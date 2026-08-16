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Bir Ürünün Fiyat Etiketini Belirleyen 10 Görünmez Maliyet

etiket Bir Ürünün Fiyat Etiketini Belirleyen 10 Görünmez Maliyet

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
16.08.2026 - 13:01
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Bir ürünün fiyatına baktığında aslında sadece o ürünün kendisine ödeme yapmadığını biliyor muydun? Raflardaki etiketlerin arkasında üretimden taşımaya, paketlemeden pazarlamaya kadar birçok görünmez maliyet bulunuyor. Bazen küçük bir detay gibi görünen bu giderler, ürünün son fiyatını doğrudan etkileyebiliyor. Peki ödediğin paranın içinde hangi gizli kalemler var?

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Fikir aşamasından tasarıma uzanan süreç ciddi bir mesai ister.

Bir ürünün elinize rahat oturması, estetik görünmesi veya kullanım kolaylığı sunması asla tesadüf değil. Endüstriyel tasarımcıların aylarca süren konsept çizimleri, ergonomi testleri ve prototip revizyonları ciddi bir uzmanlık gerektirir. Şirketler bu yaratıcı ekibe ve tasarım sürecine ödedikleri yüksek maaşları ürünün etiketine ilk kalemde yansıtır.

Ar-Ge çalışmaları için devasa bütçeler harcanır.

Ar-Ge çalışmaları için devasa bütçeler harcanır.

Kusursuz çalışan tek bir ürüne ulaşana kadar arka planda yüzlerce başarısız deneme yapılır. Laboratuvar testleri, dayanıklılık analizleri ve çöpe giden ilk numuneler şirketler için devasa bir masraf kapısı.

Pazarlama ve reklam giderleri fiyata doğrudan yansır.

Dünyanın en mükemmel ürününü üretseniz bile insanlara duyuramadığınız sürece bir değeri yok. Sosyal medya reklamları, televizyon spotları, influencer iş birlikleri ve lansman organizasyonları pazarlama bütçesini hızla kabartır. Dolayısıyla satın aldığınız her nesnenin fiyatında, onu görmenizi sağlayan reklam kampanyalarının da payı vardır.

Depolama ve lojistik süreçleri sanıldığından çok daha pahalı.

Ürünün fabrikadaki banttan çıkıp elinize ulaşana kadar katettiği yolculuk hiç de ucuz değil. Konteyner gemileri, tır filoları, gümrük vergileri, benzin giderleri ve dev nakliye depoları sürekli para yakar. Ayrıca ürünün rafta kalma süresi boyunca depoda kapladığı alan için ödenen kira da bu halkanın bir parçası.

Yasal izinler ve sertifikalar için ciddi paralar ödenir.

Bir ürünün satılabilir kalitede ve insan sağlığına uygun olduğunu kanıtlamak büyük bir bürokratik süreçtir. Sağlık onayları, güvenlik testleri, ISO belgeleri ve uluslararası standart sertifikaları almak için ilgili kurumlara yüksek harçlar ödenir. Tüm bu hukuki ve resmi prosedürler, ürün henüz rafa çıkmadan önce etikete ek bir yük getirir.

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Satış sonrası müşteri desteği dev bir ekip gerektirir.

Satış sonrası müşteri desteği dev bir ekip gerektirir.

Alışverişiniz ürünün parasını ödediğiniz an bitmez, aksine şirket için yeni bir maliyet kalemi başlar. Müşteri hizmetleri çağrı merkezleri, değişim süreçlerini yöneten kargo operasyonları ve yetkili teknik servis ağları sürekli bir bütçe ister. Satın aldığınız ürünün fiyatı, gelecekte yaşayabileceğiniz olası bir sorunda alacağınız bu hizmetin de garantisi.

Hırsızlık, kırılma ve iade riskleri fiyata eklenir.

Hırsızlık, kırılma ve iade riskleri fiyata eklenir.

Şirketler her zaman 'fire' olarak adlandırılan öngörülemeyen kayıplar için bir risk payı hesaplar. Taşınırken kırılan, depoda nemden bozulan, mağazadan çalınan veya sebepsiz iade edilen ürünler şirkete zarar yazar. İşte dürüst müşteriler, bu operasyonel kazaların ve kayıpların yarattığı zararı kapatmak için biraz daha yüksek bir etiket öder.

Kullanılan yazılım ve lisanslar sürekli bir maliyet yaratır.

Ürünün üretim bandındaki otomasyon sistemlerinden muhasebe programlarına kadar her adımda özel yazılımlar kullanılır. Tasarım programları, veritabanı altyapıları ve ürün için alınan patent hakları yıllık olarak telif veya lisans ücreti gerektirir. Üretici firma bu dijital araçlara her ay düzenli ödeme yaptığından, bu harcama doğal olarak birim maliyete bölünür.

Mağaza içi raf ve sergileme alanları için kira ödenir.

Ürününüzü büyük bir süpermarkette veya AVM mağazasında satmak istiyorsanız o rafa bir bedel ödemek zorundasınızdır. Özellikle tüketicinin göz hizasındaki raflarda yer almak veya vitrine kurulmak devasa bir 'raf kiralama' bedeli anlamına gelir. Fiziksel mağazaların yüksek kira ve personel giderleri, o rafta duran her bir ürünün fiyatını doğrudan yükseltir.

Vergiler ve kur dalgalanmaları etiketi sürekli şişirir.

Bir ürünün son fiyatında devlet tarafından alınan KDV, ÖTV ve gümrük vergileri çok büyük bir pay sahibidir. Ayrıca ham madde ithalatı veya döviz kurundaki ani değişimler, şirketleri olası zararlardan korumak için bir 'risk marjı' koymaya iter. Tüm bu finansal dalgalanmalar ve yasal yükümlülükler birleştiğinde, etiketteki rakam bir anda ikiye katlanabilir.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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