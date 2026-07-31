Eda Ece'nin İfadesi Ortaya Çıktı! Şevval Sam Detayı Dikkat Çekti

Daha önce Haluk Levent, Oğuzhan Uğur ve çok sayıda tanınmış ismin adının geçtiği soruşturma çerçevesinde birçok ünlü isim 'bilgi sahibi' sıfatıyla savcılığa çağrılırken, Eda Ece de Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

Deprem dönemindeki yardım faaliyetleri ve geçmişte yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle dosyada bilgisine başvurulan oyuncunun savcılık ifadesi ise günler sonra ortaya çıktı.

Savcılıkta verdiği ifadede Eda Ece, 6 Şubat depremleri sırasında Yasak Elma dizisinin çekimlerinin devam ettiğini ve ekip olarak deprem bölgesine yardım ulaştırmak istediklerini anlattı.

Oyuncu, rol arkadaşı Şevval Sam'ın kendilerini Haluk Levent konusunda uyardığını belirterek, bu nedenle ekip olarak Ahbap Derneği üzerinden herhangi bir yardım organizasyonu yürütmediklerini söyledi. İfadesinde, Haluk Levent'i şahsen tanımadığını, telefon numarasının dahi kendisinde bulunmadığını ve deprem sürecinde kendisiyle hiçbir iletişim kurmadığını dile getirdi.

Eda Ece ayrıca, dizi ekibi olarak topladıkları yardım malzemelerini kendi imkanlarıyla deprem bölgesine ulaştırdıklarını belirterek, 'Biz set olarak Ahbap'ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık.' ifadelerini kullandı.

Savcılıkta Eda Ece'ye, 2023 yılında katıldığı bir ödül töreninde yaptığı ve uzun süre kamuoyunda tartışılan konuşması da soruldu.

İfade sırasında duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenilen oyuncu, sözlerinin konuşmasının bütününden koparıldığını söyledi. Konuşmasını mizahi bir şekilde bitirmek isterken hata yaptığını ifade eden Eda Ece, bu sözlerinden dolayı uzun zamandır büyük pişmanlık duyduğunu belirtti.

Oyuncu ifadesinde, defalarca kamuoyundan özür dilediğini hatırlatarak, 'Keşke zaman makinesi olsa da söylediklerimi geri alabilsem.' dediğini aktardı. Ayrıca Ahbap Derneği'ne ya da Haluk Levent'e hiçbir maddi yardımda bulunmadığını ve uzun zamandır bu konudaki yanlış anlaşılmaları gidermek istediğini de savcılık ifadesinde dile getirdi.