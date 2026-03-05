onedio
6 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

05.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Mart Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs, Koç burcuna adım atıyor ve sana hem cesaret hem de biraz aceleci bir enerji getiriyor. Sanki içinde bir yerlerde bir enerji patlaması hissediyorsun, değil mi?

İşte bu enerjiyi hissetmek harika ama bir yandan biraz dikkatsiz ve hataya meyilli hale getirebilir seni. Özellikle spor veya fiziksel aktiviteler konusunda biraz daha özenli olmanda fayda var. Koç burcunun ateşli enerjisi, seni sınırlarını zorlamaya itebilir. Ancak bu durum, özellikle kas ve eklem bölgelerinde ani zorlanmalara yol açabilir.

Bu nedenle, bugün spor yaparken veya ağır bir şeyler kaldırırken biraz daha dikkatli olmanı öneriyoruz. Ayrıca, günün sonunda sıcak bir duş almayı veya biraz esneme hareketleri yapmayı düşünebilirsin. Bu, hem kaslarını rahatlatacak hem Venüs'ün enerjik etkisini dengede tutmana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

