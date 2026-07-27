Beşiktaş'ın Mohamed Salah Hayali Sona Erdi: Önder Özen'den Resmi Açıklama Geldi

Önder Özen, Mohamed Salah transferiyle ilgili oluşan yoğun gündeme açıklık getirmek istediklerini belirterek görüşme sürecine ilişkin bilgi verdi.

“Bir süredir Muhammed Salah ile ilgili kalabalık bir gündem oluştu. Konu her yönüyle çok fazla speküle edildi. Onunla ilgili açıklığa kavuşturmak istediğimiz konular var.”

Beşiktaş'ın transfer sürecinde kapsamlı bir hazırlık yaptığını ifade eden Özen, Mohamed Salah'ın sadece sportif yönünün değil, kulübe sağlayabileceği küresel ticari katkının da detaylı şekilde analiz edildiğini söyledi.

Özen, görüşme sürecini şöyle aktardı:

“Salah gibi bir süper yıldızla temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir küresel bir hamle. Saygıdeğer bir oyuncu, uluslararası kimliği çok yüksek. Ürünleştirme potansiyelini de gördük. Bununla ilgili de bir çalışma yapıldı. Ne kadar forma satılır? Yurtdışında ne kadar tüketilir şeklinde bir fizibilite çalışması yapıldı. Toplamda 3 kez Salah ile görüştük. 2 defa ben görüştüm projeyi anlatmak adına ve göreceği ilgiyi anlatmak adına. 1 defa da hocamız Italiano taktik konular hakkında konuştu. Bu aşama çok akıcı geçti.”