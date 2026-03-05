onedio
Hintli Altın Milyarderi Joy Alukkas, Altın İçin Tahminini Açıkladı: Yatırımcıyı Mutlu Edecek Tahmin

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.03.2026 - 19:08

Joyalukkas Group’un sahibi Hintli milyarder Joy Alukkas, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin önümüzdeki dönemde altın fiyatlarını yukarı çekebileceğini belirtti. Alukkas, kısa vadede dalgalanmalar görülse de altının genel trendinin yükseliş yönünde olacağını vurguladı.

Alukkas da altının "güvenli liman" özelliğine vurgu yaptı.

Dünyanın en büyük aile şirketlerinden biri olan Joyalukkas Group’un sahibi Joy Alukkas, yükselen jeopolitik risklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Dubai’de Bloomberg’e konuşan Alukkas, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve buna karşılık düzenlenen insansız hava aracı saldırılarının küresel belirsizliği artırdığını belirtti. Alukkas, “Dünyada ne zaman gerilim artsa insanlar doğal olarak güvenli liman olarak altına yönelir. Bu durum fiyatları kısa süreli de olsa yukarı taşır” ifadelerini kullandı.

69 yaşındaki iş insanı, küresel ekonomide kayda değer bir iyileşme görülmediği sürece altın fiyatlarında ciddi bir düşüş beklemediğini ifade etti.

Alukkas, özellikle ABD ekonomisinin seyri ve küresel jeopolitik gelişmelerin altın piyasası için belirleyici olacağını vurguladı ve “Önümüzdeki 2-3 yıl içinde büyük tabloda gerçek bir iyileşme olmazsa ciddi bir düzeltme görmüyorum. Zaman zaman düşüşler olabilir ama genel yön hala yukarı görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

Alukkas’a göre, Orta Doğu’daki son gelişmeler gibi bölgesel krizler tek başına altın fiyatlarını kalıcı olarak yukarı taşıyamıyor. Altının uzun vadeli yükselişi için ABD faiz oranları, doların değeri, enflasyon ve küresel yatırımcı güveni gibi makroekonomik faktörlerin belirleyici olduğunu vurguladı.

Son dönemde yatırım amaçlı altın ve gümüş talebinde artış gözlendiğini söyleyen Alukkas, özellikle 10 ve 50 gramlık gümüş külçelere yönelimin arttığını belirtti. Geçmişte şirketin daha çok dekoratif gümüş takılar sattığını hatırlatan iş insanı, son yıllarda yatırım odaklı talebin öne çıktığını ifade etti.

*Burada yer alan bilgi, görüş ve yorumlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

