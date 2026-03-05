Hintli Altın Milyarderi Joy Alukkas, Altın İçin Tahminini Açıkladı: Yatırımcıyı Mutlu Edecek Tahmin

Alukkas’a göre, Orta Doğu’daki son gelişmeler gibi bölgesel krizler tek başına altın fiyatlarını kalıcı olarak yukarı taşıyamıyor. Altının uzun vadeli yükselişi için ABD faiz oranları, doların değeri, enflasyon ve küresel yatırımcı güveni gibi makroekonomik faktörlerin belirleyici olduğunu vurguladı.

Son dönemde yatırım amaçlı altın ve gümüş talebinde artış gözlendiğini söyleyen Alukkas, özellikle 10 ve 50 gramlık gümüş külçelere yönelimin arttığını belirtti. Geçmişte şirketin daha çok dekoratif gümüş takılar sattığını hatırlatan iş insanı, son yıllarda yatırım odaklı talebin öne çıktığını ifade etti.

