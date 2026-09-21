Mister International'da Türkiye'yi Temsil Eden Doğukan Navdar Ses Getirdi: Yarışmadan Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Türkiye’yi küresel erkek güzellik yarışması Mister International 2026’da temsil eden Doğukan Navdar, daha büyük final gerçekleşmeden yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Tayland’da düzenlenen organizasyona Mister Türkiye 2026 tacıyla giden Navdar, final öncesindeki King of Andaman etabında birinciliği aldı. Üstelik geceyi tek ödülle de kapatmadı; Best Beach Body ve R-MAR Resort Ambassador ödüllerinin de sahibi oldu!
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22 Temmuz'da düzenlenen Mister Türkiye 2026 finalinde 30 finalist arasından birinci seçilen Doğukan Navdar, tacı takmasının ardından Türkiye'yi Mister International'da temsil etme hakkı kazandı.
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Mister International için Tayland'a giden Navdar daha final gelmeden ödülleri topladı.
Doğukan Navdar'ın sahnedeki görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Navdar'a olan ilgi gözlerden kaçmadı.
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