayeviç Tolstoy

7. Yürümenin Felsefesi - Frédéric Gros | Temmuzun en çok okunan felsefe kitabı!

7. Yürümenin Felsefesi - Frédéric Gros | Temmuzun en çok okunan felsefe kitabı!

Yürümenin sadece bir eylem değil, zihni özgürleştiren felsefi bir deneyim ve kaçış yolu olduğunu düşürler üzerinden aktaran ufuk açıcı çalışma.

Yürümenin Felsefesi Frederic Gros

8. Her Şeyi Düşünme - Anne Bogel | Geçen ayın zihinsel arınma rehberi!

8. Her Şeyi Düşünme - Anne Bogel | Geçen ayın zihinsel arınma rehberi!

Sürekli zihni kurcalayan düşünce döngülerini kırmak, karar alma süreçlerini kolaylaştırmak ve zihinsel dinginliği yakalamak isteyen okurların tercihi.

Her Şeyi Düşünme Anne Bogel

9. Gerçek - Saul Bellow | Temmuz ayının öne çıkan Nobel ödüllü eseri!

9. Gerçek - Saul Bellow | Temmuz ayının öne çıkan Nobel ödüllü eseri!

Nobel Edebiyat Ödüllü yazarın insan doğasını, toplumsal ilişkileri ve içsel hesaplaşmaları keskin bir mizah ve gözlem gücüyle aktardığı seçkin eseri.

Gerçek Saul Bellow

10. Bodrum Katı / Tünelden Önceki Beyaz Ev - Işıl Işık

10. Bodrum Katı / Tünelden Önceki Beyaz Ev - Işıl Işık

Korku ve gerilim edebiyatı severleri karanlık bir gizemin içine çeken, sırlarla dolu atmosferiyle okuru ilk sayfadan itibaren saran heyecan verici roman.

Bodrum Katı Tünelden Önceki Beyaz Ev Işıl Işık

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11. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai | Temmuz ayında kütüphanelere giren Japon klasiği!

11. İnsanlığımı Yitirirken - Osamu Dazai | Temmuz ayında kütüphanelere giren Japon klasiği!

Japon edebiyatının hüzünlü kalemi Dazai'nin, toplumla uyum sağlayamayan bir ruhun içsel çöküşünü ve yabancılaşmasını dürüstçe ortaya koyduğu sarsıcı kitap.

İnsanlığımı Yitirirken Osamu Dazai

12. Yere Yakın Yıldızlara Uzak - Emine Tavuz

12. Yere Yakın Yıldızlara Uzak - Emine Tavuz

Genç okurların kalbini fetheden, arkadaşlık, kırgınlıklar ve yeniden başlama temalarını samimi bir dille işleyen popüler roman.

Yere Yakın Yıldızlara Uzak Emine Tavuz

13. Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara

13. Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara

Dört dostun yıllara yayılan bağını ve geçmişin ağır travmalarını derin bir duygu seliyle anlatan, edebiyat dünyasında iz bırakan sarsıcı roman.

Değersiz Bir Hayat Hanya Yanagihara

14. Çöl Çiçeği - Waris Dirie

14. Çöl Çiçeği - Waris Dirie

Somali çöllerinden moda dünyasının zirvesine uzanan, geleneksel baskılara karşı verilen cesur kadın mücadelesini anlatan ilham verici gerçek yaşam öyküsü.

Çöl Çiçeği Waris Dirie

15. Kinyas ve Kayra - Hakan Günday

15. Kinyas ve Kayra - Hakan Günday

Yeraltı edebiyatının kült eseri, iki dostun karanlık iç dünyalarını, varoluşsal sancılarını ve sürükleyici maceralarını felsefi derinlikle buluşturuyor.

Kinyas ve Kayra Hakan Günday

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16. İnsancıklar - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

16. İnsancıklar - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

Yoksulluk içindeki iki insanın mektuplar aracılığıyla kurduğu masum bağı ve toplumsal adaletsizlikleri ele alan, Dostoyevski'nin ilk edebi şaheseri.

İnsancıklar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski

17. Yabancı - Albert Camus

17. Yabancı - Albert Camus

Absürdizm akımının temeli sayılan, toplumsal normlara kayıtsız kalan Meursault karakteri üzerinden varoluşun anlamını sorgulatan ölümsüz yapıt.

Yabancı Albert Camus

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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