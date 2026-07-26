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Kadın Voleybolda 24 Saat İçinde 3 Büyük Kupa Kazandık

Kadın Voleybolda 24 Saat İçinde 3 Büyük Kupa Kazandık

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 18:57
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Türk voleybolu, 24 saat içinde kazandığı üç uluslararası şampiyonlukla tarihi bir başarıya imza attı. A Milli Takım düzeyindeki büyük zaferin yanı sıra altyapı milli takımlarının elde ettiği şampiyonluklar, voleybolda uluslararası alandaki yükselişi tescilledi.

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İlk kupalar altyapıdan geldi.

İlk kupalar altyapıdan geldi.

Zafer zincirinin ilk adımları altyapı kategorilerinde atıldı. Kosova’da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden U17 Milli Takımı, turnuvadaki son maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Hemen ardından Yunanistan'da sahaya çıkan U16 Kız Milli Takımı da ev sahibi Yunanistan'ı aynı skorla 3-0 mağlup ederek organizasyonu namağlup zirvede tamamladı ve günün ikinci Balkan şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandı.

Bugün de A Milli Takım'dan geldi kupa.

Bugün de A Milli Takım'dan geldi kupa.

Gençlerin açtığı zafer yolunu, A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde zirveye taşıdı. Şampiyonluk mücadelesinde Brezilya ile karşılaşan 'Filenin Sultanları', rakiplerini 3-1’lik skorla geçerek VNL kupasını müzesine götürdü. Altyapıdan A Takım seviyesine kadar uzanan bu 24 saatlik şampiyonluk serisi, Türk voleybolunun organizasyonel başarısını ve geleceğe uzanan geniş oyuncu havuzunu tescillemiş oldu. Bir gün içerisinde gelen üç uluslararası kupa, sporseverler ve kamuoyunda büyük coşkuyla karşılandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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