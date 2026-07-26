Kadın Voleybolda 24 Saat İçinde 3 Büyük Kupa Kazandık
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Türk voleybolu, 24 saat içinde kazandığı üç uluslararası şampiyonlukla tarihi bir başarıya imza attı. A Milli Takım düzeyindeki büyük zaferin yanı sıra altyapı milli takımlarının elde ettiği şampiyonluklar, voleybolda uluslararası alandaki yükselişi tescilledi.
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İlk kupalar altyapıdan geldi.
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Bugün de A Milli Takım'dan geldi kupa.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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