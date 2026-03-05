Hintli Altın Milyarderi Joy Alukkas, Altın İçin Tahminini Açıkladı: Yatırımcıyı Mutlu Edecek Tahmin
Joyalukkas Group’un sahibi Hintli milyarder Joy Alukkas, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını yukarı çekebileceğini belirtti. Alukkas, kısa vadede dalgalanmalar görülse de altının genel trendinin yükseliş yönünde olacağını vurguladı.
Alukkas da altının "güvenli liman" özelliğine vurgu yaptı.
"2-3 yıl bir düzeltme beklemiyorum"
Altın ve gümüşte "yatırım" amaçlı talep artıyor.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
