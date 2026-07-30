Başakşehir'in Finlandiya Ekibi Inter Turku'ya Elenmesine Sosyal Medyada Büyük Tepki Var

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir, deplasmanda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. İlk maçta sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, toplam skorda geriye düşerek turnuvaya erken veda etti.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Essomba'nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Jephta, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Inter Turku, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen taraf oldu.

Sosyal medyada Başakşehir'e tepkiler de gecikmedi.