onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Bodrumspor - Iğdır FK Maçında Irkçı Taraftar İki Takımın Talebiyle Stattan Atıldı

Bodrumspor - Iğdır FK Maçında Irkçı Taraftar İki Takımın Talebiyle Stattan Atıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.03.2026 - 21:28

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrumspor evinde Iğdır FK'yı ağırlıyor. 0-0 giden maçın 38.dakikası ilginç bir olaya sahne oldu. Hakem Ömer Faruk Turtay'ın maçı durdurarak müdahale ettiği olayda, maçı anlatan spikerin iddiasına göre ırkçı bir taraftarın söylemleri kriz çıkardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir futbolcunun uyarısından sonra Turtay kaptanları yanına çağırdı.

Bir futbolcunun uyarısından sonra Turtay kaptanları yanına çağırdı.

Maçı durdurduğunu söyleyen Turtay, kenara gelerek maçın temsilcisine bir şeyler söyledi. Temsilcinin anında görevlilere ulaşarak müdahale etmek istediği olay büyüdü ve iki takımın futbolcuları bir tribünün önüne gelerek bir taraftarı göstermeye başladı.

Spikerin iddiası "ırkçı bir saldırı" olduğu yönünde.

Spikerin iddiası "ırkçı bir saldırı" olduğu yönünde.

Maçın spikeri, iki takım futbolcularının bir araya gelerek tribünde bir taraftarı işaret ettiklerini anlattı. Yine spikerin iddiasına göre sahadaki futbolcular bir kişinin sahadaki bir futbolcuya ırkçı bir hakarette bulunduğunu söyleyerek stadyumdan çıkarılması gerektiğini iletti.

Taraftar stadyumdan atıldı.

Taraftar stadyumdan atıldı.

İki takımın tepkilerinin ardından bir taraftar dışarı çıkarılırken, bu hakaretlerin hedefi olduğu düşünülen Leandro Bacuna'ya da tüm futbolcular desteklerini belirten ifadelerde bulundular.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın