Trump, Gazze ve İran Konusundaki Tutumuyla Takdir Toplayan İspanya'yı Hedef Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.03.2026 - 19:49

ABD ve İspanya arasındaki ilişkiler, İran saldırıları sonrası gerilmişti. Trump, İspanya’nın kararının ardından ambargo uygulanacağını açıklamıştı. Eski Başkan, İspanya’ya yönelik sert tavrını sürdürerek, ülkenin NATO karşısında düşmanca bir tutum sergilediğini belirtti ve “Onlar takım oyuncusu değiller ve biz de İspanya ile takım oyuncusu olmayacağız.” dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından İspanya, ABD uçaklarının kendi topraklarını kullanmasını istemedi ve uçaklar İngiltere’ye yönlendirildi. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanı Bessent’e İspanya ile tüm ilişkilerin kesilmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

New York Times gazetesinin haberine göre, Trump İspanya’ya karşı bir kez daha sert çıktı. İspanya’nın NATO’ya karşı düşmanca bir tavır sergilediğini iddia eden Trump, 'Birçok kazananımız var, ancak İspanya kaybeden oldu ve İngiltere çok hayal kırıklığı yarattı.' dedi.

Trump, İspanya’ya yönelik eleştirilerini sürdürerek, 'İspanya, NATO'ya karşı oldukça düşmanca bir tutum sergiliyor. Vergilerini ödemiyorlar; yüzde 5'lik vergi ödemesine karşı oy kullanan tek grup onlar ve herkese karşı çok düşmanca davranıyorlar. Onlar takım oyuncusu değiller ve biz de İspanya ile takım oyuncusu olmayacağız.' ifadelerini kullandı.

