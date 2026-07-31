Dünyanın En Güzel ve Anlamlı Kelimesini Seçiyoruz!
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Dil öğrenme platformu Babbel, 75 dilden 223 kelimelik kapsamlı bir araştırmanın ardından dünyanın en güzel kelimesini seçmek için kolları sıvadı. Uluslararası dilbilimciler, yazarlar ve kültür uzmanlarından oluşan jüri heyetinin değerlendirmeleri sonucunda finale çıkan kelimelerden birinci Maori dilinde doğal dünyayı koruma ve gözetme sorumluluğunu ifade eden 'kaitiakitanga' kelimesi olsa da diğer finalist kelimeler de ilgi çekti.
Peki senin favori kelimen hangisi?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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