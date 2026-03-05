Kanye West 11 Yıl Sonra Avrupa Turnesine Çıkıyor: Açılış Konseri İstanbul’da

Konserin büyük bir prodüksiyonla gerçekleşmesi bekleniyor. Avrupa turnesinin ilk adımı olması nedeniyle İstanbul konserine ayrı bir önem veriliyor. Bilet almak isteyenler için ön kayıt süreci başlatılacak. Ön kayıt işlemleri 5 Mart akşamı saat 20.00’den sonra başlayacak. Bu süreç birkaç gün devam edecek. Ön kayıt dönemi 9 Mart saat 15.00’te sona erecek. Ön kayıt yaptıranlar bilet satışlarında öncelikli hak elde edecek. Böylece yoğun talep karşısında avantaj sağlanacak.

Genel satış süreci ise ön kayıt tamamlandıktan sonra başlayacak. Biletlerin 9 Mart saat 15.00’ten sonra satışa çıkması planlanıyor. Organizasyonun kısa sürede büyük ilgi görmesi bekleniyor. Avrupa konserleri için hayranlar şimdiden hazırlıklara başladı.