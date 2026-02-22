onedio
Kova Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 23 Şubat - 1 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Şubat - 1 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için iletişim trafiği oldukça yoğun geçecek. İşte, arkadaşlarla ya da ailenle yapacağın konuşmalar, senin için önemli olacak. Ancak haftanın sonuna doğru, Mars ve Uranüs arasındaki kare açı, senin için ani bir fikir değişikliğine veya belki de hayatında yeni bir yön belirlemene neden olabilir. Bu, özellikle teknoloji, medya ya da ekip işleriyle ilgili bir gelişmeyle bağlantılı olabilir. Belki de yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlayacaksın veya belki de var olan bir projede hızlı bir ilerleme kaydedeceksin.

Hafta ortasında mı? Belki de planlarını yeniden gözden geçirme ihtiyacını hissedeceksin. Şimdi bir şeyleri ertelemek zorunda kalacağın anlamına geliyor. Ancak unutma ki bazen ertelemek kayıp değil, tam aksine kazanç olabilir. Belki de bu ekstra zaman, senin için daha iyi bir sonuç elde etmene yardımcı olacak.

Peki ya aşk? Aşk konusunda da bu hafta senin için bir sürprizlerle dolu olabilir. Haftanın başında, Venüs'ün enerjisi partnerinden sana gelecek heyecanlı jestler ve ince dokunuşlarla neşe katabilir. Partnerin ya da flörtün tarafından şımartılmaya var mısın? Bırak biraz da ilgi odağı ve özenilen kişi sen ol! Tüm gözler üzerinde olsun, hafta boyunca sevgiden güç al! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
