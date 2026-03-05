onedio
Ece Üner, Halk TV'deki Haber Bültenini İspanyolca Anonsla Kapattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.03.2026 - 20:48

İspanya’nın Gazze’deki katliam ve İran’a yönelik saldırılara karşı net tutumu, Türk ve İspanyol halkları arasında adeta bir bağ oluşmasını sağladı. Sosyal medya platformu X’te Türk paylaşımları İspanyollar arasında büyük ilgi gördü.

Ece Üner de İspanyolları unutmadı ve bu gündeme İspanyolca kapanış anonsuyla katkıda bulundu.

Ece Üner, İspanyolca anonsuyla Gibi dizisine de gönderme yaptı.

Anonsta İspanya'nın tarihi rolüne teşekkür etti.

Ece Üner, yaptığı anonsta İspanyolca olarak şu ifadelere yer verdi: 

'Tarihin doğru tarafında olduğunuz için teşekkürler; insanlığın ortak vicdanını sunduğunuz ve temsil ettiğiniz için teşekkürler.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
