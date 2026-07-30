Fransa'ya İmza Atan Zinedine Zidane'ın Alacağı Yüksek Maaş Dikkat Çekti

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane'nın sözleşme detayları da belli oldu. RMC Sport'un haberine göre Zidane, primler hariç aylık 300 bin euro, yıllık ise 3,6 milyon euro kazanacak. Başarı primlerinin eklenmesiyle birlikte aylık geliri 450 bin euroya, yıllık kazancı 5,4 milyon euroya ve günlük ücreti 15 bin euroya ulaşarak Fransa futbol tarihinde bir rekora imza atacak.

2030 yılına kadar geçerli sözleşmeyle göreve başlayan Zidane'nın önündeki en büyük hedefler 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası olacak. Efsane teknik adam, Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk maçlarına ise eylül sonu ile ekim başındaki milli maç döneminde çıkacak.