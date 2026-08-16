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Gram Altın 7.500 TL Olacak mı? Ünlü Ekonomist Beklentisini Açıkladı

Gram Altın 7.500 TL Olacak mı? Ünlü Ekonomist Beklentisini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 13:08
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Gram altının 6.737 TL seviyelerinde seyrettiği ve piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bu dönemde, Ekonomist Dr. Sefer Humar TGRT Haber canlı yayınında altın yatırımcılarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz dönemde 6.800 TL seviyelerini öngören ancak mevcut aşamada temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Humar, yatırımcı psikolojisine ve piyasanın olası seyrine dikkat çekti.

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Altında yaşanan sert yükselişlerin ardından hemen majör ve güçlü bir rallinin başlamayabileceğini belirten Dr. Sefer Humar, seviye tahminleri ile yükseliş hızı arasındaki farka vurgu yaptı:

Altında yaşanan sert yükselişlerin ardından hemen majör ve güçlü bir rallinin başlamayabileceğini belirten Dr. Sefer Humar, seviye tahminleri ile yükseliş hızı arasındaki farka vurgu yaptı:

'Bir seviyenin görülmesi bundan sonra da aynı hızla yukarıya doğru gideceği anlamına gelmiyor. Bu seviyelerden sonra altında çok büyük, majör ve kesintisiz bir yükseliş trendinin hemen başlayacağı kanaatinde değilim.'

Fiyat artışları esnasında yatırımcıların sürü psikolojisine kapılmaması gerektiğini ifade eden Humar, durumu şu sözlerle örneklendirdi:

'Bir ürüne herkes aynı anda koşarsa fiyat bir süre yukarı gitse de, herkes alışverişini yaptıktan sonra yeni alıcı bulmak zorlaşır. 'Bir varlık yükseliyor diye risk azalmaz; aksine yükseldikçe yanlış zamanda alım yapma riski artar.'

Altının 7.000 TL ve 7.500 TL bandına ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin kişisel kanaatini paylaşan Dr. Sefer Humar, yükseliş ihtimalini tamamen reddetmediğini ancak sürecin yavaşlayabileceğini söyledi.

Altının 7.000 TL ve 7.500 TL bandına ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin kişisel kanaatini paylaşan Dr. Sefer Humar, yükseliş ihtimalini tamamen reddetmediğini ancak sürecin yavaşlayabileceğini söyledi.

Altının bu seviyelere 'hafif frene basarak' gelebileceğini düşündüğünü belirten uzman, piyasanın yeni bir hamle öncesinde bir süre nefes alabileceğini ifade etti.

'Piyasada bazen en zor şey para kazanmak değil; yatırımcı olarak nerede yavaşlayacağını bilmektir.'

Gram altındaki yönü tek bir değişkene bağlamamak gerektiğini hatırlatan Humar, yatırımcıların takip etmesi gereken temel unsurları şu şekilde sıraladı:

  • ABD enflasyon verileri, ABD faiz oranları ve Fed’in beklentileri.

  • Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebi.

  • Ons altın yatay kalsa dahi, Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketlerin gram altını farklı bir seyre taşıyabileceği gerçeği.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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