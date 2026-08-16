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Tinder'da Tanıştığı Kadınla Yemeğe Çıktı: 1 Saatlik Yemeğin Hesabı 90 Bin TL Geldi!

etiket Tinder'da Tanıştığı Kadınla Yemeğe Çıktı: 1 Saatlik Yemeğin Hesabı 90 Bin TL Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.08.2026 - 19:47
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İstanbul Şişli'de Tinder üzerinden başlayan bir tanışma, yaklaşık 90 bin TL'lik restoran hesabıyla şikayete taşındı. Gazeteci Çağdaş Evren Çelik'in özel haberine göre bir adam, uygulamada tanıştığı kadınla buluşarak restorana gitti. Yaklaşık bir saat sonra masaya gelen hesabın 90 bin TL hesapla hayatının şokunu yaşadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Tinder'da tanıştığı kadınla Şişli'deki bir restoranda buluştu.

Tinder'da tanıştığı kadınla Şişli'deki bir restoranda buluştu.

Çağdaş Evren Çelik'in özel haberine göre olay İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir adam, flört uygulaması Tinder üzerinden tanıştığı kadınla yüz yüze görüşmek üzere buluştu.

İkili daha sonra birlikte bir restorana gitti. Masaya oturmalarının ardından siparişler verilmeye başlandı. İddiaya göre masaya ilk olarak bir şişe şampanya, saç kavurma, patates ve çeşitli mezeler istendi. Bir süre sonra ise bir şişe daha şampanya sipariş edildi.

Yaklaşık bir saat süren buluşmanın ardından hesap istendiğinde ise gecenin seyri değişti. İddiaya göre adamın önüne yaklaşık 90 bin TL'lik hesap getirildi.

Yaklaşık 90 bin TL'lik ücret kredi kartından 8 ayrı işlemle tahsil edildi.

Yaklaşık 90 bin TL'lik ücret kredi kartından 8 ayrı işlemle tahsil edildi.

Hesapla karşılaşmasının ardından ödeme yapmak isteyen adama, söz konusu tutarın kredi kartından tek seferde çekilemeyeceği söylendiği öne sürüldü.

Bunun üzerine yaklaşık 90 bin TL'lik ücretin tek bir işlem yerine parçalara bölündüğü ve adamın kredi kartından 8 ayrı çekim yapılarak tahsil edildiği iddia edildi.

Bir saatlik restoran buluşmasının bu noktaya gelmesi üzerine adam yaşananlardan şüphelendi. Özellikle Tinder üzerinden tanıştığı kadının kendisini söz konusu restorana götürmüş olması, yüksek hesap ve ödemenin karttan birden fazla işlemle alınması, adamın olayın tesadüf olmadığı yönünde şüphe duymasına neden oldu.

Kadın ile restoranın birlikte hareket ettiğinden şüphelendi, şikayetçi oldu.

Kadın ile restoranın birlikte hareket ettiğinden şüphelendi, şikayetçi oldu.

Çağdaş Evren Çelik'in aktardığına göre mağdur, yaşadıklarının ardından Tinder üzerinden tanıştığı ve birlikte restorana gittiği kişinin işletmeyle birlikte hareket etmiş olabileceğini düşündü.

Adam, yaklaşık 90 bin TL'lik hesabın kredi kartından 8 ayrı işlemle tahsil edilmesinin ardından şikayetçi oldu.

Olayla ilgili öne sürülen iddiaların bundan sonraki süreçte yapılacak incelemelerle netlik kazanması bekleniyor. Adamın şikayetinde dile getirdiği, kendisini restorana götüren kadın ile işletmenin birlikte hareket ettiği yönündeki şüphe ise şu aşamada bir iddia niteliğinde.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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