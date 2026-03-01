Sevgili Kova, bugün iş dünyasında tamamen elle tutulur, gözle görülür sonuçlara yönelmen gerekebilir. Teorik ve karmaşık tartışmalardan bir adım geri atıp üzerinde durman gereken işleri tek tek halletmek sana büyük bir rahatlama hissi verecek. Bir işin 'neden' yapıldığından çok 'nasıl' en hızlı ve verimli şekilde tamamlanacağına odaklanman, sana iş hayatında oldukça verimli bir gün yaşatacak.

Günün ilerleyen saatlerinde, dış dünyadan tamamen soyutlanıp belki en sevdiğin bir parçayla veya soluksuz okuyacağın bir kitapla baş başa kalmak isteyebilirsin. Zihnini dinlendirmek ve yeniden enerji toplamak için yapacağın bu minik mola, ertesi güne çok daha dinç ve enerjik başlamanı sağlayacak. Bugün senin için sağlık ve kariyer dengesinin anahtarı, kendini dinlemekte ve kendine zaman ayırmakta gizli.

Peki ya aşk? Bugün, sevgilinle farklı dünyalara dalıp gidecek ama yan yana kalabileceksin. O kendi kitabını okurken, senin kendine ait hobinle meşgul olman ve arada bir birbirinize gülümsemeniz, en yoğun yakınlıktan daha değerli ve özel hissettirecek. Birlikteyken bireysel kalabilme yeteneğin, hem bağlılık hem özgürlük arzunu besleyecek. Tabii bekarsan, tam da böyle bir aşk aramaya koyulsan iyi edersin. Belki de artık etrafına alıcı gözle bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…