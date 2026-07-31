Eda Ece'nin İfadesi Ortaya Çıktı! Şevval Sam Detayı Dikkat Çekti
Mustafa Kadir Mercan'ın özel haberine göre, Ahbap soruşturması kapsamında 'bilgi sahibi' sıfatıyla savcılığa ifade veren Eda Ece'nin ifadesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Deprem dönemindeki yardım faaliyetleri ve yıllar önce yaptığı ödül töreni konuşması nedeniyle bilgisine başvurulan oyuncunun, savcılıkta verdiği ifadede Şevval Sam'la ilgili anlattıkları dikkat çekti. Haluk Levent'le hiçbir bağlantısının bulunmadığını söyleyen Eda Ece, deprem sürecinde neden Ahbap'la çalışmadıklarını da ilk kez ayrıntılarıyla anlattı. Ayrıca geçmişte büyük tartışma yaratan sözleri için bir kez daha pişmanlığını dile getiren oyuncunun ifadeleri kısa sürede gündem oldu.
Kaynak: Mustafa Kadir Mercan
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında birçok tanınmış ismin ardından oyuncu Eda Ece de savcılığa çağrıldı.
Mustafa Kadir Mercan'ın özel haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade veren isimlerden biri de oyuncu Eda Ece oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın