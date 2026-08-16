Gram Altın 7.500 TL Olacak mı? Ünlü Ekonomist Beklentisini Açıkladı
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Gram altının 6.737 TL seviyelerinde seyrettiği ve piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bu dönemde, Ekonomist Dr. Sefer Humar TGRT Haber canlı yayınında altın yatırımcılarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz dönemde 6.800 TL seviyelerini öngören ancak mevcut aşamada temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Humar, yatırımcı psikolojisine ve piyasanın olası seyrine dikkat çekti.
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Altında yaşanan sert yükselişlerin ardından hemen majör ve güçlü bir rallinin başlamayabileceğini belirten Dr. Sefer Humar, seviye tahminleri ile yükseliş hızı arasındaki farka vurgu yaptı:
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Altının 7.000 TL ve 7.500 TL bandına ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin kişisel kanaatini paylaşan Dr. Sefer Humar, yükseliş ihtimalini tamamen reddetmediğini ancak sürecin yavaşlayabileceğini söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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