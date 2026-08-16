Bir Ürünün Fiyat Etiketini Belirleyen 10 Görünmez Maliyet
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir ürünün fiyatına baktığında aslında sadece o ürünün kendisine ödeme yapmadığını biliyor muydun? Raflardaki etiketlerin arkasında üretimden taşımaya, paketlemeden pazarlamaya kadar birçok görünmez maliyet bulunuyor. Bazen küçük bir detay gibi görünen bu giderler, ürünün son fiyatını doğrudan etkileyebiliyor. Peki ödediğin paranın içinde hangi gizli kalemler var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fikir aşamasından tasarıma uzanan süreç ciddi bir mesai ister.
Ar-Ge çalışmaları için devasa bütçeler harcanır.
Pazarlama ve reklam giderleri fiyata doğrudan yansır.
Depolama ve lojistik süreçleri sanıldığından çok daha pahalı.
Yasal izinler ve sertifikalar için ciddi paralar ödenir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Satış sonrası müşteri desteği dev bir ekip gerektirir.
Hırsızlık, kırılma ve iade riskleri fiyata eklenir.
Kullanılan yazılım ve lisanslar sürekli bir maliyet yaratır.
Mağaza içi raf ve sergileme alanları için kira ödenir.
Vergiler ve kur dalgalanmaları etiketi sürekli şişirir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın