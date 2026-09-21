Afra Saraçoğlu Havalimanında Gözaltına Alındı

18 Eylül Cuma günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Afra Saraçoğlu'nun adı da gözaltı kararı çıktığına dair haberlerde yer almıştı. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, 'Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurtdışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir iş birliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam. ' ifadelerine yer vermişti.

Türkiye'ye dönen Afra Saraçoğlu gözaltına alındı.