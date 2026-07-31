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Eda Ece'nin İfadesi Ortaya Çıktı! Şevval Sam Detayı Dikkat Çekti

Eda Ece'nin İfadesi Ortaya Çıktı! Şevval Sam Detayı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2026 - 16:43
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Mustafa Kadir Mercan'ın özel haberine göre, Ahbap soruşturması kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla savcılığa ifade veren Eda Ece'nin ifadesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Deprem dönemindeki yardım faaliyetleri ve yıllar önce yaptığı ödül töreni konuşması nedeniyle bilgisine başvurulan oyuncunun, savcılıkta verdiği ifadede Şevval Sam'la ilgili anlattıkları dikkat çekti. Haluk Levent'le hiçbir bağlantısının bulunmadığını söyleyen Eda Ece, deprem sürecinde neden Ahbap'la çalışmadıklarını da ilk kez ayrıntılarıyla anlattı. Ayrıca geçmişte büyük tartışma yaratan sözleri için bir kez daha pişmanlığını dile getiren oyuncunun ifadeleri kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında birçok tanınmış ismin ardından oyuncu Eda Ece de savcılığa çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında birçok tanınmış ismin ardından oyuncu Eda Ece de savcılığa çağrıldı.

Haluk Levent, Oğuzhan Uğur ve çok sayıda ismin tutuklandığı soruşturmada, deprem döneminde Ahbap Derneği'ne destek veren, bağış kampanyalarında adı geçen ya da kamuoyunu bu yapıya yönlendiren isimlerin bilgisine başvuruluyor.

31 Temmuz'da Çağlayan Adliyesi'ne giden Eda Ece, dosya kapsamında şüpheli olarak değil, 'bilgi sahibi' sıfatıylaifade verdi. Oyuncunun savcılığa çağrılmasında ise 2023 yılında katıldığı bir ödül töreninde deprem sürecine ilişkin yaptığı ve uzun süre gündemde kalan konuşmasının da etkili olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz saatlerde ise Mustafa Kadir Mercan'ın özel haberine göre, Eda Ece'nin savcılıkta verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Mustafa Kadir Mercan'ın özel haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade veren isimlerden biri de oyuncu Eda Ece oldu.

Mustafa Kadir Mercan'ın özel haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade veren isimlerden biri de oyuncu Eda Ece oldu.

Daha önce Haluk Levent, Oğuzhan Uğur ve çok sayıda tanınmış ismin adının geçtiği soruşturma çerçevesinde birçok ünlü isim 'bilgi sahibi' sıfatıyla savcılığa çağrılırken, Eda Ece de Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

Deprem dönemindeki yardım faaliyetleri ve geçmişte yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle dosyada bilgisine başvurulan oyuncunun savcılık ifadesi ise günler sonra ortaya çıktı.

Savcılıkta verdiği ifadede Eda Ece, 6 Şubat depremleri sırasında Yasak Elma dizisinin çekimlerinin devam ettiğini ve ekip olarak deprem bölgesine yardım ulaştırmak istediklerini anlattı.

Oyuncu, rol arkadaşı Şevval Sam'ın kendilerini Haluk Levent konusunda uyardığını belirterek, bu nedenle ekip olarak Ahbap Derneği üzerinden herhangi bir yardım organizasyonu yürütmediklerini söyledi. İfadesinde, Haluk Levent'i şahsen tanımadığını, telefon numarasının dahi kendisinde bulunmadığını ve deprem sürecinde kendisiyle hiçbir iletişim kurmadığını dile getirdi.

Eda Ece ayrıca, dizi ekibi olarak topladıkları yardım malzemelerini kendi imkanlarıyla deprem bölgesine ulaştırdıklarını belirterek, 'Biz set olarak Ahbap'ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık.' ifadelerini kullandı.

Savcılıkta Eda Ece'ye, 2023 yılında katıldığı bir ödül töreninde yaptığı ve uzun süre kamuoyunda tartışılan konuşması da soruldu.

İfade sırasında duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenilen oyuncu, sözlerinin konuşmasının bütününden koparıldığını söyledi. Konuşmasını mizahi bir şekilde bitirmek isterken hata yaptığını ifade eden Eda Ece, bu sözlerinden dolayı uzun zamandır büyük pişmanlık duyduğunu belirtti.

Oyuncu ifadesinde, defalarca kamuoyundan özür dilediğini hatırlatarak, 'Keşke zaman makinesi olsa da söylediklerimi geri alabilsem.' dediğini aktardı. Ayrıca Ahbap Derneği'ne ya da Haluk Levent'e hiçbir maddi yardımda bulunmadığını ve uzun zamandır bu konudaki yanlış anlaşılmaları gidermek istediğini de savcılık ifadesinde dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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