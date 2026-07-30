Kiracılardan İstenenler Arasına Artık Sosyal Medya Hesapları da Girdi: Hesabı İnceleyip Ev Veriyorlar

Kiracı seçiminde eski ev sahibi referansı da giderek daha fazla önem kazanıyor. Bazı ev sahipleri, adayların önceki ev sahipleriyle görüşerek ödeme alışkanlıkları, komşularla ilişkileri ve evi kullanım şekli hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Ayrıca bazı emlak danışmanlarına göre, sözleşme öncesinde kiracı adaylarının sosyal medya hesapları da inceleniyor; evcil hayvan besleyip beslemedikleri, evden çalışma düzenleri ve yaşam tarzlarına ilişkin paylaşımlar değerlendirme sürecinde dikkate alınabiliyor.