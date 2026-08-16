Tinder'da Tanıştığı Kadınla Yemeğe Çıktı: 1 Saatlik Yemeğin Hesabı 90 Bin TL Geldi!

Çağdaş Evren Çelik'in özel haberine göre olay İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir adam, flört uygulaması Tinder üzerinden tanıştığı kadınla yüz yüze görüşmek üzere buluştu.

İkili daha sonra birlikte bir restorana gitti. Masaya oturmalarının ardından siparişler verilmeye başlandı. İddiaya göre masaya ilk olarak bir şişe şampanya, saç kavurma, patates ve çeşitli mezeler istendi. Bir süre sonra ise bir şişe daha şampanya sipariş edildi.

Yaklaşık bir saat süren buluşmanın ardından hesap istendiğinde ise gecenin seyri değişti. İddiaya göre adamın önüne yaklaşık 90 bin TL'lik hesap getirildi.