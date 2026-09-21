Kalori Saymadan, Aç Kalmadan: 4 Haftada Yaşlılık Göstergeleri Beslenmeyle Geriledi!

Yaşlanmayı yavaşlatmak denince akla önce pahalı takviyeler, sıkı perhizler ya da aylarca süren oruç programları geliyor. Sidney Üniversitesi'nden bir ekip ise çok daha sade bir soruyu test etti: İnsanların tabağındaki yağ-karbonhidrat dengesini değiştirirsek, dört hafta içinde ölçülebilir bir fark oluşur mu?

65-75 yaş aralığındaki 104 kişiye dört hafta boyunca bütün öğünleri hazır olarak teslim edildi. Kimse kalori saymadı, porsiyon tartmadı, canı ne kadar isterse o kadar yedi. Buna rağmen kan değerleri, tansiyon ve bel çevresi gibi göstergelerden hesaplanan 'biyolojik yaş' tahminleri dört gruptan üçünde aşağı indi!

Kaynak: ScienceAlert