ABD’nin Venezuela Baskını Sonrasında Altın, Borsa ve Kripto Para Piyasalarında Neler Bekleniyor?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.01.2026 - 10:33

ABD’nin düzenlediği askerî operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonularak ülkeden çıkarılmasının ardından altın, borsa ve kripto para piyasalarındaki gelişmeler merak konusu oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026 yılının artan jeopolitik risklerle başladığını belirterek piyasalara ilişkin beklentilerini paylaştı.

4 Ocak Altın Fiyatları: Altın Yükseldi mi?

ABD’nin Venezuela’da düzenlediği askerî operasyonun ardından 4 Ocak Pazar günü altın fiyatları şöyle oldu:

Gram altın: 5.991 TL

Çeyrek altın: 10.365 TL

Yarım altın: 20.736 TL

Cumhuriyet altını: 41.283 TL

İslam Memiş’ten Gram Altın İçin 8 Bin Lira Yorumu

TGRT Haber’deyer alan bilgilere göre İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Trump açık açık güç gösterisi yapıyor. Bu açıklamalar piyasalara doğrudan risk olarak yansıyor.”

Altın fiyatlarıyla ilgili daha önce dile getirdiği manipülasyon iddiasını sürdüren Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

Gram altının TL fiyatı yüksek seviyelerde. Yılın ilk yarısında 8.000 lira seviyesi radarımızda. Jeopolitik gerilimler tırmanırsa yıl içinde daha yüksek seviyeler de konuşulabilir. Altın tarafında planlama yapanların fiyata değil, miktara odaklanması gerekiyor.”

Borsa ve Kripto Para Piyasalarında Neler Bekleniyor?

Borsa İstanbul’un yeni yıla güçlü bir başlangıç yaptığını hatırlatan Memiş, BIST 100 endeksinin 11.498 puan seviyesinden kapanmasını değerlendirdi. Memiş, “Borsada kısa vadede kâr satışları kaçınılmaz olabilir ancak 2026’nın ikinci yarısı için beklentilerim hâlâ pozitif,” ifadelerini kullandı.

Kripto para piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde ise geri çekilmelerin doğal olduğunu belirten Memiş, “Bitcoin ve kripto para piyasasında asıl hareketliliği yılın ikinci yarısında bekliyorum” dedi.

