Depremin Faturası Altından Çıkacak: Venezuela'nın Bloke Rezervi İçin Anlaşmaya Yaklaşıldı

Venezuela'nın altın rezervlerinin önemli bir bölümü, 2018'den bu yana Bank of England'ın kasalarında tutuluyor. Blokajın kökeni siyasi: İngiltere, o dönem Nicolás Maduro hükümetini resmen tanımayı kesmiş, bu da Venezuela'nın kendi altınına erişimini fiilen imkânsız hale getirmişti.

Aradan geçen yedi yılda rezervin değeri de değişti. Bugün 31 tonluk altının piyasa değeri yaklaşık 4,3 milyar dolara ulaşmış durumda. Venezuela, yıllardır bu altınları geri almak için hukuki yollara başvurdu, ama İngiliz mahkemeleri hesabı kimin kontrol ettiğine dair net bir karar vermekten uzun süre kaçındı.

Tablo, Ocak 2026'da değişti. ABD'nin Venezuela'da düzenlediği operasyonun ardından Maduro gözaltına alındı, ülkenin başına geçici olarak Delcy Rodríguez geçti. Yeni yönetim, bloke kalan altınları çözmek için harekete geçen taraflardan biri oldu.