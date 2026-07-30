Fransa'ya İmza Atan Zinedine Zidane'ın Alacağı Yüksek Maaş Dikkat Çekti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Didier Deschamps'ın ardından Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Zinedine Zidane, 2030 yılına kadar geçerli sözleşmesiyle ülke tarihinin en yüksek maaş alan milli takım teknik direktörü oldu. Primlerle birlikte aylık geliri 450 bin euroya, günlük kazancı ise 15 bin euroya ulaşan Zidane, bu rakamla İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin yaklaşık üç katı ücret kazanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zidane'ın maaşı dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelir olarak Deschamps'ı geçti.
Sadece 3 teknik direktörün gerisinde.
Luis de la Fuente'nin 3 katı kazanacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın