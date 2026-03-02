onedio
2–8 Mart 2026 Haftası Burç Yorumları

etiket 2–8 Mart 2026 Haftası Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
02.03.2026 - 21:46

  • Mars Balık geçişi (2 Mart)

  • 3 Mart Başak Burcunda Tam Ay Tutulması

  • Merkür Retrosu etkisi

ile birlikte; hız değil bilinç, bağırmak değil fark etmek, kaçmak değil yüzleşmek teması getiriyor.

Bu bir arınma haftası.

Bu bir iç muhasebe haftası.

Bu bir kader düzeltme haftası.

Şimdi 12 burç için detaylı, ev bazlı, iş–aşk–para–sağlık başlıklarıyla “Gökyüzünden Mesajınız Var”…

♈ Koç

♈ Koç

Tutulma: 6. Ev

İş ortamı, sağlık düzeni, günlük alışkanlıklar.

3 Mart tutulması sizi “beden–zihin düzenine” getiriyor. İhmal ettiğiniz sağlık konusu açığa çıkabilir. İş yerinde perde arkasındaki bir durum netleşebilir.

Mars Balık: 12. Ev

Enerji içe dönüyor. Bilinçaltı çalışıyor.

Sabırsızlık değil, stratejik sessizlik kazanacak.

Merkür Retro

Eski bir iş konuşması, yarım kalan bir proje geri gelebilir.

İş: Ofis içi dedikodulara dikkat.

Aşk: Gizli duygular açığa çıkabilir.

Sağlık: Uyku düzeni kritik.

Para: Harcamalarda kontrol.

Haftanın Şifresi:

Dur, gözlemle, sonra hamle yap.

♉ Boğa

♉ Boğa

Tutulma: 5. Ev

Aşk, çocuklar, yaratıcılık.

Kalp alanınız aydınlanıyor. Flört netleşir. Bir aşk biter ya da ciddileşir.

Mars Balık: 11. Ev

Sosyal çevrede stratejik hareket zamanı.

Merkür Retro

Eski bir sevgili mesaj atabilir.

İş: Yaratıcı projeler öne çıkar.

Aşk: Kalbinizde sakladığınız duygu ortaya çıkıyor.

Para: Riskli yatırımlardan kaçının.

Sağlık: Boyun–boğaz hassas.

Haftanın Şifresi:

Kalp cesaret ister.

♊ İkizler

♊ İkizler

Tutulma: 4. Ev

Ev–aile–kökler.

Taşınma, aile içi yüzleşme, evle ilgili karar.

Mars Balık: 10. Ev

Kariyerde sezgisel adımlar.

Merkür Retro

Yanlış anlaşılmalara açık bir dönem.

İş: Patronla iletişim net olsun.

Aşk: Ev–aşk dengesi testte.

Para: Gayrimenkul gündemi olabilir.

Sağlık: Sinir sistemi hassas.

Haftanın Şifresi:

Net konuş, netleş.

♋ Yengeç

♋ Yengeç

Tutulma: 3. Ev

Sözler kader yaratır.

Bir konuşma hayat yönünü değiştirebilir.

Mars Balık: 9. Ev

Yurt dışı, eğitim, hukuki süreç.

Merkür Retro

Eski bir eğitim planı geri döner.

İş: İmza atmadan iki kez düşün.

Aşk: Mesafeli ilişki gündemde.

Para: Hukuki ödemelere dikkat.

Sağlık: Sindirim sistemi hassas.

Haftanın Şifresi:

Söz enerjidir.

♌ Aslan

♌ Aslan

Tutulma: 2. Ev

Para–öz değer.

Gelir–gider dengesi yeniden kuruluyor.

Mars Balık: 8. Ev

Ortak para, miras, borçlar.

Merkür Retro

Ödeme planları revize olabilir.

İş: Finansal netlik zamanı.

Aşk: Kıskançlık test olabilir.

Para: Borç yapılandırması.

Sağlık: Hormon dengesi.

Haftanın Şifresi:

Öz değerin parandan önce gelir.

♍ Başak

♍ Başak

Tutulma: 1. Ev

Kimlik dönüşümü.

Hayatınızın yönü değişebilir.

Mars Balık: 7. Ev

İlişkilerde sınav.

Merkür Retro

Yanlış anlaşılma büyük kriz çıkarabilir.

İş: Ortaklık kararları dikkat.

Aşk: Netlik haftası.

Para: Ortak hesaplar.

Sağlık: Bağırsak sistemi.

Haftanın Şifresi:

Artık eski sen değilsin.

♎ Terazi

♎ Terazi

Tutulma: 12. Ev

Bilinçaltı temizlik.

Mars Balık: 6. Ev

İş yükü artabilir.

Merkür Retro

Gizli sır açığa çıkabilir.

İş: Ofis politikalarına dikkat.

Aşk: Geçmiş kapanıyor.

Para: Gizli gider.

Sağlık: Ruhsal detoks.

Haftanın Şifresi:

Bırakman gerekeni bırak.

♏ Akrep

♏ Akrep

Tutulma: 11. Ev

Arkadaş çevresi değişiyor.

Mars Balık: 5. Ev

Tutkulu bir dönem.

Merkür Retro

Eski dost geri döner.

İş: Ekip değişimi.

Aşk: Derin ama karmaşık.

Para: Sosyal projeler.

Sağlık: Kalp–dolaşım.

Haftanın Şifresi:

Herkes dost değildir.

♐ Yay

♐ Yay

Tutulma: 10. Ev

Kariyer kader haftası.

Mars Balık: 4. Ev

Ev içi gerginlik.

Merkür Retro

Yanlış anlaşılmalar.

İş: Terfi ya da istifa kararı.

Aşk: Aile baskısı olabilir.

Para: İş kaynaklı gelir değişimi.

Sağlık: Diz–kalça hassas.

Haftanın Şifresi:

Statü değil, huzur önemli.

♑ Oğlak

♑ Oğlak

Tutulma: 9. Ev

Yurt dışı, eğitim, mahkeme.

Mars Balık: 3. Ev

Söz savaşları.

Merkür Retro

Evrak karmaşası.

İş: Hukuki konular.

Aşk: Mesafeli ilişki.

Para: Eğitim masrafı.

Sağlık: Sinir gerilimi.

Haftanın Şifresi:

Bilgi güçtür ama sabır şart.

♒ KOVA

♒ KOVA

Tutulma: 8. Ev

Borç, kredi, miras.

Mars Balık: 2. Ev

Gelir için mücadele.

Merkür Retro

Ödeme planı revize.

İş: Ortak para gündemi.

Aşk: Güven testi.

Para: Krediler.

Sağlık: Tansiyon.

Haftanın Şifresi:

Kontrol sende.

♓ Balık

♓ Balık

Tutulma: 7. Ev

İlişkiler kader alanı.

Mars Balık: 1. Ev

Güç geri geliyor.

Merkür Retro

Eski partner teması.

İş: Ortaklık netleşir.

Aşk: Ya evet ya tamam.

Para: Kendi kazancın artar.

Sağlık: Enerji yükseliyor.

Haftanın Şifresi:

Kendini seç.

Haftanın Mistik Manifestosu

Bu gökyüzünde kazananlar acele edenler değil,

işaretleri okuyabilenlerdir.

Bu tutulma bir son değil,

bir düzeltmedir.

Mars Balık’ta savaşçı değil, bilgedir.

Merkür Retro’da kaos değil, iç muhasebe vardır.

Evren bağırmıyor.

Fısıldıyor.

Duyanlar yön değiştirir.

Direnenler zorlanır.

Seçim sizin.

✨ ASTRODEHA ✨

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
