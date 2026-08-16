Tinder'da Tanıştığı Kadınla Yemeğe Çıktı: 1 Saatlik Yemeğin Hesabı 90 Bin TL Geldi!
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İstanbul Şişli'de Tinder üzerinden başlayan bir tanışma, yaklaşık 90 bin TL'lik restoran hesabıyla şikayete taşındı. Gazeteci Çağdaş Evren Çelik'in özel haberine göre bir adam, uygulamada tanıştığı kadınla buluşarak restorana gitti. Yaklaşık bir saat sonra masaya gelen hesabın 90 bin TL hesapla hayatının şokunu yaşadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Tinder'da tanıştığı kadınla Şişli'deki bir restoranda buluştu.
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Yaklaşık 90 bin TL'lik ücret kredi kartından 8 ayrı işlemle tahsil edildi.
Kadın ile restoranın birlikte hareket ettiğinden şüphelendi, şikayetçi oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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