Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'a Sert Sözlerle Tepki Gösterdi: "Şerefsizler"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'a Sert Sözlerle Tepki Gösterdi: "Şerefsizler"

05.03.2026 - 18:39

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim altıncı gününe girdi. Orta Doğu’da tansiyon yükselmeye devam ederken, İran’ın yeni füze saldırısı sonrası Tel Aviv’de sirenler yeniden çalmaya başladı. İran, İspanya’ya yönelik olarak ‘teşekkür’ mesajı paylaştı.

Azerbaycan’a bağlı Nahçivan özerk bölgesinde ise iki İran yapımı İHA düştü; biri Nahçivan Havalimanı’na, diğeri Şekerabad köyündeki bir okulun yakınlarına isabet etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, saldırganları “pişman olacaklar” sözleriyle uyardı.

Azerbaycan'a iki İHA düştü.

Azerbaycan'a iki İHA düştü.

Kızılay’ın son verilerine göre, ülkedeki can kaybı 5 Mart Perşembe itibarıyla 1.045’e yükseldi. İran’a yönelik olası kara harekâtıyla ilgili ABD’den yapılan açıklamada ise “gündemimizde yok” denildi. Trump’ın övgüyle bahsettiği Almanya ise resmi bir açıklamayla savaşa katılmayacağını duyurdu: “Almanya bu savaşın tarafı olmayacak.”

Azerbaycan’a bağlı Nahçivan özerk bölgesinde bir İran İHA’sı havalimanına düşerken, ikinci İHA Şekerabad köyündeki bir okulun yakınına isabet etti. Bu İHA’ların Nahçivan’a kasıtlı bir saldırı mı düzenlediği yoksa rotadan mı çıktığı henüz netleşmedi.

"Şerefsizler. Pişman olacaklar"

"Şerefsizler. Pişman olacaklar"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’a yönelik öfkesini net şekilde dile getirdi. Acil durum ilan ederek kabinesini toplayan Aliyev, orduya “hazır olun” talimatı verdi. Aliyev açıklamasında İran’a sert sözlerle tepki gösterdi ve ülkesine yönelik eylemleri kınadı. İran’ın Azerbaycan dostluğuna değer verdiğini vurgulayan Aliyev, “Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
