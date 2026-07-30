Kiracılardan İstenenler Arasına Artık Sosyal Medya Hesapları da Girdi: Hesabı İnceleyip Ev Veriyorlar
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Konut kiralarındaki yüksek talep ve sınırlı arz, kiracı seçiminde kriterleri daha da sıkılaştırdı. Bazı ev sahipleri, SGK hizmet dökümü, maaş bordrosu, banka hesap hareketleri, Findeks kredi notu, kredi kartı limit bilgisi, önceki ev sahibi referansı ve hatta sosyal medya hesaplarını inceleyerek kiracı tercihinde bulunuyor.
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Konut sorunu arttıkça ev sahiplerin talepleri de artıyor.
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Kredi kartı limiti bile soruluyor.
Artık kiracılardan sosyal medya hesabı isteniyor.
Ev sahiplerinin kiracı adaylarından en sık talep ettiği bilgi ve belgeler şu şekilde sıralanıyor:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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