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Kalori Saymadan, Aç Kalmadan: 4 Haftada Yaşlılık Göstergeleri Beslenmeyle Geriledi!

Kalori Saymadan, Aç Kalmadan: 4 Haftada Yaşlılık Göstergeleri Beslenmeyle Geriledi!

Diyet yaşam süresi
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 14:46
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Yaşlanmayı yavaşlatmak denince akla önce pahalı takviyeler, sıkı perhizler ya da aylarca süren oruç programları geliyor. Sidney Üniversitesi'nden bir ekip ise çok daha sade bir soruyu test etti: İnsanların tabağındaki yağ-karbonhidrat dengesini değiştirirsek, dört hafta içinde ölçülebilir bir fark oluşur mu?

65-75 yaş aralığındaki 104 kişiye dört hafta boyunca bütün öğünleri hazır olarak teslim edildi. Kimse kalori saymadı, porsiyon tartmadı, canı ne kadar isterse o kadar yedi. Buna rağmen kan değerleri, tansiyon ve bel çevresi gibi göstergelerden hesaplanan 'biyolojik yaş' tahminleri dört gruptan üçünde aşağı indi!

Kaynak: ScienceAlert

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Dört Hafta Boyunca Her Öğün Kapılarına Teslim Edildi: Kimse Kalori Saymadı

Dört Hafta Boyunca Her Öğün Kapılarına Teslim Edildi: Kimse Kalori Saymadı

Çalışma, Sidney Üniversitesi'nde yürütülen 'Nutrition for Healthy Living' adlı kontrollü beslenme denemesine dayanıyor. Katılımcılar 65-75 yaş aralığında, görece sağlıklı 104 yetişkindi. Dört hafta boyunca kahvaltıdan akşam yemeğine kadar bütün öğünleri araştırma ekibi hazırladı ve evlerine gönderdi; böylece 'ne yediğini doğru hatırlama' sorunu tamamen ortadan kalktı. 

Katılımcılara tek bir kısıtlama getirilmedi: Kalori sayılmadı, porsiyon ölçülmedi, doyana kadar yemek serbestti.

Katılımcılar dört gruba ayrıldı. İki grup omnivor bir menüyle beslendi. Yani aldıkları proteinin yaklaşık yarısı hayvansal kaynaklıydı. Diğer iki grup yarı vejetaryen bir menü aldı ve proteinin yüzde 70'i bitkisel kaynaklardan geldi. Bu iki koldan her biri de kendi içinde ikiye ayrıldı: Biri daha yağlı ve karbonhidratı düşük, diğeri daha az yağlı ve karbonhidratı yüksek. 

Dört menünün tamamında protein, toplam enerjinin yüzde 14'ünde sabit tutuldu. böylece aradaki farkın proteinden değil, yağ-karbonhidrat dengesinden kaynaklandığı görülebildi.

Biyolojik yaş, Klemera-Doubal adı verilen bir yöntemle hesaplandı. Yöntem, kişinin takvim yaşına değil vücudunun verdiği sinyallere bakıyor: kolesterol, kan şekeri, insülin, tansiyon, bel çevresi ve vücut kitle indeksi gibi ölçümler bir araya getirilip 'bu değerler kaç yaşındaki birine benziyor?' sorusu yanıtlanıyor.

En Büyük Değişim Beklenen Menüde Değil, Yağı Azaltılmış Olanda Görüldü

En Büyük Değişim Beklenen Menüde Değil, Yağı Azaltılmış Olanda Görüldü

Dört haftanın sonunda tek bir grupta kayda değer bir hareket olmadı: Yağı yüksek, karbonhidratı düşük omnivor menü. 

Bu aynı zamanda katılımcıların zaten alışkın olduğu beslenme düzenine en yakın olanıydı; yani 'her zamanki gibi yemeye devam edenlerde' göstergeler yerinde saydı. Diğer üç grubun hepsinde biyolojik yaş tahminleri aşağı indi.

En güçlü sonuç, yağı azaltılmış ve karbonhidratı artırılmış omnivor menüde çıktı. Başlangıç değerleri hesaba katıldığında bu gruptaki tahminler, yağlı omnivor menüyü tüketen gruba kıyasla 3,5 ila 4,1 yıl daha düşüktü.

Karbonhidrat kelimesi burada yanıltıcı olabilir. Menüdeki karbonhidratlar şekerden, beyaz ekmekten ya da paketli atıştırmalıklardan değil; işlenmemiş ya da çok az işlenmiş bütün gıdalardan geliyordu. Baklagiller, tam tahıllar, sebze ve meyve gibi. 

Göstergeleri gerileyen gruplar aynı zamanda daha fazla lif, daha az yağ ve daha az hayvansal protein tüketti. Araştırmacılar farkın büyük ölçüde doymuş yağ alımındaki düşüşten kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar "Gençleştiler" Demekten Özellikle Kaçınıyor

Araştırmacılar "Gençleştiler" Demekten Özellikle Kaçınıyor

Çalışmanın ortak yazarlarından Alistair Senior, sonucu 'bu insanlar biyolojik olarak gençleşti' diye özetlemenin işi biraz abartmak olacağını söylüyor. Ona göre daha doğru ifade şu: Katılımcılar daha genç birinin biyobelirteç profiline kavuştu. Senior bunun küçümsenecek bir şey olmadığını da ekliyor; işlevsel olarak bakıldığında zaten istenen de bu!

Çalışma Aging Cell dergisinde 'Short-Term Dietary Intervention Alters Physiological Profiles Relevant to Ageing' başlığıyla yayımlandı; orijinal makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye yerine geçmez. Beslenme düzeninizde değişiklik yapmadan önce hekiminize ya da bir diyetisyene danışın.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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