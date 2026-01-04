ABD’nin Venezuela Baskını Sonrasında Altın, Borsa ve Kripto Para Piyasalarında Neler Bekleniyor?

TGRT Haber’deyer alan bilgilere göre İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Trump açık açık güç gösterisi yapıyor. Bu açıklamalar piyasalara doğrudan risk olarak yansıyor.”

Altın fiyatlarıyla ilgili daha önce dile getirdiği manipülasyon iddiasını sürdüren Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

“Gram altının TL fiyatı yüksek seviyelerde. Yılın ilk yarısında 8.000 lira seviyesi radarımızda. Jeopolitik gerilimler tırmanırsa yıl içinde daha yüksek seviyeler de konuşulabilir. Altın tarafında planlama yapanların fiyata değil, miktara odaklanması gerekiyor.”