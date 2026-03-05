onedio
ABD Başkanı Trump, İran'ın Ardından Küba'nın da “Düşeceğini" İddia Etti

Ali Can YAYCILI
05.03.2026 - 21:12

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin pes edeceğini savunarak, daha sonra 'Küba'nın da düşeceğini' ileri sürdü.

Amerikan Politico dergisine telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran'daki son durumu değerlendirdi ve Küba'ya ilişkin görüşlerini paylaştı.

İran'a yönelik saldırıların 'başarılı' olduğunu savunan Trump, İran yönetiminin 'pes edeceği' değerlendirmesini yaptıktan sonra 'Küba da düşecek.' dedi.

Trump, ABD'nin Küba'da yönetimi devirmek gibi bir planının olup olmadığına ilişkin soruya, 'Peki, siz ne düşünüyorsunuz? 50 yıldır bu konu, pastanın üzerindeki krema gibi. Benim için bu küçük bir mevzu. Venezuela harika gidiyor. (Delcy Rodriguez) harika bir iş çıkarıyor. Onlarla ilişkilerimiz harika.' yanıtını verdi.

ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu kaydeden Trump, 'Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz.' dedi.

'(İran'a) Tüm petrol ve para akışını kestik, tek kaynak olan Venezuela'dan gelen her şeyi kestik. Şimdi onlar anlaşma yapmak istiyorlar.' diye konuşan Trump, İran'da yeni liderin belirlenme süreci konusunda iddialı konuştu.

Trump, İran'ın yeni lideri üzerinde ne kadar etki sahibi olacağıyla ilgili soru üzerine 'Büyük bir etki sahibi olacağım, yoksa onlar hiçbir anlaşmaya varamayacaklar. İran'ı nükleer silahlar olmadan güzel bir şekilde inşa edebilecek birinin başa gelmesini sağlamak için halk ve rejimle birlikte çalışacağız.' değerlendirmesini yaptı.

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oğlu Murteza Hamaney'in gelebileceğine yönelik haberleri takip ettiklerini anlatan Trump, oğul Hamaney'in 'yetersiz' olduğunu savundu. Trump, İran'a yönelik saldırıları sürdürebilmek için yüksek miktarda silah stoklarının olduğunu kaydederek, 'Cerrahi bir müdahale yapıyoruz. Sınırsız silah stokumuz var.' diye konuştu.

