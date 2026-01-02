onedio
Berber Fiyatlarına Zam Geldi! Sosyal Medyada "Altın Makas" İsyanı

Dilara Şimşek
02.01.2026 - 23:14

Berber fiyatlarına zam geldi. İstanbul Berberler Odası ve Kocaeli Berberler Odası'nın belirlediği fiyatlar ortaya çıktı. Damat tıraşı 4 bin TL'ye yaklaştı. Fiyatı görenler sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar pek çok berberin bu fiyatlardan fazla aldığını ileri sürerken denetim olması gerektiğinin altını çizdi.

Berber fiyatlarına zam geldi.

Kocaeli Berberler Odası tarafından belirlenen yeni berber fiyat tarifesi yürürlüğe girdi. Fiyatlar lüks, A sınıfı ve B sınıfı işletmeler için ayrı ayrı belirlendi. 

  • Yeni tarifeye göre lüks sınıf berberlerde saç kesimi 700 TL, A sınıfında 400 TL, B sınıfında ise 300 TL olarak uygulanacak. 

  • Sakal kesimi lüks sınıfta 400 TL, A sınıfında 300 TL, B sınıfında 200 TL olarak belirlendi. 

  • Sakal düzeltme ve şekil verme hizmeti lüks sınıfta 450 TL, A sınıfında 350 TL, B sınıfında 250 TL oldu.

  • Çocuk saç kesimi lüks berberlerde 600 TL, A sınıfında 450 TL, B sınıfında 300 TL olacak.

  • Saç yıkama ve fön ile şekil verme hizmeti ise sırasıyla 300, 250 ve 200 TL olarak açıklandı.

  • Damat tıraşı lüks sınıfta 3 bin 500 TL, A sınıfında 3 bin TL, B sınıfında 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

İstanbul'da ise saç tıraşı 500 TL oldu.

X'te gündem olan fiyat listesinden biri de İstanbul Berberler Odası'nın tarifesi oldu. İstanbul’da saç tıraşı 500 TL, sakal tıraşı 300 TL oldu. Fiyatı gören sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini X'te dile getirdi. Kullanıcılar hem goygoya vurdu hem de 'denetim' vurgusu yaptı.

Gündem olan berber fiyatlarına gelen yorumlardan bazılar şöyle:

