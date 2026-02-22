onedio
Kova Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

22.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 23 Şubat - 1 Mart haftasında Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, haftanın finaline doğru gökyüzünde oluşacak Mars ile Uranüs karesi, bedeninde ani ve hızlı stres aymasına sebebiyet verebilir. Bu durumu, gün içinde farkında olmadan biriken ve bir noktada patlama noktasına gelen bir basınç gibi düşünebilirsin. Özellikle kalabalık ve gürültülü ortamlardan çıktıktan sonra kendini daha yorgun ve bitkin hissedebilirsin.

Bu hafta senin için en önemli olan şey, uyarıları minimuma indirmek. Sessiz ve huzurlu alanlar bulmak, kısa süreliğine de olsa yalnız kalmak ve bilinçli bir şekilde hayatın hızını yavaşlatmak senin için kilit öneme sahip olacak. Bedenini zorlamak yerine, onu düzenli ve dengeli bir şekilde regüle etmeye özen göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

