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Fransa'ya İmza Atan Zinedine Zidane'ın Alacağı Yüksek Maaş Dikkat Çekti

Fransa'ya İmza Atan Zinedine Zidane'ın Alacağı Yüksek Maaş Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.07.2026 - 21:12
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Didier Deschamps'ın ardından Fransa Milli Takımı'nın başına geçen Zinedine Zidane, 2030 yılına kadar geçerli sözleşmesiyle ülke tarihinin en yüksek maaş alan milli takım teknik direktörü oldu. Primlerle birlikte aylık geliri 450 bin euroya, günlük kazancı ise 15 bin euroya ulaşan Zidane, bu rakamla İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin yaklaşık üç katı ücret kazanacak.

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Zidane'ın maaşı dikkat çekti.

Zidane'ın maaşı dikkat çekti.

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane'nın sözleşme detayları da belli oldu. RMC Sport'un haberine göre Zidane, primler hariç aylık 300 bin euro, yıllık ise 3,6 milyon euro kazanacak. Başarı primlerinin eklenmesiyle birlikte aylık geliri 450 bin euroya, yıllık kazancı 5,4 milyon euroya ve günlük ücreti 15 bin euroya ulaşarak Fransa futbol tarihinde bir rekora imza atacak.

2030 yılına kadar geçerli sözleşmeyle göreve başlayan Zidane'nın önündeki en büyük hedefler 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası olacak. Efsane teknik adam, Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk maçlarına ise eylül sonu ile ekim başındaki milli maç döneminde çıkacak.

Gelir olarak Deschamps'ı geçti.

Gelir olarak Deschamps'ı geçti.

Fransa Milli Takımı'nı 14 yıl çalıştıran ve 2018 Dünya Kupası'nı kazandıran Didier Deschamps, görevini Zinedine Zidane'a devretti. Real Madrid'deki ikinci döneminin 2021'de sona ermesinin ardından takım çalıştırmayan ve İspanyol ekibiyle üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Zidane, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir milli takımın başına geçmiş oldu.

Maaş açısından da dikkat çeken bir değişim yaşandı. Deschamps yıllık 3,8 milyon euro kazanırken, Zidane'ın başarı primleriyle birlikte yıllık gelirinin 5,4 milyon euroya ulaşması bekleniyor.

Sadece 3 teknik direktörün gerisinde.

Sadece 3 teknik direktörün gerisinde.

Zidane, milli takım teknik direktörleri arasında en yüksek maaş alan isimlerden biri olsa da listenin zirvesinde yer almıyor. Son Dünya Kupası'nda görev yapan teknik adamlar arasında Fransız çalıştırıcının önünde yalnızca üç isim bulunuyor.

Listenin ilk sırasında Brezilya Milli Takımı'nın başındaki Carlo Ancelotti, yıllık 10 milyon euroluk maaşıyla yer alıyor. Onu, Dünya Kupası'nın ardından görevden ayrılan Julian Nagelsmann'ın yıllık 7 milyon euroluk geliri takip ederken, Jürgen Klopp'un da benzer seviyede kazanacağı belirtiliyor. Üçüncü sırada ise ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, yıllık 6 milyon euroluk maaşıyla bulunuyor.

Luis de la Fuente'nin 3 katı kazanacak.

Luis de la Fuente'nin 3 katı kazanacak.

Zinedine Zidane'ın primlerle birlikte yıllık 5,4 milyon euroya ulaşan kazancı, dünya şampiyonu İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente'nin maaşını açık ara geride bırakıyor. Yıllık 2 milyon euro kazanan De la Fuente'ye kıyasla Zidane'ın geliri yaklaşık üç kat daha yüksek seviyede bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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