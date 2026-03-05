Kanye West 11 Yıl Sonra Avrupa Turnesine Çıkıyor: Açılış Konseri İstanbul’da
Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West uzun bir aranın ardından Avrupa turnesine hazırlanıyor. Sanatçı, 11 yıl sonra yeniden Avrupa sahnelerine çıkacak. Turnenin ilk durağı ise İstanbul olacak. Büyük konser için tarih ve mekan netleşti. Bilet süreci için de önemli tarihler açıklandı. Ön kayıt ve satış takvimi kısa süre içinde başlayacak.
Kanye West’in Avrupa turnesi için hazırlıklar başladı.
Kanye West’in sahneye çıkacağı saat ise 21.00 olarak planlandı.
