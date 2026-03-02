onedio
2 – 8 Mart 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 520, 741, 888



Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.03.2026 - 21:50

2 – 8 Mart 2026 haftası, yalnızca yaşanan olaylarla değil, bilinci aktive eden görünmez kapılarla da çalışır. Bu dönem; niyetin, sözcüğün ve sayının aynı frekansta buluştuğu, düşüncenin maddeyle temas ettiği güçlü bir titreşim alanı taşır. Bu nedenle haftanın sayı sekansı rastgele seçilmemiştir. Bu çalışma bir tekrar cümlesi değildir; bilinç, beden ve enerji alanını aynı hizada kilitleyen gerçek bir enerjisel mühürleme alanıdır.

Bu haftanın sayı sekansı 520, 741 ve 888’den oluşur. Bu üçlü birlikte çalışarak; niyetin kabulünü, enerji temizliğini ve korumayı, bolluk, sağlık ve aşk frekansının kalıcı hâle gelmesini aktive eder. Uygulama yedi gün boyunca, suya okunarak ve nefes tekniğiyle gerçekleştirilir. Amaç yalnızca seslendirmek değil; sayıları bedene, hücreye ve bilinçaltına mühürlemektir.


Sayıların Frekans Anlamları



  • 520 sayısı: “Aldım, kabul ettim” frekansını taşır. Evrenle yapılan niyet sözleşmesini aktive eder. İstek hâlini bekleyişten çıkarır ve kabul alanına taşır. Zenginlik, sağlık, aşk ve koruma niyetlerinin kapısını açan anahtardır.

  • 741 sayısı: Temizlik, arınma ve koruma titreşimini taşır. Bilinçaltındaki korkuları, blokajları ve negatif bağları çözmeye yardımcı olur. Nazar ve kişinin kendi kendini sabote eden düşünce kalıplarına karşı güçlü bir koruma alanı oluşturur.

  • 888 sayısı: Bolluk, süreklilik ve ilahi düzen frekansıdır. Yalnızca maddi kazancı değil; sağlıkta devamlılığı, ilişkilerde bereketi ve yaşam enerjisinde güçlenmeyi temsil eder. Verilen emeğin karşılık bulduğu döngüyü aktive eder.

Uygulama Adımları

Bu çalışma zenginlik bilincini, sağlık enerjisini, koruma kalkanını ve aşkın dengeli akışını aynı anda çalıştırır. Kişi talep eden değil, kabul eden konuma geçer.

  • Hazırlık: Cam bir bardak içme suyu alın. Sabah uyanınca ya da gece yatmadan önce, her gün mümkünse aynı zaman diliminde yapılması önerilir.

  • Odaklanma: Bardak iki elin arasına alınır, gözler kapatılır ve üç kez derin nefes alınır. Nefes burundan alınır, üç saniye tutulur ve ağızdan yavaşça verilir.

  • Seslendirme: Bardağa bakılarak, net ve sakin bir sesle üç kez 520 – 741 – 888 okunur. Her okumadan sonra kısa bir nefes alınır.

  • Nefesle Mühürleme: Bu aşama sayıları bedene kaydetmek içindir.

  • - Burundan nefes alırken içten 520,

  • - Nefes iki saniye tutulurken 741,

  • - Ağızdan verirken 888 söylenir.

  • - Bu nefes döngüsü yedi kez tekrarlanır.

Olumlama ve Kapanış



Son nefesin ardından bardağa şu olumlama okunur:

“Zenginlik, sağlık, koruma ve aşk ilahi düzenle hayatımda etkin hâle geldi. Enerjim temiz, yolum açık, alanım güvende. Aldım, kabul ettim, mühürledim.”

Su yavaşça içilir. Yedi gün boyunca uygulama aynı gün içinde iki kez yapılmaz. Şüpheyle değil, kararlılıkla uygulanır. Olumlamadan sonra “Oldu mu?” sorusu sorulmaz; çünkü bu bir enerji talebi değil, enerji kabulüdür.

Bu çalışma bir ritüel değil, bir bilinç mühürlemesidir. Etkisi; beden, nefes ve niyet aynı hizaya geldiğinde başlar.

Aldınız. Kabul ettiniz. Mühürlediniz. Artık alanınız açık.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

