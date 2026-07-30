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Infantino, Dünya Kupası'nın Hisselerini Satabileceğini Açıklar Açıklamaz Dünyadan Tepki Yağdı

Infantino, Dünya Kupası'nın Hisselerini Satabileceğini Açıklar Açıklamaz Dünyadan Tepki Yağdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.07.2026 - 17:22
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının ticari haklarını yönetecek yeni şirkete dışarıdan yatırımcı alınmasına yönelik planın futbol kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından açıklamalarda bulundu. Infantino, söz konusu girişimin yalnızca bir öneri niteliği taşıdığını belirterek, uygulanmasının zorunlu olmadığını ifade etti.

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Gelen tepkilere rağmen fikrini savundu.

Gelen tepkilere rağmen fikrini savundu.

FIFA, bu hafta Dünya Kupası ve diğer organizasyonların ticari haklarını yönetmek amacıyla yaklaşık 20 milyar dolar değerinde yeni bir iştirak kurmayı hedeflediğini duyurdu. Hazırlanan plana göre kurulacak şirketin yüzde 20'ye kadar olan hissesi dış yatırımcılara açılabilecek.

Söz konusu girişim ise bölgesel futbol konfederasyonlarının tepkisini çekti. Konfederasyonlar, özel yatırımcıların sürece dahil edilmesini öngören plan hakkında önceden bilgilendirilmediklerini belirterek FIFA yönetimine eleştiriler yöneltti.

Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino ise futbolun ticari yapısını daha da güçlendirmenin, oyunun geleceği açısından atılması gereken doğal bir adım olduğunu dile getirdi.

"Futbolun gelişimi için ticari yapı gelişmeli" dedi.

"Futbolun gelişimi için ticari yapı gelişmeli" dedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni şirket planının yalnızca bir öneri olduğunu ve şu aşamada istişare sürecinin başlatıldığını belirterek, bunun zorunlu bir uygulama olmadığını söyledi. FIFA'nın gelirlerinin büyük bölümünü Dünya Kupası yayın hakları, sponsorluklar ve ticari anlaşmalardan elde ettiğini hatırlatan Infantino, ticari yapının güçlendirilmesinin futbolun gelişimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Infantino, olası dış yatırımın FIFA'nın futbol üzerindeki yönetim yetkisini etkilemeyeceğini vurgulayarak, kurumun bağımsız şekilde futbolu yönetmeyi sürdüreceğini söyledi. Dünya Kupası ve Kadınlar Dünya Kupası gibi organizasyonların FIFA'nın kontrolünde kalacağını belirten Infantino, taraftarların da futbolun merkezindeki yerini koruyacağını dile getirdi.

Federasyonlardan tepki yağmıştı.

Federasyonlardan tepki yağmıştı.

FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonların ticari haklarını yönetecek yeni şirkete dış yatırımcı alma planı, başta UEFA, CONCACAF, AFC (Asya Futbol Konfederasyonu) ve İngiltere Futbol Federasyonu (The FA) olmak üzere birçok futbol otoritesinin tepkisini çekti. Söz konusu kurumlar, plan hakkında önceden bilgilendirilmediklerini belirterek sürecin yeterince şeffaf yürütülmediğini savunurken, özel yatırımcıların futbol yönetimine etkisi konusunda da endişelerini dile getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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