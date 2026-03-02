2 – 8 Mart 2026 | Haftanın Kristali: Pirit
Zihinsel Güç • Bolluk • Koruma • Strateji Taşı
2–8 Mart 2026 haftası gökyüzü, bizi dağılmaktan toplanmaya, kaçmaktan yapılandırmaya, belirsizlikten netliğe çağırıyor. Bu haftanın kristali Pirit, tam da bu nedenle seçildi.
Pirit; yüzeyde “altın gibi” parlasa da, asıl gücü zihni toparlaması, iradeyi güçlendirmesi ve kişiyi kendi merkezine çekmesidir. Bu hafta Pirit, dağılmış enerjiyi stratejiye, korkuyu kontrole, ertelemeyi karara dönüştürür.
Pirit Kristalinin Temel Özellikleri
Burçlara Göre Piritin Faydaları
