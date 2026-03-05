Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'a Sert Sözlerle Tepki Gösterdi: "Şerefsizler"

Kızılay’ın son verilerine göre, ülkedeki can kaybı 5 Mart Perşembe itibarıyla 1.045’e yükseldi. İran’a yönelik olası kara harekâtıyla ilgili ABD’den yapılan açıklamada ise “gündemimizde yok” denildi. Trump’ın övgüyle bahsettiği Almanya ise resmi bir açıklamayla savaşa katılmayacağını duyurdu: “Almanya bu savaşın tarafı olmayacak.”

Azerbaycan’a bağlı Nahçivan özerk bölgesinde bir İran İHA’sı havalimanına düşerken, ikinci İHA Şekerabad köyündeki bir okulun yakınına isabet etti. Bu İHA’ların Nahçivan’a kasıtlı bir saldırı mı düzenlediği yoksa rotadan mı çıktığı henüz netleşmedi.