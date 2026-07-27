Beşiktaş'ın Mohamed Salah Hayali Sona Erdi: Önder Özen'den Resmi Açıklama Geldi
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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Muhammed Salah transferinde görüşmelerin 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladığını açıkladı. Özen, oyuncunun mali talepleri nedeniyle sürecin çıkmaza girdiğini belirterek siyah-beyazlı kulübün transferi şimdilik askıya aldığını duyurdu.
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Transfer rafa kalktı.
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Üç kez görüşüldü ama sonuç çıkmadı.
"Süreç 21 Temmuz'dan sonra yavaşladı."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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