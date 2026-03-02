2–8 Mart 2026 Haftası Burç Yorumları
Mars Balık geçişi (2 Mart)
3 Mart Başak Burcunda Tam Ay Tutulması
Merkür Retrosu etkisi
ile birlikte; hız değil bilinç, bağırmak değil fark etmek, kaçmak değil yüzleşmek teması getiriyor.
Bu bir arınma haftası.
Bu bir iç muhasebe haftası.
Bu bir kader düzeltme haftası.
Şimdi 12 burç için detaylı, ev bazlı, iş–aşk–para–sağlık başlıklarıyla “Gökyüzünden Mesajınız Var”…
♈ Koç
♉ Boğa
♊ İkizler
♋ Yengeç
♌ Aslan
♍ Başak
♎ Terazi
♏ Akrep
♐ Yay
♑ Oğlak
♒ KOVA
♓ Balık
Haftanın Mistik Manifestosu
Bu gökyüzünde kazananlar acele edenler değil,
işaretleri okuyabilenlerdir.
Bu tutulma bir son değil,
bir düzeltmedir.
Mars Balık’ta savaşçı değil, bilgedir.
Merkür Retro’da kaos değil, iç muhasebe vardır.
Evren bağırmıyor.
Fısıldıyor.
Duyanlar yön değiştirir.
Direnenler zorlanır.
Seçim sizin.
✨ ASTRODEHA ✨
