Berber Fiyatlarına Zam Geldi! Sosyal Medyada "Altın Makas" İsyanı
Berber fiyatlarına zam geldi. İstanbul Berberler Odası ve Kocaeli Berberler Odası'nın belirlediği fiyatlar ortaya çıktı. Damat tıraşı 4 bin TL'ye yaklaştı. Fiyatı görenler sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Kullanıcılar pek çok berberin bu fiyatlardan fazla aldığını ileri sürerken denetim olması gerektiğinin altını çizdi.
Berber fiyatlarına zam geldi.
İstanbul'da ise saç tıraşı 500 TL oldu.
Gündem olan berber fiyatlarına gelen yorumlardan bazılar şöyle:
