article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Dünyanın En Güzel ve Anlamlı Kelimesini Seçiyoruz!

Dünyanın En Güzel ve Anlamlı Kelimesini Seçiyoruz!

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.07.2026 - 16:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dil öğrenme platformu Babbel, 75 dilden 223 kelimelik kapsamlı bir araştırmanın ardından dünyanın en güzel kelimesini seçmek için kolları sıvadı. Uluslararası dilbilimciler, yazarlar ve kültür uzmanlarından oluşan jüri heyetinin değerlendirmeleri sonucunda finale çıkan kelimelerden birinci Maori dilinde doğal dünyayı koruma ve gözetme sorumluluğunu ifade eden 'kaitiakitanga' kelimesi olsa da diğer finalist kelimeler de ilgi çekti. 

Peki senin favori kelimen hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin favori kelimen hangisi?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın