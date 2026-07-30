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Kiracılardan İstenenler Arasına Artık Sosyal Medya Hesapları da Girdi: Hesabı İnceleyip Ev Veriyorlar

Kiracılardan İstenenler Arasına Artık Sosyal Medya Hesapları da Girdi: Hesabı İnceleyip Ev Veriyorlar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.07.2026 - 18:59
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Konut kiralarındaki yüksek talep ve sınırlı arz, kiracı seçiminde kriterleri daha da sıkılaştırdı. Bazı ev sahipleri, SGK hizmet dökümü, maaş bordrosu, banka hesap hareketleri, Findeks kredi notu, kredi kartı limit bilgisi, önceki ev sahibi referansı ve hatta sosyal medya hesaplarını inceleyerek kiracı tercihinde bulunuyor.

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Konut sorunu arttıkça ev sahiplerin talepleri de artıyor.

Konut sorunu arttıkça ev sahiplerin talepleri de artıyor.

Yüksek faizler ve konut kredisine erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle satın alma eğilimi azalırken, kentsel dönüşüm kapsamında evlerinden taşınan binlerce ailenin kiralık konuta yönelmesi talebi daha da artırdı. Arzın yetersiz kalmasıyla birlikte kiralık konut piyasasında dengeler ev sahipleri lehine değişirken, kiralama sürecinde artık kimlik ve depozitonun yanı sıra kiracı adaylarından mali durumları ve kişisel yaşamlarına ilişkin çeşitli bilgiler de istenmeye başlandı.

Kredi kartı limiti bile soruluyor.

Kredi kartı limiti bile soruluyor.

Sektör temsilcilerine göre özellikle yüksek kira bedelli konutlarda ev sahiplerinin talepleri, kredi değerlendirme sürecini aratmıyor. Kiracı adaylarının mesleği ve iş geçmişinin yanı sıra maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü, banka hesap hareketleri, Findeks kredi notu ve kredi kartı limit bilgisi gibi finansal belgeler istenirken, bazı ilanlarda bir yıllık peşin kira, devlet memuru kefil ve yüksek depozito da kiralama şartları arasında bulunuyor.

Artık kiracılardan sosyal medya hesabı isteniyor.

Artık kiracılardan sosyal medya hesabı isteniyor.

Kiracı seçiminde eski ev sahibi referansı da giderek daha fazla önem kazanıyor. Bazı ev sahipleri, adayların önceki ev sahipleriyle görüşerek ödeme alışkanlıkları, komşularla ilişkileri ve evi kullanım şekli hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Ayrıca bazı emlak danışmanlarına göre, sözleşme öncesinde kiracı adaylarının sosyal medya hesapları da inceleniyor; evcil hayvan besleyip beslemedikleri, evden çalışma düzenleri ve yaşam tarzlarına ilişkin paylaşımlar değerlendirme sürecinde dikkate alınabiliyor.

Ev sahiplerinin kiracı adaylarından en sık talep ettiği bilgi ve belgeler şu şekilde sıralanıyor:

Ev sahiplerinin kiracı adaylarından en sık talep ettiği bilgi ve belgeler şu şekilde sıralanıyor:

  • Maaş bordrosu ve SGK hizmet dökümü

  • Banka hesap hareketleri

  • Findeks kredi notu ve kredi kartı limit bilgisi

  • Devlet memuru kefil ve kefilin gelir belgeleri

  • Önceki ev sahibinden referans

  • Birkaç aylık veya bir yıllık peşin kira

  • Yüksek depozito

  • Evcil hayvan bulunmadığına ilişkin taahhütname

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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