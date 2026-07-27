Filenin Sultanları'nın Yıldızı Zehra Güneş'ten "Atatürk'ün Kızları" Açıklaması Geldi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ortaya koyduğu üstün performansla şampiyonluğa ulaşarak Türk spor tarihine bir başarı daha ekledi. Turnuva boyunca rakiplerine karşı etkili bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, finalde de Brezilya'ya karşı üstünlüğünü koruyarak kupayı kazandı. Kupa yolundaki en önemli yıldızlardan biri de Zehra Güneş'ti. Zehra, ülkeye dönüşte kameraların karşısına geçerek önemli mesajlar verdi.
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Zehra Güneş'in "Atatürk'ün kızları" açıklaması beğeni topladı.
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Zehra Güneş'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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