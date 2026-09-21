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Mister International'da Türkiye'yi Temsil Eden Doğukan Navdar Ses Getirdi: Yarışmadan Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mister International'da Türkiye'yi Temsil Eden Doğukan Navdar Ses Getirdi: Yarışmadan Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
21.09.2026 - 15:14
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Türkiye’yi küresel erkek güzellik yarışması Mister International 2026’da temsil eden Doğukan Navdar, daha büyük final gerçekleşmeden yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Tayland’da düzenlenen organizasyona Mister Türkiye 2026 tacıyla giden Navdar, final öncesindeki King of Andaman etabında birinciliği aldı. Üstelik geceyi tek ödülle de kapatmadı; Best Beach Body ve R-MAR Resort Ambassador ödüllerinin de sahibi oldu!

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22 Temmuz'da düzenlenen Mister Türkiye 2026 finalinde 30 finalist arasından birinci seçilen Doğukan Navdar, tacı takmasının ardından Türkiye'yi Mister International'da temsil etme hakkı kazandı.

22 Temmuz'da düzenlenen Mister Türkiye 2026 finalinde 30 finalist arasından birinci seçilen Doğukan Navdar, tacı takmasının ardından Türkiye'yi Mister International'da temsil etme hakkı kazandı.

7 Haziran 2004'te Samsun'da dünyaya gelen Doğukan Navdar'ın ailesi Rize'nin Ardeşen ilçesinden. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde eğitim gören Navdar, üniversite hayatıyla birlikte modellik kariyerini de sürdürüyor. Doğukan Navdar'ın yolu güzellik ve modellik yarışmalarıyla ilk kez 2026'da kesişmedi. Navdar, 2023 yılında düzenlenen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda erkekler kategorisinde birinci seçilerek “Sinemanın Kralı” unvanını kazanmıştı. O dönem Başkent Üniversitesi'nde öğrenciydi. Aradan üç yıl geçti, bu kez 30 finalist arasından Mister Türkiye 2026 seçildi ve rotasını uluslararası yarışmalara çevirdi.

Mister International için Tayland'a giden Navdar daha final gelmeden ödülleri topladı.

Mister International için Tayland'a giden Navdar daha final gelmeden ödülleri topladı.

Mister International 2026'nın büyük finali 26 Eylül'de gerçekleşecek. Ancak Doğukan Navdar daha final sahnesine çıkmadan yarışmada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 19 Eylül'de Phuket'te gerçekleştirilen King of Andaman – Swimsuit Competition etabında Türkiye adına yarışan Navdar, rakiplerini geride bırakarak King of Andaman 2026 seçildi. Üstelik olay bununla da bitmedi. Navdar aynı gecede Best Beach Body ve R-MAR Resort Ambassador ödüllerini de kazandı. Yani Türkiye temsilcisi, final öncesindeki geceden üç ayrı ödülle ayrılmış oldu. 

Tayland basınında da kendine yer bulan Türkiye temsilcisinin yarışmadaki podyum görüntüleri ortaya çıktı. Özellikle King of Andaman etabındaki performansı ve ödül aldığı anlar dikkat çekti.

Doğukan Navdar'ın sahnedeki görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Navdar'a olan ilgi gözlerden kaçmadı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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