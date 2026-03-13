Sevgili Aslan, bugün tüm dikkatin ve enerjin ikili ilişkilerine yönelmiş durumda. Kendi düşüncelerinden ziyade, karşındaki kişinin düşüncelerine odaklanmakta hiç zorlanmayacağın bir gün seni bekliyor. Eğer biriyle aranda soğuk rüzgarlar esiyorsa, bugün o buzları eritmek için mükemmel bir fırsat. Zira, Kova burcundaki Ay, seni özellikle de iş ilişkilerinde her zamankinden daha anlayışlı ve uzlaşmacı bir hale getiriyor.

Tam da bu noktada bir iş birliği teklifini olumlu bir değerlendirmeye alıp kazancını katlanabilirsin. Kariyer hayatında kendi başına hareket etmek yerine, güvendiğin bir dostunla ortak bir proje yürütme fikri de bugün gündeme gelebilir. Bir sözleşme imzalamak ya da bir anlaşma yapmak için gereken tüm hazırlıklar bugün başlıyor. Başkalarının fikirlerine değer verdiğin bu süreçte, kendi değerinin de nasıl arttığını fark edeceksin. Kârlı yatırımlar için ise stratejik adımlar atmayı da unutmayacaksın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, tam bir romantik film sahnesi seni bekliyor. Eğer ciddi bir ilişkin varsa, partnerinin hiç beklemediğin bir anda cebinden o küçük kutuyu çıkararak evlilik teklif etmesi ya da geleceğe dair büyük bir söz vermesi seni tam anlamıyla şaşırtabilir. Tabii bekar bir Aslan burcuysan, bir kütüphanede ya da kitapçıda yaşanacak olan 'kitap düşürme' sahnesi kadar romantik bir karşılaşma, hafta sonunu adeta bir rüyaya dönüştürebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…