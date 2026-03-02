Seda Sayan ve Safiye Soyman'ın Photoshop'un Zirvesine Çıkan Son Pozu Dillere Fena Düştü!

Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman’ın doğum gününü kutlamak için yeni bir kare paylaştı. Ancak saniyeler içinde sosyal medyada başka bir şey konuşulmaya başlandı: Filtrenin fena halde kaçan dozu!

Artık “Seda Sayan filtresi” diye bir kavramın oluştuğunu söylesek abartmış olmayız. Kendisi bu işin adeta ustası. Beraber fotoğraf çektirdiği herkesi olduğundan çok daha genç, bazen çocuk gibi pürüzsüz, bazen de fazlasıyla yapay gösterebiliyor.

Bu kez ise filtre ve Photoshop’un ayarı bir önceki karelere kıyasla fena halde kaçmış durumda. Yüz hatları neredeyse tamamen değişmiş, mimikler silinmiş, cilt dokusu adeta dijital bir maskeye dönüşmüş.

Komik mi? Elbette! Muhteşem ikili yine yapacağını yapmış, bize de seve seve malzeme çıkarmış.