Mercimek de Listede: Yumurtadan Fazla Protein ve Bol Lif İçeren 5 Besin Belli Oldu
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Protein denince akla ilk gelen besinlerden biri yumurta. Büyük boy bir yumurta yaklaşık 6 gram protein sağlıyor ama lif açısından katkısı yok. ABD'li beslenme sitesi EatingWell'de görüşlerine yer verilen diyetisyenlere göre mutfağımızın tanıdık baklagilleri bu iki besin öğesini aynı tabakta buluşturuyor. Listede nohut ve mercimeğin yanı sıra bezelye, edamame ve siyah fasulye var.
Kaynak: EatingWell
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Siyah fasulyenin yarım bardağında 8 gram lif ve 7,5 gram protein var
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Edamame, dokuz temel amino asidin hepsini içeren nadir bitkisel besinlerden biri
Mercimeğin rengi fark etmiyor: yarım bardakta 9 gram protein ve 8 gram lif var
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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