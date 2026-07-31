Ayyy Antalya’ya Gitmişim Dedirten Oteller

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan Lykia World Antalya, doğayla iç içe atmosferi ve uzun sahil şeridiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik geniş bir arazi üzerine kurulu olan tesis, dinlenmenin yanı sıra spor ve aktivite olanaklarına da önem veren tatilcilere hitap ediyor.

Su kaydırakları, mini kulüp ve çocuklara yönelik eğlence alanları aile tatillerini kolaylaştırırken spor aktiviteleri ve golf olanakları hareketli bir tatil geçirmek isteyenlere alternatif sunuyor. Farklı restoran seçenekleriyle konaklama deneyimini tamamlayan tesis, çiftlerden çocuklu ailelere kadar geniş bir misafir kitlesine sesleniyor.

Jolly’den Lykia World Antalya için rezervasyon yapabilirsiniz.