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Depremin Faturası Altından Çıkacak: Venezuela'nın Bloke Rezervi İçin Anlaşmaya Yaklaşıldı

Depremin Faturası Altından Çıkacak: Venezuela'nın Bloke Rezervi İçin Anlaşmaya Yaklaşıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.09.2026 - 15:11
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Venezuela'ya ait 31 ton altın, tam 7 yıldır Bank of England'ın kasalarında bekliyor. Rezervin bugünkü değeri 4,3 milyar doları buluyor. Blokajın kökeni 2018'e uzanıyor: İngiltere o dönem Caracas yönetimini resmen tanımayı kesmiş, altınlara o günden beri kimse dokunamamıştı. Ocak 2026'da ABD'nin Venezuela'daki operasyonunun ardından ülkenin başına geçen Delcy Rodríguez yönetimi, şimdi bu altınları New York'a taşımak için harekete geçti. Gerekçe de sıradan değil: Haziran ayında ülkeyi vuran iki büyük deprem on binlerce kişiyi evsiz bıraktı, altınlar yeniden inşanın teminatı olarak kullanılacak. Ama süreç henüz tamamlanmadı; son söz İngiliz mahkemesinde.

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31 Ton Altının Değeri 4,3 Milyar Dolar, 7 Yıldır Londra'da Kilit Altında

31 Ton Altının Değeri 4,3 Milyar Dolar, 7 Yıldır Londra'da Kilit Altında

Venezuela'nın altın rezervlerinin önemli bir bölümü, 2018'den bu yana Bank of England'ın kasalarında tutuluyor. Blokajın kökeni siyasi: İngiltere, o dönem Nicolás Maduro hükümetini resmen tanımayı kesmiş, bu da Venezuela'nın kendi altınına erişimini fiilen imkânsız hale getirmişti.

Aradan geçen yedi yılda rezervin değeri de değişti. Bugün 31 tonluk altının piyasa değeri yaklaşık 4,3 milyar dolara ulaşmış durumda. Venezuela, yıllardır bu altınları geri almak için hukuki yollara başvurdu, ama İngiliz mahkemeleri hesabı kimin kontrol ettiğine dair net bir karar vermekten uzun süre kaçındı.

Tablo, Ocak 2026'da değişti. ABD'nin Venezuela'da düzenlediği operasyonun ardından Maduro gözaltına alındı, ülkenin başına geçici olarak Delcy Rodríguez geçti. Yeni yönetim, bloke kalan altınları çözmek için harekete geçen taraflardan biri oldu.

Anlaşmaya Göre Altınlar New York'a Gidecek, Ama Hemen Satılamayacak

Anlaşmaya Göre Altınlar New York'a Gidecek, Ama Hemen Satılamayacak

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Rodríguez yönetimi ile muhalefetin bir kanadı, altınların Bank of England'dan New York Federal Rezerv Bankası'na aktarılması konusunda anlaşmaya yaklaştı. Planın amacı altını satmak değil; rezervi, hükümetin borçlanmasında teminat olarak kullanmak.

Bu teminat özellikle bir ihtiyaçtan doğuyor: 24 Haziran 2026'da Venezuela'yı 39 saniye arayla vuran 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki deprem, resmi rakamlara göre 6.500'den fazla can aldı, yüz binlerce kişiyi etkiledi. Ülke hâlâ bu felaketin faturasını ödüyor ve yeniden inşa için ciddi bir finansman kaynağına ihtiyaç duyuyor.

Ancak anlaşma henüz imzalanmış değil. Bank of England, hesabı kimin adına yöneteceğine dair İngiliz mahkemesinden ek bir karar bekliyor; bu karar çıkmadan bankanın devreye girmesi mümkün görünmüyor. Yani 31 ton altın şimdilik hâlâ Londra'da, ama yedi yıllık kilidin açılmasına daha önce hiç olmadığı kadar yakın.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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