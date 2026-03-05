Ece Üner, Halk TV'deki Haber Bültenini İspanyolca Anonsla Kapattı
İspanya’nın Gazze’deki katliam ve İran’a yönelik saldırılara karşı net tutumu, Türk ve İspanyol halkları arasında adeta bir bağ oluşmasını sağladı. Sosyal medya platformu X’te Türk paylaşımları İspanyollar arasında büyük ilgi gördü.
Ece Üner de İspanyolları unutmadı ve bu gündeme İspanyolca kapanış anonsuyla katkıda bulundu.
Ece Üner, İspanyolca anonsuyla Gibi dizisine de gönderme yaptı.
Anonsta İspanya'nın tarihi rolüne teşekkür etti.
