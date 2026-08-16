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Yeni Sezona 3 Puanla Başladı: Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti!

Yeni Sezona 3 Puanla Başladı: Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.08.2026 - 23:23
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk etti. Siyah-beyazlılar, Cerny'nin kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak yeni sezona galibiyetle başladı. 

David Costa'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Eyüpspor karşısında üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, ilk haftayı 3 puanla kapattı.

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Yeni sezonun ilk maçında perdeyi Cerny açtı!

Yeni sezonun ilk maçında perdeyi Cerny açtı!

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında taraftarı önünde Eyüpspor'u ağırlayan Beşiktaş, yeni sezona galibiyetle başlamanın hedefiyle sahaya çıktı. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede oyuna istekli başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk dakikalardan itibaren rakip yarı sahada baskı kurmaya çalıştı. Aradığı golü ise 25. dakikada buldu. 

Olaitan'ın harika aşırtma pasında savunma arkasına sarkan Cerny, yaptığı şık vuruşla topu ağlara göndererek hem Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi hem de siyah-beyazlıların 2026-2027 sezonundaki ilk golünü kaydetti. 

Karşılaşmanın 28. dakikasında Eyüpsporlu David Costa, Trossard'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. İlk yarının kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, devre arasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci Yarıda Direk Engel Oldu, Kırmızı Kart Geldi

İkinci Yarıda Direk Engel Oldu, Kırmızı Kart Geldi

İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayan Eyüpspor'da Sabiri'nin yerine Raux Yao oyuna dahil olurken, konuk ekip 47. dakikada yeni giren Raux Yao'nun Salih Özcan'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Beşiktaş ise oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdürdü. 

Siyah-beyazlılar 50. dakikada Cerny'nin kullandığı nefis frikikte gole çok yaklaştı ancak top direkten döndü. 52. dakikada Trossard sarı kart gören isim olurken, teknik direktör ikinci yarıda hamlelerini peş peşe yaptı. 61. dakikada Trossard ile Semih kenara gelirken, yerlerine İlhan ve Oh dahil oldu. Eyüpspor da 62. dakikada Pintor'un yerine Boutobba'yı oyuna sürdü. Mücadelenin kırılma anı ise 68. dakikada yaşandı. İlk yarıda da sarı kartı bulunan David Costa, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Eyüpspor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. 

Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, sezonun ilk haftasında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak Süper Lig'e 3 puanla başladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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