Yeni Sezona 3 Puanla Başladı: Beşiktaş, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor'u Tüpraş Stadı'nda konuk etti. Siyah-beyazlılar, Cerny'nin kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak yeni sezona galibiyetle başladı.
David Costa'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Eyüpspor karşısında üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, ilk haftayı 3 puanla kapattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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