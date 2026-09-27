Mercimek de Listede: Yumurtadan Fazla Protein ve Bol Lif İçeren 5 Besin Belli Oldu

Lif sindirim sistemini düzenli çalıştırırken protein kasların yapımında ve korunmasında görev alıyor. İkisinin ortak noktası ise uzun süre tok tutması. Yine de pek çok kişi öğün planlarken ikisinden birini seçmek zorundaymış gibi davranıyor: sabah proteini yumurtadan alıp lifi öğlen salatasına bırakmak gibi.

Diyetisyen Jennifer Bianchini, doğal olarak ikisini birden sunan çok sayıda besin olduğunu söylüyor. Bianchini'ye göre bu ikili kan şekerinin dengelenmesine ve hormon sağlığına katkı sağlarken tokluk hissini de uzatıyor. Listeye girmenin ölçütü ise porsiyon başına en az 6 gram protein, yani bir yumurtanın verdiğinden fazlası.

İlk sırada siyah fasulye yer alıyor. Yarım su bardağı (yaklaşık 120 ml) siyah fasulye 8 gram lif ve 7,5 gram protein içeriyor. Diyetisyen Toby Amidor, siyah fasulyeyi salatadan çorbaya, sebze köftesinden tahıl kaselerine kadar her tabağa uyum sağlayan bir malzeme olarak tanımlıyor. Konservesi sayesinde kahvaltıdan akşam yemeğine kadar hızlıca öğünlere eklenebiliyor.

Amidor'a göre baklagilleri düzenli tüketmek kan şekeri kontrolü, kalp-damar sağlığı ve kilo yönetimi üzerinde olumlu etki gösterebilir. Current Developments in Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırma da baklagil tüketimi yüksek olan kişilerde kardiyometabolik risk faktörlerinin daha az görüldüğünü ortaya koyuyor. Fasulye ayrıca birçok kişinin yeterince almadığı potasyum, magnezyum, demir ve folat açısından zengin.