Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'a Sert Sözlerle Tepki Gösterdi: "Şerefsizler"
ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim altıncı gününe girdi. Orta Doğu’da tansiyon yükselmeye devam ederken, İran’ın yeni füze saldırısı sonrası Tel Aviv’de sirenler yeniden çalmaya başladı. İran, İspanya’ya yönelik olarak ‘teşekkür’ mesajı paylaştı.
Azerbaycan’a bağlı Nahçivan özerk bölgesinde ise iki İran yapımı İHA düştü; biri Nahçivan Havalimanı’na, diğeri Şekerabad köyündeki bir okulun yakınlarına isabet etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, saldırganları “pişman olacaklar” sözleriyle uyardı.
Azerbaycan'a iki İHA düştü.
"Şerefsizler. Pişman olacaklar"
