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Beşiktaş'ın Mohamed Salah Hayali Sona Erdi: Önder Özen'den Resmi Açıklama Geldi

Beşiktaş'ın Mohamed Salah Hayali Sona Erdi: Önder Özen'den Resmi Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2026 - 21:43
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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Muhammed Salah transferinde görüşmelerin 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladığını açıkladı. Özen, oyuncunun mali talepleri nedeniyle sürecin çıkmaza girdiğini belirterek siyah-beyazlı kulübün transferi şimdilik askıya aldığını duyurdu.

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Transfer rafa kalktı.

Transfer rafa kalktı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmaları ve takımın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri Mohamed Salah transferi oldu. Özen, yıldız futbolcuyla üç kez görüşme gerçekleştirildiğini ancak mali şartlarda anlaşma sağlanamaması nedeniyle transfer görüşmelerinin şimdilik durdurulduğunu açıkladı.

Üç kez görüşüldü ama sonuç çıkmadı.

Üç kez görüşüldü ama sonuç çıkmadı.

Önder Özen, Mohamed Salah transferiyle ilgili oluşan yoğun gündeme açıklık getirmek istediklerini belirterek görüşme sürecine ilişkin bilgi verdi.

“Bir süredir Muhammed Salah ile ilgili kalabalık bir gündem oluştu. Konu her yönüyle çok fazla speküle edildi. Onunla ilgili açıklığa kavuşturmak istediğimiz konular var.”

Beşiktaş'ın transfer sürecinde kapsamlı bir hazırlık yaptığını ifade eden Özen, Mohamed Salah'ın sadece sportif yönünün değil, kulübe sağlayabileceği küresel ticari katkının da detaylı şekilde analiz edildiğini söyledi.

Özen, görüşme sürecini şöyle aktardı:

“Salah gibi bir süper yıldızla temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir küresel bir hamle. Saygıdeğer bir oyuncu, uluslararası kimliği çok yüksek. Ürünleştirme potansiyelini de gördük. Bununla ilgili de bir çalışma yapıldı. Ne kadar forma satılır? Yurtdışında ne kadar tüketilir şeklinde bir fizibilite çalışması yapıldı. Toplamda 3 kez Salah ile görüştük. 2 defa ben görüştüm projeyi anlatmak adına ve göreceği ilgiyi anlatmak adına. 1 defa da hocamız Italiano taktik konular hakkında konuştu. Bu aşama çok akıcı geçti.”

"Süreç 21 Temmuz'dan sonra yavaşladı."

"Süreç 21 Temmuz'dan sonra yavaşladı."

Önder Özen, Mohamed Salah transferinde 21 Temmuz'dan itibaren sürecin yavaşladığını, bilgi akışının azaldığını ve finansal taleplerin kulübün belirlediği sınırları aştığını söyledi.

Özen, süreci şu sözlerle anlattı:

Salah transferi 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı yavaşladı, hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah'ın belki bundan sonrasında haberi olmadığını varsayabilirim. Finansal süreçten itibaren transfer süreci yavaşladı.”

Beşiktaş yönetiminin kulüp ilkelerinden taviz vermediğini vurgulayan Özen, Başkan Serdal Adalı'nın transfer görüşmelerini sonlandırma kararını doğru bulduğunu ifade etti.

Transfer dosyasının mevcut durumunu ise şu sözlerle açıkladı:

“Sayın başkan popülist bir karar vermek yerine kulübün ilkelerini ayaklar altına aldırmadan Salah transferinde masadan kalktı. Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalktı. Beşiktaş'ın yaptığı son teklif kulüp kimliğine zarar vermeyen son noktaydı.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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