2–8 Mart 2026 Haftası Burç Yorumları

Mars Balık geçişi (2 Mart)

3 Mart Başak Burcunda Tam Ay Tutulması

Merkür Retrosu etkisi

ile birlikte; hız değil bilinç, bağırmak değil fark etmek, kaçmak değil yüzleşmek teması getiriyor.

Bu bir arınma haftası.

Bu bir iç muhasebe haftası.

Bu bir kader düzeltme haftası.

Şimdi 12 burç için detaylı, ev bazlı, iş–aşk–para–sağlık başlıklarıyla “Gökyüzünden Mesajınız Var”…