Kalori Saymadan, Aç Kalmadan: 4 Haftada Yaşlılık Göstergeleri Beslenmeyle Geriledi!
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Yaşlanmayı yavaşlatmak denince akla önce pahalı takviyeler, sıkı perhizler ya da aylarca süren oruç programları geliyor. Sidney Üniversitesi'nden bir ekip ise çok daha sade bir soruyu test etti: İnsanların tabağındaki yağ-karbonhidrat dengesini değiştirirsek, dört hafta içinde ölçülebilir bir fark oluşur mu?
65-75 yaş aralığındaki 104 kişiye dört hafta boyunca bütün öğünleri hazır olarak teslim edildi. Kimse kalori saymadı, porsiyon tartmadı, canı ne kadar isterse o kadar yedi. Buna rağmen kan değerleri, tansiyon ve bel çevresi gibi göstergelerden hesaplanan 'biyolojik yaş' tahminleri dört gruptan üçünde aşağı indi!
Kaynak: ScienceAlert
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Dört Hafta Boyunca Her Öğün Kapılarına Teslim Edildi: Kimse Kalori Saymadı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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