Mister International'da Türkiye'yi Temsil Eden Doğukan Navdar Ses Getirdi: Yarışmadan Görüntüleri Ortaya Çıktı

7 Haziran 2004'te Samsun'da dünyaya gelen Doğukan Navdar'ın ailesi Rize'nin Ardeşen ilçesinden. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde eğitim gören Navdar, üniversite hayatıyla birlikte modellik kariyerini de sürdürüyor. Doğukan Navdar'ın yolu güzellik ve modellik yarışmalarıyla ilk kez 2026'da kesişmedi. Navdar, 2023 yılında düzenlenen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda erkekler kategorisinde birinci seçilerek “Sinemanın Kralı” unvanını kazanmıştı. O dönem Başkent Üniversitesi'nde öğrenciydi. Aradan üç yıl geçti, bu kez 30 finalist arasından Mister Türkiye 2026 seçildi ve rotasını uluslararası yarışmalara çevirdi.