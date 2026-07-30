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Başakşehir'in Finlandiya Ekibi Inter Turku'ya Elenmesine Sosyal Medyada Büyük Tepki Var

Başakşehir'in Finlandiya Ekibi Inter Turku'ya Elenmesine Sosyal Medyada Büyük Tepki Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.07.2026 - 21:32
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. İlk karşılaşmada sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, toplam skorda geriye düşerek Konferans Ligi'nden elendi.

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Başakşehir adına büyük hayal kırıklığı.

Başakşehir adına büyük hayal kırıklığı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. İlk maçta sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, toplam skorda geriye düşerek turnuvaya erken veda etti.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Essomba'nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Jephta, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Inter Turku, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen taraf oldu.

Sosyal medyada Başakşehir'e tepkiler de gecikmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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