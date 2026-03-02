onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
2 – 8 Mart 2026 | Haftanın Kristali: Pirit

etiket 2 – 8 Mart 2026 | Haftanın Kristali: Pirit

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.03.2026 - 21:59

Zihinsel Güç • Bolluk • Koruma • Strateji Taşı

2–8 Mart 2026 haftası gökyüzü, bizi dağılmaktan toplanmaya, kaçmaktan yapılandırmaya, belirsizlikten netliğe çağırıyor. Bu haftanın kristali Pirit, tam da bu nedenle seçildi.

Pirit; yüzeyde “altın gibi” parlasa da, asıl gücü zihni toparlaması, iradeyi güçlendirmesi ve kişiyi kendi merkezine çekmesidir. Bu hafta Pirit, dağılmış enerjiyi stratejiye, korkuyu kontrole, ertelemeyi karara dönüştürür.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pirit Kristalinin Temel Özellikleri

Pirit Kristalinin Temel Özellikleri

  • Zihinsel netlik ve odak sağlar.

  • Bolluk–bereket bilincini aktive eder.

  • Negatif enerjilere karşı güçlü bir kalkan oluşturur.

  • Özgüven, liderlik ve kararlılığı destekler.

  • Korku, endişe ve zihinsel sisle çalışır.

  • Pirit “bekle” demez; “hazırlan, konumlan ve kontrolü eline al” der.

Pirit Evde Nasıl Kullanılır?

Ev enerjisinde pirit; düzen, güven ve bereket demektir.

  • Salon / Ortak Alan: Aile içi iletişimi güçlendirir, dağınık enerjiyi toplar.

  • Çalışma Köşesi: Konsantrasyonu artırır, zihinsel dağılmayı azaltır.

  • Giriş Alanı: Eve giren negatif enerjiyi keser, koruyucu kalkan oluşturur.

  • ⚠️ Uyarı: Yatak odasında büyük pirit önerilmez. Enerjisi uyarıcıdır, uyku kaçırabilir.

Pirit Ofiste Nasıl Kullanılır?

Ofiste pirit = strateji + güç + sonuç

  • Masa üzerinde: Karar alma süreçlerini hızlandırır.

  • Bilgisayar yanında: Zihinsel yorgunluğu azaltır.

  • Toplantı odasında: Otoriteyi ve sözün ağırlığını artırır.

  • Özellikle yöneticiler, danışmanlar, öğretmenler ve girişimciler için güçlü bir destek taşır.

Burçlara Göre Piritin Faydaları

Burçlara Göre Piritin Faydaları

  • ♈ Koç: Acelecilik yerine stratejik hareket sağlar, öfkeyi güce dönüştürür.

  • ♉ Boğa: Maddi güven duygusunu güçlendirir, bereket bilincini aktive eder.

  • ♊ İkizler: Zihinsel dağınıklığı toplar, odaklanma ve disiplin kazandırır.

  • ♋ Yengeç: Duygusal dalgalanmaları dengeler, güven duygusunu içeriden inşa eder.

  • ♌ Aslan: Gücü ego yerine bilince taşır, onay ihtiyacını azaltır.

  • ♍ Başak: Aşırı kontrolü sadeleştirir, üretkenliği destekler.

  • ♎ Terazi: Kararsızlığı netliğe dönüştürür, sınır koymayı öğretir.

  • ♏ Akrep: Korkuları güç kaynağına çevirir, manipülasyona karşı korur.

  • ♐ Yay: Dağınık hedefleri toparlar, hayalleri somut plana dönüştürür.

  • ♑ Oğlak: Pirit doğal taşıdır; strateji, disiplin ve başarıyı destekler.

  • ♒ Kova: Zihinsel aşırı uyarımı dengeler, fikirleri uygulanabilir hale getirir.

  • ♓ Balık: Dağılmayı durdurur, hayal–gerçek dengesini kurar.

Bu Haftanın Pirit Mesajı

“Gücün dışarıda değil. Toplan, merkezlen, karar ver.”

Pirit bu hafta:

  • Kaçanı durdurur.

  • Erteleteni harekete geçirir.

  • Zihni susturup iradeyi konuşturur.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam