Filenin Sultanları'nın Yıldızı Zehra Güneş'ten "Atatürk'ün Kızları" Açıklaması Geldi

'Kendi insanımızla, kendi milletimizle birlikte bunun kutlamasını yapıyoruz. Herkese buraya geldiği için çok teşekkür ederim. Bütün takımdaki kızları, bu kupada emeği olan herkesi tebrik ederim.

Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor. Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkta, alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız.

Aldığımız ivmeyi, bu enerjiyi eksiklerimizi görüp bunun üstünde çalışarak antrenmanlarda en güzel şekilde yerine getireceğimizi düşünüyorum. Evimize böyle hedefimize ulaşmak, bunu taçlandırmak daha da keyifli olacaktır diye düşünüyorum sizinle birlikte. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Çok teşekkür ediyoruz.'