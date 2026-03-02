onedio
Seda Sayan ve Safiye Soyman'ın Photoshop'un Zirvesine Çıkan Son Pozu Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.03.2026 - 21:59

Seda Sayan’ın Safiye Soyman’la paylaştığı doğum günü fotoğrafı olay oldu. Filtre ve Photoshop’un abartıldığı kare sosyal medyada dillere fena düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Herkes bu ikiliyi bilir; yılların dostu, birbirini yerlere göklere sığdıramayan Seda Sayan ve Safiye Soyman’dan bahsediyoruz elbette!

Senelerdir her fırsatta birbirlerini öven, iyi günde kötü günde birbirine koşan bu iki isim, magazin dünyasının en popüler “bestie”lerinden biri. 

Ancak son 5-7 yıldır özellikle başka bir konuyla dikkat çekiyorlar: Paylaştıkları fotoğrafların neredeyse tamamının Photoshop ve filtreye bulanmış olması! 

O kadar ki, ikilinin filtresiz, doğal bir karelerine denk gelmek neredeyse imkansız hale geldi. Arşivlerde eski fotoğraf bulmanın imkanı yok, her yer son 5 yıl içerisinde paylaştıkları filtreli ve shop'lu fotoğraflarla kaynıyor...

İkilimiz, bugün de yine bir photoshop skandalıyla gündemde!

Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman’ın doğum gününü kutlamak için yeni bir kare paylaştı. Ancak saniyeler içinde sosyal medyada başka bir şey konuşulmaya başlandı: Filtrenin fena halde kaçan dozu! 

Artık “Seda Sayan filtresi” diye bir kavramın oluştuğunu söylesek abartmış olmayız. Kendisi bu işin adeta ustası. Beraber fotoğraf çektirdiği herkesi olduğundan çok daha genç, bazen çocuk gibi pürüzsüz, bazen de fazlasıyla yapay gösterebiliyor. 

Bu kez ise filtre ve Photoshop’un ayarı bir önceki karelere kıyasla fena halde kaçmış durumda. Yüz hatları neredeyse tamamen değişmiş, mimikler silinmiş, cilt dokusu adeta dijital bir maskeye dönüşmüş.

Komik mi? Elbette! Muhteşem ikili yine yapacağını yapmış, bize de seve seve malzeme çıkarmış.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
