Gayrimenkul Sahipleri Dikkat: Beyanname İçin Son Tarih 31 Mart!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren kira beyanname dönemi 1 Mart itibarıyla başladı. 2025 yılında mal ve haklarını kiraya veren mülk sahiplerinin elde ettikleri gelirleri beyan etmeleri gerekiyor.

Konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve diğer hakların kiralanmasından elde edilen gelirler kira geliri kapsamında sayılıyor. Bu geliri elde eden mal sahipleri, kullanım hakkına sahip mutasarrıflar, kullanan zilyetler, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanan mal veya haklardan gelir elde eden kiracılar, kira geliri mükellefi olarak kabul ediliyor.