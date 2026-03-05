onedio
Kanye West 11 Yıl Sonra Avrupa Turnesine Çıkıyor: Açılış Konseri İstanbul’da

Kanye West 11 Yıl Sonra Avrupa Turnesine Çıkıyor: Açılış Konseri İstanbul’da

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
05.03.2026 - 19:07

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West uzun bir aranın ardından Avrupa turnesine hazırlanıyor. Sanatçı, 11 yıl sonra yeniden Avrupa sahnelerine çıkacak. Turnenin ilk durağı ise İstanbul olacak. Büyük konser için tarih ve mekan netleşti. Bilet süreci için de önemli tarihler açıklandı. Ön kayıt ve satış takvimi kısa süre içinde başlayacak.

Kanye West’in Avrupa turnesi için hazırlıklar başladı.

Sanatçı uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa’da sahne alacak. Turun açılış konseri İstanbul’da gerçekleştirilecek. Konser 30 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak. Etkinliğe Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. Organizasyon için kapılar öğleden sonra açılacak. Seyirciler saat 15.00 itibarıyla stadyuma giriş yapabilecek.

Kanye West’in sahneye çıkacağı saat ise 21.00 olarak planlandı.

Konserin büyük bir prodüksiyonla gerçekleşmesi bekleniyor. Avrupa turnesinin ilk adımı olması nedeniyle İstanbul konserine ayrı bir önem veriliyor. Bilet almak isteyenler için ön kayıt süreci başlatılacak. Ön kayıt işlemleri 5 Mart akşamı saat 20.00’den sonra başlayacak. Bu süreç birkaç gün devam edecek. Ön kayıt dönemi 9 Mart saat 15.00’te sona erecek. Ön kayıt yaptıranlar bilet satışlarında öncelikli hak elde edecek. Böylece yoğun talep karşısında avantaj sağlanacak. 

Genel satış süreci ise ön kayıt tamamlandıktan sonra başlayacak. Biletlerin 9 Mart saat 15.00’ten sonra satışa çıkması planlanıyor. Organizasyonun kısa sürede büyük ilgi görmesi bekleniyor. Avrupa konserleri için hayranlar şimdiden hazırlıklara başladı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
