2 – 8 Mart 2026 Haftalık Numereskobunuz: Bolluk – Bereket – Aşk Mührü
520 – 741 – 888
Uygulama:
Her sabah bir bardak suya 9 kez aşağıdaki metni okuyun. Suyu bilinçle için. 7 gün boyunca devam edin.
Mühür Metni:
“520 – 741 – 888 sayı sekansı ile kalbimdeki blokajlar çözülüyor.
520 ile eski karmik yüklerim temizleniyor.
741 ile zihnim arınıyor, doğru kararları seçiyorum.
888 ile bolluk, bereket ve aşk alanım genişliyor.
Bu hafta aşkım, işim, param ve şansım ilahi düzende büyüyor.
Hak ettiğim ilişkiler, doğru fırsatlar ve temiz kazanç bana akıyor.
520 – 741 – 888 frekansı ile kader kapılarım açılıyor.”
Not: Bu metni okurken özellikle 888 sayısında göğüs bölgesine odaklanmanız, haftalık etkiyi güçlendirir.
1’den 9’a Doğum Yılı Sayısına Göre Haftalık Etkiler
