2 – 8 Mart 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 520, 741, 888

2 – 8 Mart 2026 haftası, yalnızca yaşanan olaylarla değil, bilinci aktive eden görünmez kapılarla da çalışır. Bu dönem; niyetin, sözcüğün ve sayının aynı frekansta buluştuğu, düşüncenin maddeyle temas ettiği güçlü bir titreşim alanı taşır. Bu nedenle haftanın sayı sekansı rastgele seçilmemiştir. Bu çalışma bir tekrar cümlesi değildir; bilinç, beden ve enerji alanını aynı hizada kilitleyen gerçek bir enerjisel mühürleme alanıdır.

Bu haftanın sayı sekansı 520, 741 ve 888’den oluşur. Bu üçlü birlikte çalışarak; niyetin kabulünü, enerji temizliğini ve korumayı, bolluk, sağlık ve aşk frekansının kalıcı hâle gelmesini aktive eder. Uygulama yedi gün boyunca, suya okunarak ve nefes tekniğiyle gerçekleştirilir. Amaç yalnızca seslendirmek değil; sayıları bedene, hücreye ve bilinçaltına mühürlemektir.