Depremin Faturası Altından Çıkacak: Venezuela'nın Bloke Rezervi İçin Anlaşmaya Yaklaşıldı
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Venezuela'ya ait 31 ton altın, tam 7 yıldır Bank of England'ın kasalarında bekliyor. Rezervin bugünkü değeri 4,3 milyar doları buluyor. Blokajın kökeni 2018'e uzanıyor: İngiltere o dönem Caracas yönetimini resmen tanımayı kesmiş, altınlara o günden beri kimse dokunamamıştı. Ocak 2026'da ABD'nin Venezuela'daki operasyonunun ardından ülkenin başına geçen Delcy Rodríguez yönetimi, şimdi bu altınları New York'a taşımak için harekete geçti. Gerekçe de sıradan değil: Haziran ayında ülkeyi vuran iki büyük deprem on binlerce kişiyi evsiz bıraktı, altınlar yeniden inşanın teminatı olarak kullanılacak. Ama süreç henüz tamamlanmadı; son söz İngiliz mahkemesinde.
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31 Ton Altının Değeri 4,3 Milyar Dolar, 7 Yıldır Londra'da Kilit Altında
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Anlaşmaya Göre Altınlar New York'a Gidecek, Ama Hemen Satılamayacak
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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