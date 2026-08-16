Bir Ürünün Fiyat Etiketini Belirleyen 10 Görünmez Maliyet

Bir ürünün son fiyatında devlet tarafından alınan KDV, ÖTV ve gümrük vergileri çok büyük bir pay sahibidir. Ayrıca ham madde ithalatı veya döviz kurundaki ani değişimler, şirketleri olası zararlardan korumak için bir 'risk marjı' koymaya iter. Tüm bu finansal dalgalanmalar ve yasal yükümlülükler birleştiğinde, etiketteki rakam bir anda ikiye katlanabilir.