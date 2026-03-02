onedio
Gayrimenkul Sahipleri Dikkat: Beyanname İçin Son Tarih 31 Mart!

Gayrimenkul Sahipleri Dikkat: Beyanname İçin Son Tarih 31 Mart!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2026 - 20:47

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren kira geliri beyanname dönemi resmen başladı. Milyonlarca mülk sahibinin takvimine eklemesi gereken süreçte, beyannamenin nasıl doldurulacağı, cezai yaptırımlar ve ödeme düzenlemeleri gündemde. Peki, hangi gelirler beyana tabi? Beyanname vermeyenleri neler bekliyor ve ödemeler bu yıl nasıl yapılandırılıyor? İşte kira geliri elde edenlerin Mart ayında bilmesi gereken tüm detaylar...

Kaynak - Cumhuriyet

Kira beyanname dönemi 1 Mart itibarıyla başladı.

Kira beyanname dönemi 1 Mart itibarıyla başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren kira beyanname dönemi 1 Mart itibarıyla başladı. 2025 yılında mal ve haklarını kiraya veren mülk sahiplerinin elde ettikleri gelirleri beyan etmeleri gerekiyor.

Konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve diğer hakların kiralanmasından elde edilen gelirler kira geliri kapsamında sayılıyor. Bu geliri elde eden mal sahipleri, kullanım hakkına sahip mutasarrıflar, kullanan zilyetler, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanan mal veya haklardan gelir elde eden kiracılar, kira geliri mükellefi olarak kabul ediliyor.

Neleri bilmeniz gerekiyor?

Neleri bilmeniz gerekiyor?

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında kira geliri beyanı ile ilgili sık sorulan sorular ve yanıtları şöyle özetlenebilir:

  • Kimler beyanname verecek? 2025’te konut kira geliri 47 bin TL, işyeri kira geliri 330 bin TL’yi aşanlar.

  • Beyanname süresi: 31 Mart’a kadar verilecek.

  • Nasıl doldurulur? GİB’in Hazır Beyanname Sistemi, Dijital Vergi Dairesi veya vergi dairelerinden.

  • Geçmiş/gelecek yıllar: Geçmiş tahsil edilen kira ilgili yılın geliri, gelecek yıllara ait peşin ödemeler ise ait olduğu yılın geliri sayılır.

  • İstisnadan yararlanamayanlar: Ticari, zirai veya mesleki kazanç beyan edenler, yıllık konut kira geliri 47 bin TL’yi aşanlar, toplam kazancı 1,2 milyon TL’yi geçenler, süresinde beyan etmeyenler.

  • Gurbetçiler: Türkiye’de elde ettikleri gelirler için dar mükellef kapsamında beyanname verecek; e-Devlet veya Hazır Beyan Mobil Uygulaması kullanılabilir.

  • Ortak mülkiyet: Her ortak kendi hissesine düşen kira gelirini beyan edecek.

  • Beyanname verilmezse: Özel usulsüzlük cezası uygulanacak; vergi süresinde ödenmezse vergi ziyaı cezası uygulanacak.

  • Vergi ödemesi: Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar, vergi dairesi vezneleri veya PTT şubeleri.

  • Taksitlendirme: Birinci taksit 31 Mart, ikinci taksit 31 Temmuz’a kadar ödenecek.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
