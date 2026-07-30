Infantino, Dünya Kupası'nın Hisselerini Satabileceğini Açıklar Açıklamaz Dünyadan Tepki Yağdı

FIFA, bu hafta Dünya Kupası ve diğer organizasyonların ticari haklarını yönetmek amacıyla yaklaşık 20 milyar dolar değerinde yeni bir iştirak kurmayı hedeflediğini duyurdu. Hazırlanan plana göre kurulacak şirketin yüzde 20'ye kadar olan hissesi dış yatırımcılara açılabilecek.

Söz konusu girişim ise bölgesel futbol konfederasyonlarının tepkisini çekti. Konfederasyonlar, özel yatırımcıların sürece dahil edilmesini öngören plan hakkında önceden bilgilendirilmediklerini belirterek FIFA yönetimine eleştiriler yöneltti.

Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino ise futbolun ticari yapısını daha da güçlendirmenin, oyunun geleceği açısından atılması gereken doğal bir adım olduğunu dile getirdi.