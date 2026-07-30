Başakşehir'in Finlandiya Ekibi Inter Turku'ya Elenmesine Sosyal Medyada Büyük Tepki Var
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. İlk karşılaşmada sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, toplam skorda geriye düşerek Konferans Ligi'nden elendi.
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Başakşehir adına büyük hayal kırıklığı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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