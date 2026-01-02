Berber Fiyatlarına Zam Geldi! Sosyal Medyada "Altın Makas" İsyanı

X'te gündem olan fiyat listesinden biri de İstanbul Berberler Odası'nın tarifesi oldu. İstanbul’da saç tıraşı 500 TL, sakal tıraşı 300 TL oldu. Fiyatı gören sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini X'te dile getirdi. Kullanıcılar hem goygoya vurdu hem de 'denetim' vurgusu yaptı.