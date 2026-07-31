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ŞOK'a Uzaktan Kumandalı Vantilatör Geliyor! 1 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Uzaktan Kumandalı Vantilatör Geliyor! 1 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.07.2026 - 15:21
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ŞOK 01 - 04 Ağustos 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

01 Ağustos ŞOK kataloğu 2026 kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 01 - 04 Ağustos 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Çekmeceli Düzenleyici Organizer 750 TL

Çekmeceli Düzenleyici Organizer 750 TL

  • Seyahat Seti 2 li 175 TL

  • Tezgah Üstü Bulaşıklık 350 TL

  • Şeffaf Sebil 4 L 299 TL

  • Piknik Sepeti 25 L 225 TL

  • Spreyli Camsil 225 ml 150 TL

  • Metal Kapaklı Bölmeli Toz Deterjanlık 12 L 499 TL

  • Tablet Mop 10 L 350 TL

  • Pedallı Temizlik Seti 18 L 599 TL

  • Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 100 TL

  • Statik Toz Alma Aparatı 100 TL

  • İki Katlı Tekerlekli Organizer 225 TL

  • Proff Yedek Mop Başlığı 75 TL

  • Elbise Askısı 6 lı 100 TL

  • Sensodyne Sağlıklı Beyazlık Diş Macunu 75 ml 110 TL

  • Head Shoulders Şampuan 625 ml 219 TL

  • Johnson s Bebek Şampuanı 750 ml 139 TL

  • Ülker Probis 336 g 69 TL

  • Fairy Sıvı Sabun Çeşitleri 1000 ml 119 TL

Paşabahçe Estrella Kahve Yanı Su Bardağı 6 lı 30 cc 250 TL

Paşabahçe Estrella Kahve Yanı Su Bardağı 6 lı 30 cc 250 TL

  • Paşabahçe Estrella Su Bardağı 4 lü 290 cc 299 TL

  • Paşabahçe Estrella Meşrubat Bardağı 4 lü 360 cc 325 TL

  • LAV Cam Çay Tabağı 6 lı 11 cm 150 TL

  • LAV Çay Bardağı 6 lı 165 cc 175 TL

  • Cambu Borosilikat Cam Bardak 3 lü 350 ml 175 TL

  • Cambu Bambu Tabaklı Borosilikat Cam Yağlık 2 li 1200 ml 299 TL

  • Cambu Diamond Borosilikat Cam Bardak 4 lü 450 ml 199 TL

  • Bambu Sunum Tabağı 28x20 cm 150 TL

  • Tırtıklı Meyve Bıçağı Seti 3 lü 100 TL

  • Rendeli Narenciye Sıkacağı 75 TL

  • Cam Pipetli Bardak 600 ml 50 TL

  • Pipetli Diamond Bardak 400 ml 100 TL

  • Cam Kahvaltı Seti 15 Parça 599 TL

  • Cam Çay Tabağı 6 lı 12 cm 299 TL

  • Dik Kenarlı Cam Tabak 21 cm 150 TL

  • Cam Meyve Çerezlik 15 cm 75 TL

  • Cam Kase 10 cm 75 TL

Altus AL 38 BFB Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör 3 799 TL

Altus AL 38 BFB Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör 3 799 TL

  • Dijitsu VN11 130W İyonizerli Hava Soğutucu 8 999 TL

  • Altus AL 30 TF Kule Tipi Vantilatör 1 799 TL

  • Dijitsu VN35 Buharlı Kule Tipi Vantilatör 4 999 TL

  • Dijitsu VN55 Kule Tipi Vantilatör 5 499 TL

En çok tercih edilen vantilatörlere buradan göz atabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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