onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
2 – 8 Mart 2026 Haftalık Numereskobunuz: Bolluk – Bereket – Aşk Mührü

etiket 2 – 8 Mart 2026 Haftalık Numereskobunuz: Bolluk – Bereket – Aşk Mührü

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.03.2026 - 21:54

520 – 741 – 888

Uygulama:

Her sabah bir bardak suya 9 kez aşağıdaki metni okuyun. Suyu bilinçle için. 7 gün boyunca devam edin.

Mühür Metni:

520 – 741 – 888 sayı sekansı ile kalbimdeki blokajlar çözülüyor.

520 ile eski karmik yüklerim temizleniyor.

741 ile zihnim arınıyor, doğru kararları seçiyorum.

888 ile bolluk, bereket ve aşk alanım genişliyor.

Bu hafta aşkım, işim, param ve şansım ilahi düzende büyüyor.

Hak ettiğim ilişkiler, doğru fırsatlar ve temiz kazanç bana akıyor.

520 – 741 – 888 frekansı ile kader kapılarım açılıyor.”

Not: Bu metni okurken özellikle 888 sayısında göğüs bölgesine odaklanmanız, haftalık etkiyi güçlendirir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1’den 9’a Doğum Yılı Sayısına Göre Haftalık Etkiler

1’den 9’a Doğum Yılı Sayısına Göre Haftalık Etkiler

Doğum yılı sayınızı bulmak için: Doğum yılınızı toplayıp tek haneye indirin. Örneğin: 1984 → 1+9+8+4 = 22 → 2+2 = 4

  • 1 Doğum Yılı Sayısı: Liderlik karmasının temizlendiği bir dönem. 520 geçmiş iş/ilişki yükünü çözüyor, 741 netlik veriyor. 888 ile gecikmiş kazançlar kapıda. Egoyu bırakmak şansı hızlandırır.

  • 2 Doğum Yılı Sayısı: Aşk alanı doğrudan aktive. 520 kırgınlıkları temizler, 741 iletişimi düzeltir. 888 maddi kazancı artırır. Küsler barışabilir, duygusal bağlar güçlenir.

  • 3 Doğum Yılı Sayısı: Yaratıcılık ve görünürlük vakti. 520 değersizlik hissini temizler, 741 ifade gücü verir. 888 sosyal çevreden para akışı getirir. Sürpriz bir mesaj veya teklif yolda.

  • 4 Doğum Yılı Sayısı: Düzen ve finans odaklı bir hafta. 520 maddi korkuları siler, 741 strateji verir. 888 yatırımda büyüme sağlar. Ciddi kararlar ve ev/düzen konuları gündemde.

  • 5 Doğum Yılı Sayısı: Değişim rüzgarları esiyor. 520 eski ilişki kalıplarını çözer, 741 farkındalık verir. 888 ani para fırsatları getirir. Flört enerjisi yüksektir, sezgilerinize güvenin.

  • 6 Doğum Yılı Sayısı: Aile ve kalp alanı ön planda. 520 aile karmasını temizler, 741 affetme getirir. 888 ev bereketi sağlar. Evlilik veya ciddi adım konuşmaları için güçlü bir hafta.

  • 7 Doğum Yılı Sayısı: İçsel arınma zamanı. 520 bilinçaltı korkularını çözer, 741 ruhsal netlik verir. 888 beklenmedik maddi açılım sağlar. Sezgileriniz çok güçlü, yüzleşmelere hazır olun.

  • 8 Doğum Yılı Sayısı: Sizin frekansınızla rezonans haftası! 888 doğrudan sizinle çalışıyor. Büyük maddi açılımlar ve yatırım fırsatları var. Kontrolü bırakmak aşkta ve parada büyümeyi getirir.

  • 9 Doğum Yılı Sayısı: Tamamlama ve kapanış. 520 eski ilişkileri arındırır, 741 bilinçli vedalaşma sağlar. 888 yeni başlangıçlar için maddi destek sunar. Veda edebilenler kazanacak.

Özetle Bu Hafta:

  • 520 temizler.

  • 741 hizalar.

  • 888 büyütür.

Suyu her gün aynı niyetle içmeniz etkiyi stabilize eder. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam