Infantino, Dünya Kupası'nın Hisselerini Satabileceğini Açıklar Açıklamaz Dünyadan Tepki Yağdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının ticari haklarını yönetecek yeni şirkete dışarıdan yatırımcı alınmasına yönelik planın futbol kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından açıklamalarda bulundu. Infantino, söz konusu girişimin yalnızca bir öneri niteliği taşıdığını belirterek, uygulanmasının zorunlu olmadığını ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen tepkilere rağmen fikrini savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Futbolun gelişimi için ticari yapı gelişmeli" dedi.
Federasyonlardan tepki yağmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın