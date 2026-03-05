Trump, Gazze ve İran Konusundaki Tutumuyla Takdir Toplayan İspanya'yı Hedef Aldı
ABD ve İspanya arasındaki ilişkiler, İran saldırıları sonrası gerilmişti. Trump, İspanya’nın kararının ardından ambargo uygulanacağını açıklamıştı. Eski Başkan, İspanya’ya yönelik sert tavrını sürdürerek, ülkenin NATO karşısında düşmanca bir tutum sergilediğini belirtti ve “Onlar takım oyuncusu değiller ve biz de İspanya ile takım oyuncusu olmayacağız.” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlişkileri kesmek istiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanya'yı NATO'ya düşmanca tavır sergilemekle eleştirdi.
"İspanya ile takım oyuncusu olmayacağız"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın