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Afra Saraçoğlu Havalimanında Gözaltına Alındı

Afra Saraçoğlu Havalimanında Gözaltına Alındı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2026 - 14:38
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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olan Saraçoğlu Türkiye'ye dönmesinin ardından havalimanında gözaltına alındı.

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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

18 Eylül Cuma günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Afra Saraçoğlu'nun adı da gözaltı kararı çıktığına dair haberlerde yer almıştı. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, 'Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurtdışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir iş birliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam. ' ifadelerine yer vermişti.

Türkiye'ye dönen Afra Saraçoğlu gözaltına alındı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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