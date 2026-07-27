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Filenin Sultanları'nın Yıldızı Zehra Güneş'ten "Atatürk'ün Kızları" Açıklaması Geldi

Filenin Sultanları'nın Yıldızı Zehra Güneş'ten "Atatürk'ün Kızları" Açıklaması Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2026 - 17:23
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ortaya koyduğu üstün performansla şampiyonluğa ulaşarak Türk spor tarihine bir başarı daha ekledi. Turnuva boyunca rakiplerine karşı etkili bir oyun sergileyen Filenin Sultanları, finalde de Brezilya'ya karşı üstünlüğünü koruyarak kupayı kazandı. Kupa yolundaki en önemli yıldızlardan biri de Zehra Güneş'ti. Zehra, ülkeye dönüşte kameraların karşısına geçerek önemli mesajlar verdi.

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Zehra Güneş'in "Atatürk'ün kızları" açıklaması beğeni topladı.

Zehra Güneş'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Zehra Güneş'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

'Kendi insanımızla, kendi milletimizle birlikte bunun kutlamasını yapıyoruz. Herkese buraya geldiği için çok teşekkür ederim. Bütün takımdaki kızları, bu kupada emeği olan herkesi tebrik ederim.

Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor. Atatürk'ün kızları olarak açtığımız bu ışıkta, alttan gelenlerle birlikte biz de bu bayrağı daha yükseklere taşımak için çalışacağız.

Aldığımız ivmeyi, bu enerjiyi eksiklerimizi görüp bunun üstünde çalışarak antrenmanlarda en güzel şekilde yerine getireceğimizi düşünüyorum. Evimize böyle hedefimize ulaşmak, bunu taçlandırmak daha da keyifli olacaktır diye düşünüyorum sizinle birlikte. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Çok teşekkür ediyoruz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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