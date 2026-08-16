Gram Altın 7.500 TL Olacak mı? Ünlü Ekonomist Beklentisini Açıkladı

'Bir seviyenin görülmesi bundan sonra da aynı hızla yukarıya doğru gideceği anlamına gelmiyor. Bu seviyelerden sonra altında çok büyük, majör ve kesintisiz bir yükseliş trendinin hemen başlayacağı kanaatinde değilim.'

Fiyat artışları esnasında yatırımcıların sürü psikolojisine kapılmaması gerektiğini ifade eden Humar, durumu şu sözlerle örneklendirdi:

'Bir ürüne herkes aynı anda koşarsa fiyat bir süre yukarı gitse de, herkes alışverişini yaptıktan sonra yeni alıcı bulmak zorlaşır. 'Bir varlık yükseliyor diye risk azalmaz; aksine yükseldikçe yanlış zamanda alım yapma riski artar.'