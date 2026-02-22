Sevgili Kova, haftanın finaline doğru gökyüzünde oluşacak Mars ile Uranüs karesi, bedeninde ani ve hızlı stres aymasına sebebiyet verebilir. Bu durumu, gün içinde farkında olmadan biriken ve bir noktada patlama noktasına gelen bir basınç gibi düşünebilirsin. Özellikle kalabalık ve gürültülü ortamlardan çıktıktan sonra kendini daha yorgun ve bitkin hissedebilirsin.

Bu hafta senin için en önemli olan şey, uyarıları minimuma indirmek. Sessiz ve huzurlu alanlar bulmak, kısa süreliğine de olsa yalnız kalmak ve bilinçli bir şekilde hayatın hızını yavaşlatmak senin için kilit öneme sahip olacak. Bedenini zorlamak yerine, onu düzenli ve dengeli bir şekilde regüle etmeye özen göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…