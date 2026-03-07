Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça önemli bir gün! Çünkü Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya gelerek gökyüzünde romantik bir dans sergiliyorlar. Bu kavuşum, bakış açını olgunlaştırıyor ve belki de hayatının en önemli kararlarından birini almanı sağlıyor.

Görünen o ki kariyer hayatında büyük bir hedefe doğru emin adımlarla yürüyorsun. Tabii bu hedefe ulaşmak için sabırlı olman gerekiyor. Eğitim, yurt dışı planları ve hukuki süreçler de gündeminde yer alabilir bu dönemde. Ancak şimdi bir alanda kalıcı bir yapı kurmalısın. Hedeflerine, yeteneklerine ve isteklerine uygun bir düzen inşa etmek için dikkatle plan yapmalısın. Zamanı geldiğinde adım atmak için harekete geçmeye hazır hale gelmelisin. Belki de Satürn'den güç alarak ilk adımı bugün bile atabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise uzak mesafe ya da kültürel farklılıkların olduğu bir ilişki ciddileşme yoluna girebilir. Belki de bu ilişkiyi resmileştirmek için ilk adımları atma zamanı gelmiştir. Aşka acele mi ediyorsun? Ne diyelim, bu aşka sahiden inanıyorsan; vakit kaybetme! Onunla istediğin bir ömür mü, yine de bunu iyice düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…