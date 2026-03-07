onedio
8 Mart Pazar Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
8 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Mart Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde bir araya gelen Venüs ve Satürn, Koç burcunda büyüleyici bir kavuşum gerçekleştiriyor. Ancak bu kavuşum, seni bir hayli zorlayacak bir dayanıklılık testine tabi tutabilir. Belki de bu enerjiyi spor salonunda ter atarak değerlendirmek isteyeceksin ama dikkat! Kendini fazla zorlamamalısın.

Spor yaparken sınırlarını ölçmek, kendini daha iyi tanımanı sağlar. Üstelik bugün, özellikle dizlerin ve eklemlerine fazla yüklenmemelisin. Ani hareketlerden ve ağır yük kaldırmaktan kaçınman, bugün için en doğrusu olacaktır. Unutma, sağlık her şeyden önemli! Kısacası, bugün tempoyu biraz düşürmek ve kontrollü hareket etmek en sağlıklısı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

