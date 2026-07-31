Ayyy Antalya’ya Gitmişim Dedirten Oteller
Antalya denince aklınıza yalnızca deniz, kum, güneş geliyorsa listemizdeki oteller sizi şaşırtabilir. Torosların eteklerine yayılan tesislerden aquaparktan çıkmanın zor olduğu aile otellerine, golf sahalarıyla öne çıkan seçeneklerden gastronomi deneyimleri sunan adreslere kadar Antalya’da tatilin birçok farklı yüzü var. Tatil anlayışınıza ve beklentilerinize uygun seçenekler için Jolly’deki Antalya otelleri sayfasını inceleyebilir, bavulunuzu hemen hazırlayabilirsiniz.
Lykia World Antalya
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan Lykia World Antalya, doğayla iç içe atmosferi ve uzun sahil şeridiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik geniş bir arazi üzerine kurulu olan tesis, dinlenmenin yanı sıra spor ve aktivite olanaklarına da önem veren tatilcilere hitap ediyor.
Su kaydırakları, mini kulüp ve çocuklara yönelik eğlence alanları aile tatillerini kolaylaştırırken spor aktiviteleri ve golf olanakları hareketli bir tatil geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor. Farklı restoran seçenekleriyle konaklama deneyimini tamamlayan tesis, çiftlerden çocuklu ailelere kadar geniş bir misafir kitlesine sesleniyor.
Jolly’den Lykia World Antalya için rezervasyon yapabilirsiniz.
Nirvana Mediterranean Excellence
Kemer’in doğal güzellikleri arasında yer alan Nirvana Mediterranean Excellence, deniz ile Toros Dağları’nın buluştuğu eşsiz konumuyla öne çıkıyor. Doğal dokusunu koruyan geniş bahçeleri ve ferah yaşam alanları, kalabalıktan uzaklaşmak isteyen misafirlere sakin bir tatil atmosferi sunuyor.
Tesisin farklı konseptlerde hizmet veren restoranları ve gün boyunca devam eden aktiviteleri farklı yaş gruplarına hitap ediyor. Geniş plaj ve iskele alanları denizin tadını çıkarmak isteyenlere ayrılırken spa ve wellness hizmetleri dinlenmeye zaman ayırmak isteyenler için çeşitli seçenekler sağlıyor. Doğayla çevrili bir ortamda konforlu bir tatil geçirmek isteyenlerin değerlendirebileceği tesis, özel gün ve kutlama planlarına da uygun alternatifler arasında bulunuyor.
Nirvana Mediterranean Excellence rezervasyonunuzu Jolly üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Nirvana Cosmopolitan Hotel
Lara bölgesinde bulunan Nirvana Cosmopolitan Hotel şehir merkezine ve Antalya Havalimanı’na yakın konumuyla ulaşım avantajı sağlayan tesislerden biridir. Modern mimarisi, geniş ortak kullanım alanları ve denize sıfır konumuyla resort deneyimini kentten fazla uzaklaşmadan yaşamak isteyenlere hitap ediyor.
Gün boyunca havuz aktiviteleri, spor organizasyonları ve çeşitli eğlence programları düzenlenirken akşam saatlerinde canlı gösteriler tatil deneyimine renk katıyor. Çocuklu aileler için hazırlanan özel alanlar ve etkinlikler, her yaştan misafirin keyifli vakit geçirmesine yardımcı oluyor. Toplantı salonları ve organizasyon alanları ise tatilini iş seyahati veya kurumsal bir etkinlikle birleştiren misafirler için avantaj sağlıyor.
Tatil planınıza uygun tarihler için Jolly’den Nirvana Cosmopolitan Hotel rezervasyonu oluşturabilirsiniz.
The X Belek
Antalya’nın gözde tatil destinasyonlarından Belek’in modern tesislerinden biri olan The X Belek dinamik atmosferi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Ferah odaları, sosyal yaşam alanları ve aile dostu hizmet anlayışı sayesinde farklı yaş gruplarının bir arada tatil yapmasına imkan tanıyor.
Tesisin öne çıkan özelliklerinin başında su eğlencesine ayrılan alanlar geliyor. Geniş yüzme havuzları, çocuklara yönelik eğlence alanları ve gün boyu devam eden aktiviteler özellikle hareketli bir tatil arayan ailelere hitap ediyor.
Açık büfe Gourmet Ana Restoran’ın yanı sıra Akdeniz mutfağı ve deniz ürünlerine odaklanan restoranlar, Ultra Her Şey Dâhil konseptini farklı lezzetlerle tamamlıyor. Belek’in golf sahalarına yakınlığı ise spora ilgi duyan tatilciler için tesisi değerlendirmeye değer seçeneklerden biri hâline getiriyor.
Jolly’den The X Belek fırsatlarını inceleyip rezervasyon yapabilirsiniz.
Crystal Prestige Pearl Collection
Kemer’in Göynük beldesinde, Toros Dağları’nın eteklerinde konumlanan Crystal Prestige Pearl Collection geniş peyzaj alanları ve aile odaklı konseptiyle öne çıkıyor. Tesisin yeşil alanlarla çevrili yapısı, deniz tatilini doğayla bir arada geçirmek isteyenlere ferah bir ortam sağlıyor.
Mavi bayrak ödüllü özel plajı, geniş yeşil alanlar ve zengin aktivite seçenekleriyle ailelere ve çiftlere konforlu bir Akdeniz tatili sunuyor. Aquapark alanları ve çocuk kulübü ailelerin tatil boyunca farklı aktivitelere ulaşabilmesini kolaylaştırıyor. Yetişkinlere ayrılan spa ve dinlenme alanları ise daha sakin vakit geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor.
Açık büfe ana restoranın yanı sıra Meksika, İtalyan ve Türk mutfaklarından örnekler sunan alakart restoranlar; pastane, detoks bar ve gün boyu hizmet veren farklı yeme içme noktalarıyla tesisin gastronomi seçeneklerini çeşitlendiriyor.
Crystal Prestige Pearl Collection rezervasyonunuzu Jolly üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Alan Xafira Deluxe Resort & Spa
Alanya’nın Türkler bölgesinde bulunan Alan Xafira Deluxe Resort & Spa, modern mimarisi ve aile odaklı hizmetleriyle dikkat çekiyor. Tesisin havuz ve eğlence alanları, tatilini dinlenmenin yanı sıra aktivitelerle geçirmek isteyen misafirler için farklı seçenekler sunuyor.
Gün boyunca düzenlenen animasyonlar, spor etkinlikleri ve havuz oyunları hareketli bir atmosfer oluştururken çocuklara yönelik programlar aile tatillerini destekliyor. Dinlenmek isteyen misafirler Türk hamamı ve sauna olanaklarından yararlanabiliyor. Masaj, cilt bakımı, Thai, Bali, Shiatsu ve sıcak taş masajı gibi uygulamalar ise ek ücret karşılığında sunuluyor. Ulusal ve uluslararası mutfaklardan lezzetlerin yer aldığı restoran seçenekleri de konaklama deneyimini tamamlıyor.
Tatil planınıza uygun tarihler için Jolly’den Alan Xafira Deluxe Resort & Spa rezervasyonu oluşturabilirsiniz.
Regnum Carya
Belek’in Üçkum Tepesi mevkiinde konumlanan ve en prestijli tesislerinden biri olan Regnum Carya, üst segment konaklama seçenekleri,, özel plajı ve geniş peyzaj alanlarıyla öne çıkıyor. Standart odalardan özel havuzlu süitlere ve villalara uzanan konaklama alternatifleri, farklı alan ve hizmet beklentilerine cevap veriyor. Tesisin en ayrıcalıklı seçeneklerinden biri olan yaklaşık 3.500 metrekarelik Crown Villa ise geniş yaşam alanları ve özel havuzuyla yüksek konfor arayan misafirlere hitap ediyor.
Tesisin önemli özelliklerinden biri de golf deneyimi. Regnum Carya misafirlerine hizmet veren Carya Golf Club, ışıklandırılmış 18 delikli sahasıyla golf tutkunlarına gündüzün yanı sıra belirli dönem ve saatlerde gece golfü oynama olanağı sağlıyor. Aquapark, çocuk kulüpleri, spa ve wellness alanları ile farklı restoran seçenekleri de tesiste hem hareketli hem dinlenme odaklı bir tatil planlanabilmesini mümkün kılıyor.
Jolly’den Regnum Carya için rezervasyon yapabilirsiniz.
Megasaray Resort Side
Side’nin Titreyen göl bölgesinde, göl ve çam ormanlarıyla çevrili doğal bir alanda konumlanan Megasaray Resort Side, denize sıfır konumu ve geniş sosyal alanlarıyla aile tatilleri için ideal seçeneklerden biri. Şehir kalabalığından uzak bir tatil atmosferi sunan tesis, doğayla iç içe dinlenmek isteyenlerin yanı sıra gününü farklı aktivitelerle geçirmek isteyenlere de hitap ediyor.
Yüzme havuzları, çocuklara özel eğlence alanları, su aktiviteleri ve akşam gösterileri tatil programını çeşitlendiriyor. Bahçe, havuz veya deniz manzaralı oda seçenekleri farklı konaklama beklentilerine cevap verirken restoranlarda Türk ve dünya mutfaklarından lezzetler sunuluyor. Side’nin tarihî ve doğal noktalarını keşfetmek isteyen misafirler için elverişli bir konumda bulunan tesis, resort tatili ile bölge gezilerini bir araya getirme imkânı sağlıyor.
Megasaray Resort Side rezervasyonunuzu Jolly üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Corendon Playa Kemer
Akdeniz’in eşsiz doğa güzellikleriyle çevrili Beldibi bölgesinde yer alan Corendon Playa Kemer deniz ve orman manzarasını bir araya getiren konumuyla dikkat çekiyor. Modern tasarıma sahip odaları, özel plajı ve ultra her şey dahil konseptiyle çiftlere ve ailelere, özel bir konaklama deneyimi sunuyor.
Mavi bayraklı plajı, geniş iskelesi ve deniz üzerindeki cabanaları tesisin simgelerinden. Kum ve çakıl karışımı plaj, Akdeniz’de yüzmek ve gün boyunca sahilde vakit geçirmek isteyenlere farklı alanlar sağlıyor. Havuz aktiviteleri, su sporları, plaj voleybolu ve animasyon programları hareketli bir tatil vadederken spa merkezi ve fitness salonu dinlenme ve spor seçeneklerini tamamlıyor.
Tatil planınıza uygun tarihler için Jolly’den Corendon Playa Kemer rezervasyonu oluşturabilirsiniz.
Crystal Waterworld Aqua Collection
Belek’in Boğazkent bölgesinde bulunan Crystal Waterworld Aqua Collection, aquaparkı ve su eğlence alanlarıyla özellikle çocuklu ailelere hitap ediyor. Geniş havuz seçenekleri, özel plajı ve farklı yaş gruplarına yönelik aktiviteleri ile su eğlencesini tatilin merkezine almak isteyenlere geniş seçenekler sunuyor.
Yetişkinler ve çocuklar için ayrı tasarlanan su kaydırakları, açık ve kapalı havuzlar, çocuk havuzları ve su oyun alanları gün boyunca farklı aktivitelerden yararlanmayı mümkün kılıyor. Uzun plajı ve iskelesi ise deniz keyfi yapmak isteyenlere geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Dünya mutfaklarından örnekler sunan restoranlar, gün boyu devam eden etkinlikler ve akşam gösterileri tesisin aile odaklı tatil deneyimini tamamlıyor.
Jolly’den Crystal Waterworld Aqua Collection için rezervasyon yapabilirsiniz.
Ela Excellence Resort Belek
Antalya’nın en popüler tatil bölgelerinden Belek’te yer alan Ela Excellence Resort Belek zarif tasarımı, geniş yaşam alanları ve aile odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Denize sıfır konumu, yemyeşil bahçeleri ve farklı oda seçenekleriyle konforlu bir tatil ortamı sağlıyor.
Çocuklara yönelik hazırlanan Everland Kids World, tesisin ayırt edici bölümlerinden biri. Yaratıcı atölyeler, oyun alanları ve yaş gruplarına göre planlanan aktiviteler çocuklara eğlenceli bir program sunarken yetişkinler spa, gastronomi ve spor olanaklarından yararlanabiliyor. Standart odalardan geniş aile odalarına, göl evlerinden özel havuzlu villalara uzanan konaklama seçenekleri farklı ihtiyaçlara cevap veriyor. İnce kumlu plaj, iskele, açık ve kapalı havuzlar ile çocuk ve yetişkinlere ayrılan aquapark alanları da tesisin tatil olanaklarını çeşitlendiriyor.
Ela Excellence Resort Belek rezervasyonunuzu Jolly üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Antalya’da otel seçerken tesisin sunduğu hizmetler kadar, bulunduğu bölgeyi ve tatilden beklentilerinizi göz önünde bulundurmayı unutmayın.
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