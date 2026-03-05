Bodrumspor - Iğdır FK Maçında Irkçı Taraftar İki Takımın Talebiyle Stattan Atıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrumspor evinde Iğdır FK'yı ağırlıyor. 0-0 giden maçın 38.dakikası ilginç bir olaya sahne oldu. Hakem Ömer Faruk Turtay'ın maçı durdurarak müdahale ettiği olayda, maçı anlatan spikerin iddiasına göre ırkçı bir taraftarın söylemleri kriz çıkardı.
Bir futbolcunun uyarısından sonra Turtay kaptanları yanına çağırdı.
Spikerin iddiası "ırkçı bir saldırı" olduğu yönünde.
Taraftar stadyumdan atıldı.
