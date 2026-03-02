2 – 8 Mart 2026 | Haftanın Kristali: Pirit

Zihinsel Güç • Bolluk • Koruma • Strateji Taşı

2–8 Mart 2026 haftası gökyüzü, bizi dağılmaktan toplanmaya, kaçmaktan yapılandırmaya, belirsizlikten netliğe çağırıyor. Bu haftanın kristali Pirit, tam da bu nedenle seçildi.

Pirit; yüzeyde “altın gibi” parlasa da, asıl gücü zihni toparlaması, iradeyi güçlendirmesi ve kişiyi kendi merkezine çekmesidir. Bu hafta Pirit, dağılmış enerjiyi stratejiye, korkuyu kontrole, ertelemeyi karara dönüştürür.