Kadın Voleybolda 24 Saat İçinde 3 Büyük Kupa Kazandık

Gençlerin açtığı zafer yolunu, A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde zirveye taşıdı. Şampiyonluk mücadelesinde Brezilya ile karşılaşan 'Filenin Sultanları', rakiplerini 3-1’lik skorla geçerek VNL kupasını müzesine götürdü. Altyapıdan A Takım seviyesine kadar uzanan bu 24 saatlik şampiyonluk serisi, Türk voleybolunun organizasyonel başarısını ve geleceğe uzanan geniş oyuncu havuzunu tescillemiş oldu. Bir gün içerisinde gelen üç uluslararası kupa, sporseverler ve kamuoyunda büyük coşkuyla karşılandı.